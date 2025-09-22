Le Costa Rica fait déjà des progrès significatifs en collaboration avec des organisations telles que le Country Bran essential COSTA RICA et l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER).

SAN JOSÉ, Costa Rica, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Connu pour ses paysages luxuriants, ses plages paradisiaques et sa riche biodiversité, le Costa Rica a bien plus à offrir que sa beauté naturelle. Le pays bénéficie d'un climat d'affaires exceptionnel, d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, d'entreprises agroalimentaires consolidées et d'une grande variété de produits agricoles qui nourrissent le monde. Parmi eux, l'un de ses produits d'exportation les plus emblématiques brille de mille feux : la banane.

(PRNewsfoto/Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER))

Les bananes font partie de l'histoire du Costa Rica depuis le XIXe siècle. Initialement cultivée pour la consommation locale, cette culture est rapidement devenue l'un des principaux produits d'exportation du pays. Depuis lors, ce fruit n'est pas seulement un aliment de base sur les tables costariciennes, mais aussi sur des millions de tables familiales dans le monde entier.

Aujourd'hui, les bananes du Costa Rica sont vendues dans plus de 45 pays, ce qui leur confère une position exceptionnelle sur les marchés mondiaux : Le Costa Rica est le troisième exportateur mondial de bananes, le troisième fournisseur de l'Union européenne et le sixième du Canada. En 2024, les exportations de bananes s'élevaient à 1,189 milliard USD, soit 6 % des exportations nationales, 1 % du PIB et 33 % de l'ensemble des exportations agricoles.

« Au-delà des chiffres, les bananes sont un pilier du développement des régions rurales du Costa Rica. Le secteur génère environ 40 000 emplois directs et quelque 100 000 emplois indirects, qui profitent à des milliers de familles. Dans la province de Limón, sur la côte caraïbe du Costa Rica, cette culture emploie environ 76 % de la main-d'œuvre locale, ce qui en fait un moteur essentiel de la stabilité sociale et économique », a déclaré Laura López, directrice générale de l'Agence de promotion du commerce et des investissements du Costa Rica.

Un modèle de production responsable

La force des bananes costariciennes ne réside pas seulement dans leur productivité, mais aussi dans un modèle de production fondé sur l'innovation, la traçabilité et la durabilité. L'industrie de la banane a constamment investi dans la recherche et la productivité agricole, tout en réduisant l'utilisation de produits agrochimiques et en optimisant la gestion des ressources naturelles.

Le Costa Rica produit des bananes en harmonie avec l'environnement et dans le respect des droits des travailleurs. Depuis 1992, l'industrie entretient volontairement la Commission environnementale de la banane (CAB), un organisme multipartite qui fixe des normes environnementales, veille au respect du droit du travail, protège la santé et la formation professionnelles et encourage le dialogue social.

Grâce à ce modèle, le Costa Rica est devenu une référence mondiale en matière de production responsable. La CAB a lancé des initiatives telles que le recyclage des plastiques utilisés dans la culture des bananes, la mise en œuvre de programmes de reforestation et de protection des forêts, le développement de systèmes de drainage et de gestion de l'eau afin de minimiser la consommation et la contamination, et le contrôle de l'impact environnemental dans les zones de production.

En 2011, l'industrie bananière du Costa Rica a obtenu l'Indication Géographique (IG) « Banano de Costa Rica », la première enregistrée en Amérique latine. Cette distinction certifie l'origine, la qualité et la réputation du produit et le distingue sur les marchés internationaux. Le Costa Rica reste le seul pays exportateur de bananes à disposer d'une IG enregistrée, ce qui renforce le prestige de l'industrie et son engagement à respecter des normes sociales et environnementales de premier ordre.

Au-delà de son impact économique et social, la banane est également bénéfique pour la santé. Selon l'école de santé publique de Harvard, les bananes contribuent à la santé du cœur, à une digestion équilibrée et à un niveau d'énergie élevé.

Grâce à l'innovation et à la différenciation, les bananes costariciennes restent très demandées dans le monde entier. À l'avenir, l'industrie se concentre sur la technologie, la recherche scientifique et l'investissement dans la durabilité - des domaines dans lesquels le Costa Rica fait déjà des progrès significatifs en collaboration avec des organisations telles que le Country Bran essentiel COSTA RICA, l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica et la Corporation nationale de la banane (CORBANA).

Les bananes du Costa Rica sont bien plus qu'un simple fruit tropical : Ils sont un symbole de l'innovation agricole, un moteur social pour des milliers de familles et un aliment sain qui voyage du cœur de l'Amérique centrale jusqu'aux tables du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2776940/Banana.jpg