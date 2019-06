Banco Safra anuncia lançamento da Safrawallet

SÃO PAULO, 28 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O Banco Safra acaba de lançar uma carteira digital que permite realizar compras em estabelecimentos por meio de QR Code, NFC e em breve por reconhecimento fácil, além de transferências e saques via QR Code. O aplicativo da SafraWallet já estará disponível para download a partir de hoje na App Store e no Google Play.

Para usar o serviço não é necessário ser cliente do Banco Safra e o processo de cadastramento é gratuito, simples e rápido, sem a obrigatoriedade de comprovação de renda. Em modelo diferente dos meios tradicionais, transferências, saques e pagamentos pela SafraWallet serão isentos de cobrança.

O consumidor pode carregar a SafraWallet de três maneiras: transferência de recursos de outra conta, portabilidade de salário e cadastro de cartões de crédito de qualquer banco. No momento da compra, o cliente pode usar o saldo da sua carteira ou algum dos seus cartões de crédito cadastrados, sem precisar do plástico.

No lançamento, o Banco Safra está oferecendo bonificações especiais para os clientes – por exemplo, quem cadastrar cartões na carteira digital receberá bônus por cartão vinculado e quem fizer a portabilidade do salário vai receber bônus de um valor pré-determinado por três meses, entre outras premiações.

A SafraWallet chegará ao mercado com uma série de funcionalidades e vantagens para quem compra e também para quem vende. "O lançamento da SafraWallet é um marco na história do banco. É um novo jeito de pagar e de receber, voltado para todos os brasileiros que querem ter um meio de pagamento móvel, simples e descomplicado", afirma o Banco Safra.

A solução também está integrada à SafraPay, adquirente do banco que vem experimentando um grande crescimento apoiada em um modelo inovador de máquina com credenciamento por meio de autônomos, equipe própria e venda digital. "O Banco Safra tem um plano agressivo de crescimento da carteira digital. Para isso, durante o segundo semestre deste ano, vamos incorporar um 'SuperApp' à SafraWallet no qual diversos produtos e serviços serão oferecidos por meio de uma plataforma aberta, proporcionando uma experiência completa", explica o Banco.



Em uma inovação trazida exclusivamente pelo Banco Safra, se o cliente precisar de dinheiro em espécie, poderá fazer saques em mais de 20 mil caixas eletrônicos e nos ATMs próprios do banco utilizando QR Code. Além disso, com a SafraWallet, usando apenas o celular, poderá comprar em milhares de estabelecimentos e receber vantagens; pagar e emitir boletos; e transferir e receber dinheiro de seus contatos.

"Acreditamos que, pela facilidade de uso, a SafraWallet vai contribuir para aumentar o fluxo de clientes nos estabelecimentos, movimento que também vamos estimular usando tecnologias de geolocalização e agregando serviços e benefícios ao app", conclui o Banco Safra.

O que vem pela frente: O foco da instituição é concorrer de igual para igual com os grandes bancos de varejo em um novo mercado e se consolidar entre os quatro maiores bancos privados no segmento por meio de sua plataforma digital. O Safra tem como estratégia transferir o baixo custo da sua rede de agências para o cliente com produtos e serviços com condições mais competitivas, além de ampliar a oferta de produtos financeiros e de consumo com uma plataforma aberta.

Telefone: + 55 11 3165-9596

FONTE Banco Safra

