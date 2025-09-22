Costa Rica macht bereits bedeutende Fortschritte in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Country Bran essential COSTA RICA und der Trade & Investment Promotion Agency of Costa Rica (PROCOMER).

SAN JOSÉ, Costa Rica, 22. september 2025 /PRNewswire/ -- Costa Rica, das für seine üppigen Landschaften, paradiesischen Strände und reiche Artenvielfalt bekannt ist, hat weit mehr zu bieten als natürliche Schönheit. Das Land rühmt sich eines außergewöhnlichen Geschäftsklimas, hochqualifizierter Arbeitskräfte, konsolidierter Unternehmen der Agrarindustrie und einer großen Vielfalt an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die die Welt ernähren. Darunter befindet sich auch eines der kultigsten Exportgüter des Landes: die Banane.

Bananen sind seit dem 19. Jahrhundert Teil der Geschichte Costa Ricas. Ursprünglich für den einheimischen Verbrauch angebaut, wurde die Pflanze bald zu einem der wichtigsten Exportgüter des Landes. Seitdem ist diese Frucht nicht nur auf costaricanischen Tischen, sondern auch auf Millionen von Familientischen weltweit ein fester Bestandteil.

Heute erreichen die costaricanischen Bananen mehr als 45 Länder und nehmen damit eine herausragende Stellung auf den Weltmärkten ein: Costa Rica ist der drittgrößte Bananenexporteur der Welt, der drittgrößte Lieferant für die Europäische Union und der sechstgrößte für Kanada. Im Jahr 2024 beliefen sich die Bananenexporte auf insgesamt 1,189 Mrd. USD, was 6 % der nationalen Exporte, 1 % des BIP und 33 % aller Agrarexporte entspricht.

„Abgesehen von den Zahlen sind Bananen ein Pfeiler der Entwicklung in den ländlichen Regionen Costa Ricas. Der Sektor schafft rund 40.000 direkte und etwa 100.000 indirekte Arbeitsplätze, von denen Tausende von Familien profitieren. In der Provinz Limón an der Karibikküste Costa Ricas sind rund 76 % der lokalen Arbeitskräfte in diesem Bereich beschäftigt, was ihn zu einem wichtigen Faktor für die soziale und wirtschaftliche Stabilität macht", so Laura López, Generaldirektorin der Agentur für Handels- und Investitionsförderung Costa Rica.

Ein Modell für verantwortungsvolle Produktion

Die Stärke der costaricanischen Bananen liegt nicht nur in ihrer Produktivität, sondern auch in einem Produktionsmodell, das auf Innovation, Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit beruht. Die Bananenindustrie hat konsequent in die Forschung und die Produktivität der Betriebe investiert und gleichzeitig den Einsatz von Agrochemikalien reduziert und die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen optimiert.

In Costa Rica werden Bananen im Einklang mit der Umwelt und unter voller Achtung der Arbeitnehmerrechte produziert. Seit 1992 unterhält die Branche auf freiwilliger Basis die Banana Environmental Commission (CAB), ein Gremium, das Umweltstandards festlegt, die Einhaltung der Arbeitsgesetze sicherstellt, die Gesundheit und Ausbildung am Arbeitsplatz schützt und den sozialen Dialog fördert.

Mit diesem Modell ist Costa Rica zu einem weltweiten Maßstab für verantwortungsvolle Produktion geworden. Die KBS hat Initiativen wie das Recycling von Kunststoffen, die beim Bananenanbau verwendet werden, die Durchführung von Aufforstungs- und Waldschutzprogrammen, die Entwicklung von Entwässerungs- und Wassermanagementsystemen zur Minimierung des Verbrauchs und der Verschmutzung sowie die Überwachung der Umweltauswirkungen in den Anbaugebieten vorangetrieben.

2011 wurde der Bananenindustrie Costa Ricas die geografische Angabe (g.A.) „Banano de Costa Rica" verliehen, die erste in Lateinamerika. Diese Auszeichnung bescheinigt die Herkunft, die Qualität und das Ansehen des Produkts und hebt es auf den internationalen Märkten hervor. Costa Rica ist nach wie vor das einzige Bananenexportland mit einer eingetragenen geografischen Angabe, was das Ansehen der Branche und ihr Engagement für Sozial- und Umweltstandards von Weltrang unterstreicht.

Neben ihren wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen haben Bananen auch einen gesundheitlichen Nutzen. Nach Angaben der Harvard School of Public Health tragen Bananen zu einem gesunden Herzen, einer ausgewogenen Verdauung und einem hohen Energieniveau bei.

Innovation und Differenzierung sorgen dafür, dass costaricanische Bananen weiterhin weltweit sehr gefragt sind. Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich die Branche auf Technologie, wissenschaftliche Forschung und Investitionen in die Nachhaltigkeit - Bereiche, in denen Costa Rica in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Country Bran essential COSTA RICA, der Trade & Investment Promotion Agency of Costa Rica und der National Banana Corporation (CORBANA) bereits bedeutende Fortschritte erzielt.

Bananen aus Costa Rica sind mehr als nur eine tropische Frucht: Sie sind ein Symbol für landwirtschaftliche Innovation, ein sozialer Motor für Tausende von Familien und ein gesundes Lebensmittel, das aus dem Herzen Mittelamerikas auf die Tische rund um den Globus gelangt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776940/Banana.jpg