Bank of America指出：亚太地区对AI驱动的财资与外汇解决方案需求激增

News provided by

Bank of America Corporation

Jun 10, 2026, 14:05 ET

关键要点

  • 250余位企业及金融机构领袖齐聚新加坡，亚太支付市场规模已达约18万亿美元1
  • Bank of America在新加坡举办年度财资领袖峰会（TLS）及金融机构（FI）论坛，探讨AI驱动平台在财资、贸易及支付领域的作用
  • 这些活动已进入第15个年头，持续汇聚客户与市场参与者，共同应对行业关键议题

新加坡2026年6月10日 /美通社/ -- 贸易与资本流动的运营环境日益复杂、外汇波动加剧、流动性风险不断演变，这些因素正加速推动亚太地区企业对AI驱动的财资、贸易及货币解决方案的需求，以期增强韧性与绩效。

这是Bank of America在新加坡举办的年度旗舰客户活动——TLS（5月20日）和FI论坛（5月21日）的关键结论，活动汇聚了来自全球顶尖企业、银行、资产管理公司和保险公司的250余位高级财资及金融机构领袖。

Continue Reading
Leadership team of Bank of America at the Treasury Leaders Summit event in Singapore, May 20
Leadership team of Bank of America at the Treasury Leaders Summit event in Singapore, May 20

Bank of America按市值计算为全球第二大银行，该行已连续逾15年举办TLS及FI论坛活动，汇聚客户、市场参与者及政策制定者，共同探讨影响支付、流动性和交易银行业的最紧迫趋势。

Bank of America每年在技术上的投入超过130亿美元，始终处于创新前沿，并提供CashPro®及Intelligent Receivables®等世界级解决方案。 这些平台帮助客户实现实时现金可视化，简化支付与流动性管理，并在规模化场景下提升对账能力。

TLS及FI论坛由Bank of America亚太区全球支付解决方案（GPS）负责人Winnie Chen主持，多位全球及区域高级领袖共同参与。两场活动凸显了这家美国贷款机构作为可靠战略合作伙伴的角色，召集客户交流洞察、加速创新并推动切实成果。

“在持续波动和结构性转变的环境下，客户寻求的是超越理论的洞察，”Winnie Chen表示， “行业正明显转向数据和AI驱动的能力，以此帮助客户增强韧性、优化决策并交付可衡量的成果。”

活动举办之际，亚太支付市场的交易额已达到约18万亿美元，凸显出在日益复杂的环境中优化财资、支付及风险管理策略的重大机遇。

“Bank of America的全球平台结合AI赋能的能力，让我们具备强大实力，可提供无缝解决方案，帮助客户驾驭复杂性并释放增长潜力，”Chen补充道

常见问题解答

问：TLS和FI论坛活动由谁组织？

答：Bank of America全球支付解决方案（GPS）团队在亚太地区举办财资领袖峰会（TLS）及金融机构（FI）论坛，新加坡为其旗舰活动举办地。 该行已连续逾15年举办这些活动，彰显其对客户参与和行业领导力的长期承诺。

问：这些活动的目标是什么？

答：论坛旨在汇聚企业和金融机构的资深领袖，就如何应对复杂的市场环境交流观点。 它们提供了一个同行级对话的平台，聚焦于在不断变化的宏观经济环境、技术转型及客户期望演变中，增强韧性、推动创新并交付切实成果。

问：Bank of America全球支付解决方案与同行相比有何不同？

答：Bank of America全球支付解决方案业务的差异化优势，在于其全球网络、深厚的行业专长以及对技术创新的持续投入。 该行每年技术投入超过130亿美元，依托CashPro®及Intelligent Receivables®等AI赋能平台，为客户提供实时洞察、一体化流动性管理及可扩展的解决方案。 这使得Bank of America能够帮助客户应对复杂性、提升效率并推动跨市场增长。

Bank of America

Bank of America是世界领先的金融机构之一，为个人消费者、中小型企业以及大型公司提供包括银行业务、投资、资产管理和其他金融及风险管理产品和服务在内的全方位服务。 该公司在美国提供无与伦比的便利性，服务大约7,000万客户，拥有约3,500个零售金融中心、约15,000台自动取款机（ATM），并提供屡获殊荣的数字银行服务，拥有大约5,900万经过验证的数字用户。 Bank of America是财富管理、企业及投资银行和交易领域的全球领导者，涉及广泛的资产类别，为全球的公司、政府、机构和个人提供服务。 作为美国排名第一的小型企业贷款机构（FDIC），Bank of America通过一系列创新、易于使用的在线产品和服务，为约400万小型企业客户提供行业领先的支持。 该公司通过在美国及其属地，以及超过35个国家/地区的业务运营，为客户提供服务。 Bank of America Corporation（纽约证券交易所代码：BAC）已在纽约证券交易所挂牌上市。

如需获取更多Bank of America的新闻，包括股息公告和其他重要信息，请访问Bank of America新闻发布室注册获取新闻电子邮件提醒

记者可联系：

Kaustubh Kulkarni，Bank of America
电话：+65 6678.1677
[email protected]

1 基于Mordor Intelligence数据

Bank of America Corporation

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Bank of America 重點介紹亞太區對人工智能驅動財資及外匯解決方案需求激增的趨勢

Bank of America 重點介紹亞太區對人工智能驅動財資及外匯解決方案需求激增的趨勢

隨著貿易及資本流動的營運環境日益複雜、外匯市場波動加劇，以及流動性風險持續演變，亞太區企業正加快採用人工智能 (AI) 驅動的財資、貿易及外匯解決方案，以提升營運韌性及業務表現，帶動相關需求急速增長。 這是 Bank of America...
Bank of America Introduces New Ways to Reward Clients, Manage Payments and Track Credit

Bank of America Introduces New Ways to Reward Clients, Manage Payments and Track Credit

Bank of America today announced the rollout of three new tools designed to reward loyalty, provide greater flexibility for managing large purchases,...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics