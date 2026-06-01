Bambu Lab lanza A2L: Espacio creativo. Extra grande

La A2L cuenta con un volumen de impresión de 330 × 320 × 325 mm, lo que proporciona un 105 % mayor volumen de impresión que las máquinas estándar de 256 mm. Esta mayor capacidad permite imprimir componentes para accesorios de cosplay sin necesidad de Partirlos en piezas mas pequeñas, producir Lotes mas grandes de llaveros o artículos decorativos para el hogar en una sola tirada y brindar a los niños una libertad creativa que antes era imposible.

Quienes conozcan la serie H2S reconocerán la filosofía detrás de la A2L. Es, en esencia, una H2S Lite: una máquina que incorpora soluciones clave de la gama profesional a un segmento de precio mucho más accesible. Sin comprometer lo esencial.

Tecnología avanzada para resultados profesionales

La A2L integra varias funciones avanzadas que antes estaban reservadas para modelos de gama alta:

Servomotor PMSM de circuito cerrado: Proporciona un suministro de energía estable durante la impresión a alta velocidad, a la vez que monitoriza activamente las anomalías de extrusión.

Proporciona un suministro de energía estable durante la impresión a alta velocidad, a la vez que monitoriza activamente las anomalías de extrusión. Compensación adaptativa de vibraciones: La primera en la gama de Bambu Lab con calibración multipunto y adaptación de carga, que elimina los artefactos de ghosting y ringing al imprimir modelos altos y pesados mediante la adaptación dinámica de los parámetros de compensación de vibraciones.

Amortiguadores granulares integrados: Dos amortiguadores absorben físicamente la resonancia para lograr superficies de impresión finales visiblemente mejoradas. Junto con parámetros de compensación de vibraciones que se adaptan dinámicamente, estas tecnologías permiten que la impresora Bed Slinger alcance una calidad de impresión de nivel Core-XY.

Sistema de detección integral: El detector físico de grumos, la monitorización de la extrusión PMSM, la detección de fin de filamento, la detección de obstrucción de la boquilla y la detección de bobinas enredadas garantizan una impresión fiable sin supervisión.

El detector físico de grumos, la monitorización de la extrusión PMSM, la detección de fin de filamento, la detección de obstrucción de la boquilla y la detección de bobinas enredadas garantizan una impresión fiable sin supervisión. Funcionamiento silencioso: Los niveles de ruido se mantienen por debajo de 49 dB en modo silencioso, más silencioso que una biblioteca en horario laboral.

Modularidad que revoluciona el sector

La A2L incorpora un punto de anclaje específico para módulos de expansión. El kit de actualización de corte con cuchilla, que incluye un módulo de corte, un módulo de plotter, una alfombrilla de corte y accesorios, transforma la impresora en una cortadora de precisión para pegatinas, cuero y telas, O en un plotter de dibujo.

Nota: La A2L no es compatible con módulos láser debido a consideraciones de seguridad relacionadas con su estructura abierta.

La alineación asistida por cámara en Bambu Handy y una próxima actualización OTA con la función "Imprimir y cortar" demuestran el compromiso de Bambu de considerar las capacidades 2D como una extensión natural del taller creativo.

Público objetivo

La A2L está diseñada para:

Aficionados a la decoración del hogar: Imprime artículos domésticos de gran tamaño en una sola tirada.

Imprime artículos domésticos de gran tamaño en una sola tirada. Familias con niños: Crea un espacio para el juego creativo donde la imaginación es el único límite.

Crea un espacio para el juego creativo donde la imaginación es el único límite. Cosplayers: Produce accesorios monolíticos sin necesidad de pegar ni rellenar juntas.

Produce accesorios monolíticos sin necesidad de pegar ni rellenar juntas. Granjas de impresion 3d: Alcanza una alta productividad con soporte para hasta 19 colores mediante cuatro unidades AMS o AMS Lite.

Precio y disponibilidad

A2L:

EE.UU.: 469 USD (excl. impuestos / incl. envío)

UE: 379 EUR (incl. impuestos / excl. envío)

A2L Combo (AMS Lite):

EE.UU.: 569 USD (excl. impuestos / incl. envío)

UE: 489 EUR (incl. impuestos / excl. envío)

La A2L/A2L Combo está disponible mundialmente a partir de 1 de junio de 2026 en la página web oficial de Bambu Lab (2 de junio de 2026 para Japón y Corea).

Especificaciones técnicas

Volumen de impresión: 330 × 320 × 325 mm

Temperatura máxima de la base: 80 °C

Temperatura máxima de la boquilla: 300 °C

Velocidad de impresión: 500 mm/s

Nivel de ruido (modo silencioso): < 49 dB

Nivel de ruido (modo estándar): ~52 dB

Materiales compatibles: PLA, PETG y otros filamentos no técnicos

Número máximo de colores: hasta 4 unidades AMS y 1 AMS lite, lo que permite hasta 19 colores

Sistema de extrusión: servomotor PMSM de circuito cerrado

Compensación de vibraciones: adaptativa, multipunto

Amortiguadores granulares: 2 (integrados en el bastidor)

Módulos adicionales: corte con cuchilla, trazado con pluma

Conectividad: 2.4G WiFi

Dimensiones externas: 544 x 529 x 505 mm

Peso: 12,8 kg

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una empresa de tecnología de consumo especializada en impresoras 3D de escritorio. Sus impresoras 3D de última generación ofrecen una experiencia de primera clase con múltiples funciones para una comunidad global de Makers, con el objetivo de romper las barreras entre el mundo digital y el físico y llevar la creatividad a un nivel completamente nuevo. Bambu Lab vende sus impresoras 3D, filamentos y accesorios en su sitio web oficial, atendiendo a clientes en más de 30 países.

Más información en la página web oficial de Bambu Lab

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