Bancolombia et TerraPay signent un contrat pour renforcer les transferts de fonds transfrontaliers en Colombie

MEDELLÍN, Colombie, 8 octobre 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, un réseau de paiement mondial de premier plan, et Bancolombia, le plus grand acteur de transferts de fonds en Colombie, ont annoncé la signature de leur contrat. Dans le cadre de leur engagement collectif à améliorer l'inclusion financière, les deux sociétés permettront des transferts transfrontaliers transparents, connectant les Colombiens vivant loin de chez eux avec des solutions sécurisées, innovantes et en temps réel pour envoyer des fonds à leurs proches en Colombie.

La portée et l'infrastructure souple de TerraPay, qui relie 100 sociétés de transfert de fonds dans le monde et permet le flux de paiements entre plus de 200 pays émetteurs et plus de 120 pays récepteurs, devraient renforcer le marché national des transferts de fonds. Dans le même temps, l'exploitation des solutions de paiement innovantes de TerraPay renforcera les capacités et la portée de Bancolombia de manière exponentielle, en gardant à l'esprit qu'elle a aujourd'hui des accords avec 17 sociétés de transfert de fonds, avec un champ d'application de 125 pays d'envoi.

« Il ne s'agit pas d'un chiffre mineur : grâce à ces accords, Bancolombia se positionne comme le plus grand payeur d'envois de fonds en Colombie. Rien qu'en 2022, sur les 9 429 millions de dollars arrivés dans le pays, l'entité a payé 5 692 dollars. Ce nouvel accord avec TerraPay multipliera ces flux, surtout avec un allié capable d'innover avec ses solutions et son infrastructure », déclare Cristina Arrastía, vice-présidente des affaires de Bancolombia.

Cependant, elle ajoute : « Au-delà de l'augmentation de la manière de recevoir de l'argent, l'impact le plus important sera sur les personnes, en particulier les Colombiens qui ont un membre de leur famille à l'étranger, dont ils reçoivent des ressources pour subvenir à leurs besoins en Colombie. Les Colombiens vivant dans d'autres pays en bénéficieront également en raison du nombre de canaux dont ils disposeront pour transférer de l'argent dans le pays. »

Cette nouvelle alliance entre Bancolombia et TerraPay devrait maximiser l'entrée d'argent dans le pays en provenance des États-Unis, d'Angleterre, d'Espagne et d'autres pays d'Europe. Il en va de même pour diverses nations d'Asie et d'Afrique.

Paula Andrea Valle, directrice de TerraPay pour l'Amérique du Sud, a déclaré : « L'accord entre les deux sociétés est extrêmement important. Bancolombia détient actuellement la plus grande part du marché des transferts de fonds, ce qui signifie pour nous qu'il faut atteindre ce marché de la bonne manière avec le bon partenaire. L'arrivée de TerraPay dans le pays est synonyme de facilité et d'efficacité dans la circulation des ressources à l'échelle mondiale. TerraPay est le seul réseau de paiement à posséder 29 licences et approbations réglementaires au niveau mondial, ainsi que des capacités de surveillance des transactions et des risques en temps réel, ce qui nous permet d'assurer une conformité à 100 %. »

Aujourd'hui, TerraPay permet le mouvement mondial sans friction de l'argent sur plus de 7,5 milliards de comptes bancaires, par le biais de plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles, tout en garantissant que plus de 97 % de ses transactions sont effectuées en moins d'une minute.

« L'impact de sa promesse de livraison augmenterait sans aucun doute le niveau de satisfaction des Colombiens, en particulier ceux qui ont un compte à Bancolombia et qui ont besoin de ce service », conclut Cristina Arrastía, qui rappelle que, selon des études réalisées par Bancolombia, 36 % des ressources qui arrivent de l'étranger sont utilisées dans le pays pour subvenir aux besoins des ménages, tandis que 13 % sont consacrés au paiement des obligations, 7 % aux dépenses de santé et de bien-être, 6 % à la mode, 5 % à l'alimentation, et 6 % aux voyages et au transport.

TerraPay simplifie la circulation de l'argent partout, en fournissant une connexion unique au réseau de paiement transfrontalier le plus étendu, réglementé sur 29 marchés mondiaux et en permettant des paiements pour plus de 120 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en faisant circuler l'argent partout de façon instantanée, fiable, transparente et entièrement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales — qu'il s'agisse de banques, de fintechs, d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyages, de plateformes de l'économie de la création ou de places de marchés du e-commerce — tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay est basée à Londres, avec des bureaux mondiaux à Dubaï, Miami, Bogota, Dakar, Joburg, Nairobi, Milan, Singapour et connaît une expansion rapide, après avoir reçu des fonds d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels la SFI (Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

Bancolombia est un groupe financier qui a 148 ans d'histoire et qui est présent en Colombie et en Amérique centrale. Il offre son portefeuille de produits et services financiers et non financiers à plus de 29 millions de clients. Il fournit, entre autres, des services bancaires aux entreprises et aux particuliers, des services de courtage en valeurs mobilières, de crédit-bail, d'affacturage, de services fiduciaires, de gestion d'actifs, de banque privée et de banque d'investissement. Il s'est engagé à promouvoir le développement durable pour assurer le bien-être de tous, en cherchant à avoir un impact sur les communautés des pays dans lesquels il opère.

