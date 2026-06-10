Bank of America指出：亚太地区对AI驱动的财资与外汇解决方案需求激增

关键要点

250余位企业及金融机构领袖齐聚新加坡，亚太支付市场规模已达约18万亿美元 1

Bank of America在新加坡举办年度 财资领袖峰会（TLS）及金融机构（FI）论坛 ，探讨AI驱动平台在财资、贸易及支付领域的作用

，探讨AI驱动平台在财资、贸易及支付领域的作用 这些活动已进入第15个年头，持续汇聚客户与市场参与者，共同应对行业关键议题

新加坡2026年6月10日 /美通社/ -- 贸易与资本流动的运营环境日益复杂、外汇波动加剧、流动性风险不断演变，这些因素正加速推动亚太地区企业对AI驱动的财资、贸易及货币解决方案的需求，以期增强韧性与绩效。

这是Bank of America在新加坡举办的年度旗舰客户活动——TLS（5月20日）和FI论坛（5月21日）的关键结论，活动汇聚了来自全球顶尖企业、银行、资产管理公司和保险公司的250余位高级财资及金融机构领袖。

Leadership team of Bank of America at the Treasury Leaders Summit event in Singapore, May 20

Bank of America按市值计算为全球第二大银行，该行已连续逾15年举办TLS及FI论坛活动，汇聚客户、市场参与者及政策制定者，共同探讨影响支付、流动性和交易银行业的最紧迫趋势。

Bank of America每年在技术上的投入超过130亿美元，始终处于创新前沿，并提供CashPro®及Intelligent Receivables®等世界级解决方案。 这些平台帮助客户实现实时现金可视化，简化支付与流动性管理，并在规模化场景下提升对账能力。

TLS及FI论坛由Bank of America亚太区全球支付解决方案（GPS）负责人Winnie Chen主持，多位全球及区域高级领袖共同参与。两场活动凸显了这家美国贷款机构作为可靠战略合作伙伴的角色，召集客户交流洞察、加速创新并推动切实成果。

“在持续波动和结构性转变的环境下，客户寻求的是超越理论的洞察，”Winnie Chen表示， “行业正明显转向数据和AI驱动的能力，以此帮助客户增强韧性、优化决策并交付可衡量的成果。”

活动举办之际，亚太支付市场的交易额已达到约18万亿美元，凸显出在日益复杂的环境中优化财资、支付及风险管理策略的重大机遇。

“Bank of America的全球平台结合AI赋能的能力，让我们具备强大实力，可提供无缝解决方案，帮助客户驾驭复杂性并释放增长潜力，”Chen补充道。

常见问题解答

问：TLS和FI论坛活动由谁组织？

答：Bank of America全球支付解决方案（GPS）团队在亚太地区举办财资领袖峰会（TLS）及金融机构（FI）论坛，新加坡为其旗舰活动举办地。 该行已连续逾15年举办这些活动，彰显其对客户参与和行业领导力的长期承诺。

问：这些活动的目标是什么？

答：论坛旨在汇聚企业和金融机构的资深领袖，就如何应对复杂的市场环境交流观点。 它们提供了一个同行级对话的平台，聚焦于在不断变化的宏观经济环境、技术转型及客户期望演变中，增强韧性、推动创新并交付切实成果。

问：Bank of America全球支付解决方案与同行相比有何不同？

答：Bank of America全球支付解决方案业务的差异化优势，在于其全球网络、深厚的行业专长以及对技术创新的持续投入。 该行每年技术投入超过130亿美元，依托CashPro®及Intelligent Receivables®等AI赋能平台，为客户提供实时洞察、一体化流动性管理及可扩展的解决方案。 这使得Bank of America能够帮助客户应对复杂性、提升效率并推动跨市场增长。

Bank of America

Bank of America是世界领先的金融机构之一，为个人消费者、中小型企业以及大型公司提供包括银行业务、投资、资产管理和其他金融及风险管理产品和服务在内的全方位服务。 该公司在美国提供无与伦比的便利性，服务大约7,000万客户，拥有约3,500个零售金融中心、约15,000台自动取款机（ATM），并提供屡获殊荣的数字银行服务，拥有大约5,900万经过验证的数字用户。 Bank of America是财富管理、企业及投资银行和交易领域的全球领导者，涉及广泛的资产类别，为全球的公司、政府、机构和个人提供服务。 作为美国排名第一的小型企业贷款机构（FDIC），Bank of America通过一系列创新、易于使用的在线产品和服务，为约400万小型企业客户提供行业领先的支持。 该公司通过在美国及其属地，以及超过35个国家/地区的业务运营，为客户提供服务。 Bank of America Corporation（纽约证券交易所代码：BAC）已在纽约证券交易所挂牌上市。

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1 基于Mordor Intelligence数据

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