Banco BV oferece opção de pagamento de boleto via Pix

SÃO PAULO, 21 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O banco BV, um dos maiores bancos do país, lançou o Boleto Híbrido, serviço que oferece aos clientes PJ e de BaaS a segurança do boleto e a rapidez de um pagamento Pix por QR Code. Para o pagador, o Boleto Híbrido traz mais flexibilidade na hora de quitar as dívidas e, para o beneficiário, isso significa agilidade no recebimento, menor custo e conciliação instantânea, gerando mais eficiência para a gestão da empresa.

A funcionalidade estimula o pagamento e a compensação direta e serve como documento, já que a empresa poderá realizar a negativação e o protesto para cobrar os débitos, em caso de inadimplência.

"A solução traz velocidade e eficiência para o PJ, com a compensação e conciliação de forma instantânea através do Pix, permitindo que seu fluxo de caixa seja otimizado, além de redução de custo. Também funciona para o pagamento de fatura de cartão de crédito, possibilitando a recomposição do limite do cliente pagador mais rapidamente, bem como para pagamento de parcelas de um financiamento ou crédito.", afirma Irene Romão, Gerente Executiva de Produtos do banco BV.

O recurso é operado através de APIs (Application Programming Interface - Interface de Programação de Aplicação) e o BV conta com um time técnico para apoiar a empresa durante todo o processo de implantação do produto, possibilitando a rápida disponibilização da novidade. Em breve, o processo será feito via CNAB 400, que torna a emissão e baixa de boletos bancários digital, eliminando a necessidade de preenchimento de dados manualmente. Além disso, ele reduz o índice de informações errôneas nos boletos.

O Boleto Híbrido traz mais eficiência para a gestão das empresas, além de tarifas econômicas cobradas nas operações. Os pagamentos são notificados de forma rápida e podem ser consultados via QR Code de acordo com a necessidade do cliente.

Participante Indireto do Pix

Além do Boleto Híbrido, o BV conta com a solução para as instituições que desejam potencializar os recebimentos instantâneos e se tornarem um participante indireto do Pix. Não será mais necessário enfrentar a espera para obter a licença de Pix direto, pois através da infraestrutura do banco BV, as empresas poderão entrar no ecossistema do Pix como um participante indireto.

"Através de uma infraestrutura estável e escalável, nosso parceiro pode se tornar um participante indireto contando com toda a prateleira regulatória, com qualidade de serviço, nota máxima no IQS (índice de qualidade de serviço medido pelo BCB mensalmente) e um time técnico de ponta para apoiar neste processo. Com segurança e uma das melhores taxas do mercado, nosso parceiro pode melhorar a experiência de seus clientes com tudo o que o Pix pode oferecer, sendo o instrumento de pagamento e transferências mais utilizado no Brasil.", afirma Irene.

O Pix trouxe conveniência para os clientes em suas transações financeiras do dia a dia. Segundo a dados do Banco Central do Brasil, mais de 150 milhões de usuários têm, ao menos, uma chave Pix cadastrada.

FONTE banco BV

