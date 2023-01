Banco ABC Brasil utiliza tecnologia de ponta para financiar o agronegócio brasileiro

Segmento é um dos mais importantes da instituição, que tem 25% da carteira de crédito formada por empresas do setor

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), atua intensamente no setor do agronegócio brasileiro. Este ano, a instituição financeira expandiu sua abrangência em regiões fortes para o segmento, como interior de São Paulo, regiões Sul e Centro-Oeste, chegando a 51 cidades em todo Brasil. O Banco possui aproximadamente 23% de sua carteira de crédito voltada a empresas do agronegócio, como cooperativas, usinas de produção de açúcar e álcool, entre outras.

A cadeia do agro vem passando por uma intensa digitalização tanto da porta para fora, quanto da porta para dentro, com objetivo de ampliar a eficiência na produção. Porém, o cenário atual ainda está longe do ideal. Existem muitas propriedades sem conectividade, o que impacta diretamente em custos maiores de produção no campo. E fazer essa transição, precisa de um investimento alto em monitoramento meteorológico, automatização na coleta de dados de insumos agrícolas, controle e rastreio de ativos como máquinas e tratores.

Nessa direção, um dos serviços que o Banco ABC Brasil oferece é o crédito rural. Para isso, utiliza ferramentas tecnológicas que, mesmo à distância, são capazes de realizar uma avaliação completa da propriedade rural, com monitoramento de toda a cadeia produtiva via satélite, com relatórios que apresentam dados de plantação, históricos de produtividade, passivos ambientais, regiões de fronteiras, entre outros serviços que possibilitam extrair um retrato seguro em avaliação de risco, para que o financiamento seja mais assertivo ao produtor.

"Durante muito tempo o mercado financeiro ficou afastado do produtor rural por não ter ferramentas que pudessem mapear de modo efetivo os negócios. Com o avanço tecnológico, temos condições de fazer um mapeamento e projetar um fluxo de caixa desse produtor baseado em indicadores seguros, que possibilitam oferecer um crédito mais assertivo no histórico de produtividade dele", destaca Anselmo Ribeiro, Head de Agronegócio do Banco ABC Brasil.

FONTE Banco ABC Brasil

SOURCE Banco ABC Brasil