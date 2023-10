Bancolombia e TerraPay assinam contrato para fortalecer remessas transfronteiriças em toda a Colômbia

MEDELLÍN, Colômbia, 9 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A TerraPay, uma rede líder global de pagamentos e a Bancolombia, a maior participante de remessas da Colômbia anunciaram a assinatura de seu contrato. Como parte de seu compromisso coletivo de melhorar a inclusão financeira, as duas empresas permitirão transferências transfronteiriças contínuas, conectando colombianos que vivem longe de casa com soluções seguras, inovadoras e em tempo real para enviar fundos para seus entes queridos na Colômbia.

O alcance e a infraestrutura ágil da TerraPay, conectando 100 empresas de remessa do mundo, permitindo o fluxo de pagamentos entre mais de 200 países remetentes e mais de 120 países destinatários, deverá fortalecer o mercado interno de remessas. Ao mesmo tempo, alavancar as soluções inovadoras de pagamento da TerraPay aumentará exponencialmente os recursos e o alcance da Bancolombia, tendo em mente que hoje tem acordos com 17 empresas de remessa, com um escopo de 125 países remetentes.

"Não é um número pequeno: graças a esses acordos, a Bancolombia está posicionada como a maior pagadora de remessas na Colômbia. Somente em 2022, dos 9.429 USD milhões que chegaram ao país, a entidade pagou 5.692 USD. Este novo acordo com a TerraPay multiplicará esses fluxos, especialmente com um aliado capaz de inovar com suas soluções e infraestrutura", disse Cristina Arrastía, Vice-Presidente de Negócios da Bancolombia.

No entanto, ela acrescenta: "Além do crescimento na forma de receber dinheiro, o maior impacto será sobre as pessoas, especialmente os colombianos que têm um membro da família no exterior, dos quais recebem recursos para sua sustentação na Colômbia. Os próprios colombianos em outros países também se beneficiarão devido ao número de canais que terão disponíveis para transferir dinheiro para o país".

Espera-se que esta nova aliança entre a Bancolombia e a TerraPay maximize a entrada de dinheiro no país dos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e outros países da Europa. Também de várias nações da Ásia e África.

Paula Andrea Valle, Diretora da TerraPay na América do Sul, disse: "O acordo entre as duas empresas é extremamente importante. Atualmente, a Bancolombia tem a maior participação do mercado de remessas, o que para nós significa alcançar esse mercado da maneira certa com o parceiro certo. A chegada da TerraPay no país representa facilidade e eficácia no fluxo de recursos em todo o mundo. A TerraPay é a única rede de pagamentos a ter 29 licenças e aprovações regulatórias em todo o mundo, juntamente com recursos de transação e monitoramento de riscos em tempo real, permitindo-nos garantir 100% de conformidade."

Atualmente, a TerraPay impulsiona o movimento global sem atrito do dinheiro em mais de 7,5 bilhões de contas bancárias, por meio de mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis, ao mesmo tempo em que garante que mais de 97% de suas transações sejam entregues em menos de um minuto.

"O impacto de sua promessa de entrega aumentaria sem dúvida o nível de satisfação dos colombianos, especialmente aqueles que têm uma conta na Bancolombia e precisam desse serviço", conclui Cristina Arrastía, que se lembra que, de acordo com estudos desenvolvidos pela Bancolombia, 36% dos recursos que chegam do exterior são usados no país para sustentar residências, enquanto 13% é direcionado ao pagamento de obrigações, 7% para despesas de saúde e bem-estar, 6% para a moda, 5% para alimentos e 6% para viagens e transporte.

Sobre a TerraPay

A TerraPay simplifica a movimentação de dinheiro em qualquer lugar, fornecendo uma conexão única com a mais ampla rede de pagamentos internacionais regulamentada em 29 mercados globais e permitindo pagamentos para mais de 120 países de destino, mais de 210 países de envio, mais de 7,5 bilhões de contas bancárias e mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis. A TerraPay tem a missão de conectar um mundo financeiro sem fronteiras, tornando a movimentação de dinheiro em qualquer lugar instantânea, confiável, transparente e totalmente compatível. A TerraPay expande os limites para empresas globais, que vão desde bancos, fintechs e operadoras de transferência de dinheiro até empresas de viagens, plataformas de economia de criadores e mercados de comércio eletrônico, ao mesmo tempo em que impulsiona a inclusão financeira nos mercados mais inacessíveis. Fundada em 2014, a TerraPay está sediada em Londres, com escritórios globais em Dubai, Miami, Bogotá, Dakar, Joburg, Nairóbi, Milão, Singapura e está expandindo rapidamente, tendo recebido financiamento de investidores líderes, incluindo o IFC (Banco Mundial), Prime Empreendimentos, Partech África e Visa.

Sobre a Bancolombia

A Bancolombia é um grupo financeiro com 148 anos de história e presença na Colômbia e América Central. Ela oferece seu portfólio de produtos e serviços financeiros e não financeiros a mais de 29 milhões de clientes. Ela oferece, entre outros, serviços bancários comerciais e de consumo, corretagem de ações, locação financeira, alíquota, serviços fiduciários, gestão de ativos, banco privado e bancos de investimento. Ela declarou promover o desenvolvimento sustentável para alcançar o bem-estar de todos, buscando impactar as comunidades dos países em que atua.

