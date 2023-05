Bangladesh suspende requisitos de fumigação no algodão dos EUA após visita patrocinada pela CCI ao algodão dos EUA

WASHINGTON, 18 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Uma visita pelos representantes do Ministério da Agricultura de Bangladesh aos Estados Unidos de 30 de outubro a 5 de novembro de 2022 patrocinada pela Cotton Council International (CCI), juntamente com os esforços indispensáveis do escritório do Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Dhaka, convenceu o governo de Bangladesh a flexibilizar seu requisito de fumigação de quase cinco décadas para as importações de algodão dos Estados Unidos.

Essa mudança removerá uma barreira significativa para a exportação do algodão dos Estados Unidos para Bangladesh, além de economizar tempo e dinheiro para as fábricas têxteis de Bangladesh, que buscam suprir suas necessidades de importação de fibras de algodão dos Estados Unidos. As fábricas têxteis de Bangladesh pagam mais de um milhão de dólares anualmente para cobrir os custos desnecessários de fumigação que são impostos ao algodão importado dos EUA.

Os exportadores dos Estados Unidos continuarão a utilizar certificados fitossanitários gerados pelo Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS), porém, de acordo com a nova regulamentação, o certificado terá uma linguagem adicional confirmando que não há bicudos do algodoeiro nos fardos de algodão dos Estados Unidos. O APHIS emitirá instruções revisadas para os exportadores.

A decisão dos Ministérios da Agricultura e Comércio de Bangladesh de suspender os requisitos de fumigação ocorreu após seis membros da delegação do Ministério da Agricultura de Bangladesh se juntarem a uma visita ao algodão dos Estados Unidos patrocinada pela CCI e coordenada pelo Conselho Nacional do Algodão (National Cotton Council, NCC). A delegação aprendeu por que os fardos de algodão dos EUA não abrigam bicudos do algodoeiro, incluindo uma revisão do bem-sucedido Programa de Erradicação do Bicudo do Algodoeiro (Boll Weevil Eradication Program) da indústria algodoeira dos EUA e suas técnicas modernas de colheita de algodão e técnicas padronizadas de descaroçamento.

De acordo com a análise de mercado global do Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) de maio de 2023, Bangladesh é o 2º maior importador de algodão do mundo. Embora Bangladesh produza alguma quantidade de algodão internamente, essa produção responde por 1% ou menos da demanda total.

Em 2022, Bangladesh foi um dos 10 principais mercados de exportação de algodão dos EUA, com um volume de exportações avaliado em USD 477.07 milhões (https://www.fas.usda.gov/regions/bangladesh).

O Cotton Council International (CCI) é uma associação comercial sem fins lucrativos que promove a fibra de algodão dos Estados Unidos e os produtos de algodão fabricados em todo o mundo, utilizando a nossa marca COTTON USA™. Com 20 escritórios em todo o mundo, nosso alcance se estende a mais de 50 países. Com mais de 65 anos de experiência, a CCI tem como missão fazer do algodão dos EUA a fibra preferida de fábricas têxteis/fabricantes, marcas/varejistas e consumidores de todo o mundo, oferecendo um produto de alta qualidade que garante rentabilidade em todo o setor de algodão dos EUA e impulsionando o crescimento da exportação de fibra, fio e outros produtos de algodão. Para mais informações, acesse cottonusa.org.

