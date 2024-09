Bamboo Rose acquiert Foresight Retail pour transformer l'écosystème de la PLM

BOSTON, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, un chef de file du développement de produits de détail et de la technologie de la chaîne d'approvisionnement, est fier d'annoncer l'acquisition de Foresight Retail, une société de planification SaaS axée sur les détaillants et les marques, créée par des experts mondiaux. Cette opération stratégique élargit la plateforme de Bamboo Rose et permet à l'entité regroupée de redéfinir la gestion du cycle de vie des produits (PLM) traditionnelle en incluant une solution intégrée englobant le mouvement bidirectionnel des données et les flux de travail qui comprennent la planification, la PLM, la gestion des relations avec les fournisseurs, l'approvisionnement/le calcul des coûts et la gestion des commandes.

Des capacités de planification approfondies sont essentielles pour les détaillants et les marques afin d'éclairer la conception et le développement des produits, d'aligner leur communauté de fournisseurs sur la demande prévue, de s'approvisionner en matériaux, d'obtenir des ressources de production et d'assurer d'innombrables autres étapes du flux de travail afin de garantir une exécution sans faille.

« L'union des forces avec Bamboo Rose représente une étape transformatrice pour Foresight Retail », déclare Neil Coulton, directeur exécutif de Foresight Retail. « La planification et la PLM donnent de meilleurs résultats lorsqu'elles sont étroitement intégrées, et nous ne saurions être plus enthousiastes à l'idée de fusionner nos organisations avant-gardistes pour redéfinir les normes du secteur. En tant qu'élément clé de la plateforme de gestion de la vente au détail Bamboo Rose, nous fournirons une solution complète sans pareil sur le marché. »

Grâce à la technologie de planification éprouvée de Foresight Retail, Bamboo Rose se distinguera en permettant une communication bidirectionnelle entre la planification et d'autres processus tels que le développement de produits et l'approvisionnement. Cette intégration garantit que les processus de planification sont continuellement informés et peuvent être ajustés sur la base de données en temps réel et d'autres impacts en aval des décisions prises dans le cadre du processus de développement des produits.

« Il s'agit d'un moment charnière pour Bamboo Rose, alors que nous continuons à innover et à redéfinir le sens d'une véritable PLM de bout en bout », déclare Matt Stevens, CEO, Bamboo Rose. « Nous bénéficions d'un positionnement exclusif pour offrir à nos clients, qui représentent collectivement les plus grands détaillants et marques du monde, la combinaison de Bamboo Rose et des plateformes éprouvées de Foresight Retail. Ces éléments étroitement intégrés forment la base de notre plateforme de gestion de la vente au détail qui peut être exploitée en phases et alignée sur les calendriers d'évolution globale des clients pour leur permettre de planifier, concevoir et exécuter avec la pleine collaboration des fournisseurs, tout en offrant des temps de cycle plus courts, de meilleures marges et des opérations plus agiles. »

Cette acquisition stratégique intervient à un moment où les détaillants et les marques exigent des processus de planification plus intégrés et plus réactifs pour faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'expertise de Foresight Retail en matière de planification est complétée par sa capacité à remporter des marchés grâce aux mérites techniques de la plateforme, même face à la concurrence des entreprises, ce qui en fait une solution idéale pour la clientèle exigeante de Bamboo Rose.

« Nous sommes ravis et applaudissons l'investissement de Bamboo Rose dans la planification en tant que dimension essentielle de leur plateforme. La connectivité entre les équipes de planification et les développeurs de produits est essentielle pour maximiser la productivité d'une organisation et mettre plus rapidement les derniers produits à la disposition des clients. Bamboo Rose répond de manière inégalée aux besoins des clients du secteur de l'habillement et de la vente au détail », déclare Mario Ramirez, vice-président de la chaîne d'approvisionnement, Chubbies.

« Considérer la planification comme le point de départ du plan d'affaires du commerce de détail n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel. Cette approche jette les bases de toutes les décisions et stratégies ultérieures, de la conception du produit à la gestion des commandes et à la livraison. Les clients exigent une technologie intégrée qui leur permette de planifier, de développer, d'approvisionner et de livrer des produits à l'aide de données connectées. Cela permet de dégager de meilleures marges et de réaliser des gains d'efficacité très appréciés. L'ajout de la planification est un multiplicateur de force pour la plateforme de gestion du commerce de détail Bamboo Rose », déclare Nancy Marino, associate partner, Columbus Consulting.

L'engagement de Bamboo Rose à intégrer la planification dans son cadre PLM répond au besoin critique des détaillants d'avoir une vue d'ensemble de leurs stratégies commerciales, de l'idéation à la distribution. Avec cette acquisition, Bamboo Rose redéfinit le rythme du SaaS pour le commerce de détail, en faisant une fois de plus un bond en avant sur le marché grâce à des avancées technologiques et à des vétérans du secteur.

À propos de Bamboo Rose

Bamboo Rose est un chef de file mondial des solutions technologiques pour le commerce de détail, couvrant la planification, la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la gestion des relations avec les fournisseurs, l'approvisionnement et le calcul des coûts, la gestion des commandes, la logistique et le financement. En mettant l'accent sur la compréhension des défis client et la fourniture de solutions sur mesure, Bamboo Rose permet aux détaillants et aux marques d'obtenir des résultats commerciaux positifs et de réussir dans un écosystème retail en constante évolution. Parmi l'actualité récente de Bamboo Rose, la société a annoncé une gestion avancée des relations avec les fournisseurs et un projet de plateforme d'approvisionnement d'entreprise avec Walmart. Visitez bamboorose.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn linkedin.com/company/bamboorose/ pour en savoir plus.

À propos de Foresight Retail

Foresight Retail propose des solutions technologiques de pointe pour la planification des marques de mode et de distribution à des entreprises internationales telles que Regatta, Baby Bunting, Michael Hill, Decjuba, Mosaic, PAS Group et Petstock. Ces solutions permettent aux entreprises d'anticiper efficacement les tendances du marché et de rationaliser leurs processus de planification des produits. Foresight Retail offre une suite complète de modules de merchandising, prenant en charge l'ensemble du processus de planification, depuis les plans financiers, de magasin, de marchandises et d'articles jusqu'aux assortiments et aux répartitions. Pour de plus amples renseignements, visitez foresightretail.com.

