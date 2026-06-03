Bambu Lab lance son imprimante A2L : le terrain de jeu créatif XXL

L'A2L dispose d'un volume de fabrication de 330 × 320 × 325 mm, soit 105 % de volume d'impression supplémentaire par rapport aux machines standard de la classe 256 mm. Cette capacité accrue permet aux utilisateurs d'imprimer des éléments d'accessoires de costumade sans les séparer ni les coller, de produire de grandes séries d'articles de décoration intérieure en une seule fois et d'offrir aux enfants une liberté de création inédite.

Tous les utilisateurs de la série H2S reconnaîtront la philosophie à la base de l'A2L. Il s'agit essentiellement d'une version allégée de la H2S : une machine qui apporte les solutions clés du niveau professionnel dans un segment de prix entièrement différent et bien inférieur. Sans faire de compromis là où cela compte vraiment.

Une technologie avancée pour des résultats professionnels

L'A2L intègre plusieurs fonctions avancées, auparavant réservées aux modèles haut de gamme :

Servomoteur synchrone à aimants permanent (PMSM) en boucle fermée : Fournit une alimentation électrique stable pendant l'impression à grande vitesse, tout en surveillant activement les anomalies d'extrusion.

: Fournit une alimentation électrique stable pendant l'impression à grande vitesse, tout en surveillant activement les anomalies d'extrusion. Compensation adaptative des vibrations : Première imprimante de la gamme Bambu Lab dotée d'un étalonnage multipoint et d'une adaptation à la charge, l'A2L élimine les artéfacts d'images fantômes et de résonance lors de l'impression de modèles hauts et lourds grâce à l'adaptation dynamique des paramètres de compensation des vibrations.

Amortisseurs granulaires intégrés : Deux amortisseurs absorbent physiquement la résonance pour améliorer visiblement les surfaces d'impression finales. Associées à l'adaptation dynamique des paramètres de compensation des vibrations, ces technologies élèvent la qualité d'impression de cette imprimante à plateau mobile au niveau d'une Core-XY.

Système de détection complet : Le détecteur de taches physiques, la surveillance d'extrusion PMSM, la détection de faux-rond de filament, la détection de bouchage de buse et la détection d'enchevêtrement de bobine garantissent une impression fiable, même sans surveillance.

: Le détecteur de taches physiques, la surveillance d'extrusion PMSM, la détection de faux-rond de filament, la détection de bouchage de buse et la détection d'enchevêtrement de bobine garantissent une impression fiable, même sans surveillance. Fonctionnement silencieux : Le bruit reste inférieur à 49 dB en mode silencieux, un niveau plus faible que celui d'une bibliothèque pendant les heures de travail.

Une modularité qui rebat les cartes

L'A2L présente pour la première fois un point de montage dédié aux modules d'extension. Le kit de mise à niveau Blade Cutting, qui comprend un module de découpe, un module de stylo, un tapis de découpe et des accessoires, transforme l'imprimante en outil de découpe de précision pour les autocollants, le cuir et les tissus, doublé d'un traceur de plan.

Remarque : Pour des raisons de sécurité liées à sa structure à cadre ouvert, l'A2L n'est pas compatible avec les modules laser.

L'alignement assisté par caméra dans l'application Bambu Handy et la prochaine mise à jour à distance, qui proposera la fonctionnalité « Imprimer puis découper », témoignent de l'attachement de Bambu à considérer les capacités 2D comme une véritable extension de l'atelier créatif.

Publics cibles

L'imprimante A2L est conçue pour :

les passionnés de décoration intérieure : impression de grandes pièces décoratives pour la maison en une seule fois

: impression de grandes pièces décoratives pour la maison en une seule fois les familles avec enfants : création d'un espace de jeu créatif qui n'a pour limite que l'imagination

: création d'un espace de jeu créatif qui n'a pour limite que l'imagination les cosplayers : production d'accessoires monolithiques, sans collage ni joints

: production d'accessoires monolithiques, sans collage ni joints les fermes d'impression : productivité élevée grâce à la prise en charge de 19 couleurs par quatre unités automatisées de gestion des matériaux AMS ou AMS Lite

Prix et disponibilité

A2L :

États-Unis : 469 USD (hors taxes/frais de port inclus)

UE : 379 EUR (TTC/hors frais de port)

A2L Combo (AMS Lite) :

États-Unis : 569 USD (hors taxes/frais de port inclus)

UE : 489 EUR (TTC/hors frais de port)

L'imprimante A2L/A2L Combo est disponible dans le monde entier à partir du 1er juin 2026 sur le site internet officiel de Bambu Lab (à partir du 2 juin 2026 pour le Japon et la Corée).

Caractéristiques techniques

Volume d'impression : 330 × 320 × 325 mm

Température maximale du plateau : 80 °C

Température maximale de la buse : 300 °C

Vitesse d'impression : 500 mm/s

Niveau sonore (mode silencieux) : < 49 dB

Niveau sonore (mode standard) : ~52 dB

Matériaux compatibles : acide polylactique (PLA), polyéthylène téréphtalate glycol (PETG) et autres filaments non techniques

Nombre maximal de couleurs : jusqu'à 4 unités AMS et 1 unité AMS Lite, permettant jusqu'à 19 couleurs

Système d'extrusion : servomoteur PMSM en boucle fermée

Compensation des vibrations : adaptative, multipoint

Amortisseurs granulaires : 2 (intégrés dans le cadre)

Modules supplémentaires : Blade Cutting (lame de découpe), Pen Plotting (stylo de traçage)

Connectabilité : WiFi 2,4 GHz

Dimensions extérieures : 544 x 529 x 505 mm

Poids : 12,8 kg

À propos de Bambu Lab

Bambu Lab est une entreprise de technologie grand public spécialisée dans les imprimantes en 3D de bureau. Ses imprimantes en 3D ultramodernes offrent une expérience de premier ordre, riche en fonctionnalités, aux fabricants du monde entier qui se servent de l'impression en 3D, dans le but de briser les barrières entre les mondes numérique et physique et de pousser la créativité vers de nouveaux sommets. Bambu Lab vend ses imprimantes en 3D, ses filaments et ses accessoires à des clients dans plus de 30 pays sur son site internet officiel.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site internet officiel de Bambu Lab.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2989594/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2989593/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2989595/image3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2989592/image4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2959008/bambulab_Logo.jpg