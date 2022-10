Bank of America publica sus resultados financieros para el tercer trimestre de 2022

CHARLOTTE, N.C., 18 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Bank of America informó hoy sus resultados financieros del tercer trimestre de 2022. Se puede acceder al comunicado de prensa, la presentación complementaria y la presentación para inversores en el sitio web de Relaciones con Inversores de Bank of America en https://investor.bankofamerica.com/ Quarterly-earnings.

Información de la conferencia telefónica para inversores:

El consejero delegado Brian Moynihan y el director financiero Alastair Borthwick hablarán sobre los resultados financieros en una conferencia telefónica hoy a las 8:30 a. m., hora del este. Para una conexión de solo escucha a la conferencia telefónica, marque 1.877.200.4456 (EE. UU.) o 1.785.424.1732 (internacional), y el ID de la conferencia es 79795. Marque 10 minutos antes del inicio de la llamada.

Los inversores también pueden escuchar el audio en vivo de la conferencia telefónica y ver las diapositivas de la presentación visitando la sección Eventos y presentaciones del sitio web de Relaciones con los inversores de la empresa.

Información de reproducción de la conferencia telefónica para inversores:

Los inversores pueden acceder a las repeticiones de la conferencia telefónica visitando el sitio web de Relaciones con los inversores o llamando al 1.800.934.4850 (EE. UU.) o al 1.402.220.1178 (internacional) desde el mediodía del 17 de octubre hasta las 11:59 p. m. hora del este el 27 de octubre.

Bank of America

Bank of America es una de las principales instituciones financieras del mundo, que atiende a consumidores individuales, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones con una gama completa de productos y servicios bancarios, de inversión, de gestión de activos y otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgos. La compañía ofrece una comodidad inigualable en Estados Unidos, prestando servicios a aproximadamente 68 millones de consumidores y clientes de pequeñas empresas con aproximadamente 3.900 centros financieros minoristas, aproximadamente 16.000 cajeros automáticos y banca digital galardonada con aproximadamente 56 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es un líder mundial en administración de patrimonio, banca corporativa y de inversión y comercio en una amplia gama de clases de activos, que presta servicios a corporaciones, gobiernos, instituciones e individuos en todo el mundo. Bank of America ofrece soporte líder en la industria a aproximadamente 3 millones de hogares de pequeñas empresas a través de un conjunto de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La empresa atiende a clientes a través de operaciones en Estados Unidos, sus territorios y aproximadamente 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Para obtener más noticias de Bank of America, incluidos anuncios de dividendos y otra información importante, visite la sala de prensa de Bank of America y regístrese para recibir alertas de noticias por correo electrónico.

www.bankofamerica.com

Contacto para inversores:

Lee McEntire, Bank of America

Tel: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Fixed Income)

Tel: 1.212.449.3112

[email protected]

Contacto para prensa:

Bill Halldin, Bank of America

Tel: 1.916.718.1251

[email protected]

Christopher P. Feeney, Bank of America

Tel: 1.980.386.6794

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1612970/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Bank of America Corporation