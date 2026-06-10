Bank of America 重點介紹亞太區對人工智能驅動財資及外匯解決方案需求激增的趨勢

重點摘要

逾 250 名企業及金融機構領袖齊聚新加坡，適逢亞太區支付市場規模已達約 18 萬億美元 1

Bank of America 於新加坡舉辦年度 財資領袖峰會 (Treasury Leaders Summit，TLS) 及金融機構論壇 (Financial Institutions (FI) Forum) ，共同探討人工智能驅動平台在財資管理、貿易及支付領域所發揮的作用

，共同探討人工智能驅動平台在財資管理、貿易及支付領域所發揮的作用 活動今年踏入第 15 屆，繼續匯聚客戶及市場參與者，共同探討業界關注的重要議題

新加坡2026年6月10日 /美通社/ -- 隨著貿易及資本流動的營運環境日益複雜、外匯市場波動加劇，以及流動性風險持續演變，亞太區企業正加快採用人工智能 (AI) 驅動的財資、貿易及外匯解決方案，以提升營運韌性及業務表現，帶動相關需求急速增長。

這是 Bank of America 於新加坡舉辦年度旗艦客戶活動所得出的一大重要觀察。財資領袖峰會（5 月 20 日）及金融機構論壇（5 月 21 日）共吸引超過 250 名資深財資及金融機構領袖參與，當中包括來自全球頂尖企業、銀行、資產管理公司及保險公司的代表。

Leadership team of Bank of America at the Treasury Leaders Summit event in Singapore, May 20

Bank of America 以市值計為全球第二大銀行，15 年來一直舉辦財資領袖峰會及金融機構論壇，匯聚客戶、市場參與者及政策制定者，共同探討塑造支付、流動性及交易銀行業務未來發展的關鍵趨勢。

Bank of America 每年在科技方面投入超過 130 億美元，持續走在創新前沿，提供 CashPro® 及 Intelligent Receivables® 等世界級解決方案。 這些平台可協助客戶實現實時現金流可視化、簡化支付及流動性管理流程，並大規模提升對賬能力。

由 Bank of America 亞太區全球支付解決方案 (Global Payments Solutions，GPS) 主管 Winnie Chen 聯同多位全球及區域高級管理層主持的財資領袖峰會及金融機構論壇，突顯了這家美資銀行作為值得信賴策略合作夥伴的角色，透過匯聚客戶交流真知灼見、加速創新，並推動實質成果。

Winnie Chen 表示：「在持續波動及結構性轉變主導的市場環境下，客戶尋求的不僅是理論層面的洞察。 市場明顯轉向採用數據及人工智能驅動的能力，以協助客戶提升韌性、優化決策，並取得可量化的成果。」

活動舉行之際，亞太區支付市場的交易總額估計已達 18 萬億美元，凸顯企業在日益複雜的環境中優化財資管理、支付及風險管理策略的重大機遇。

Chen 補充道：「Bank of America 的全球平台結合我們的人工智能賦能能力，讓我們具備優勢提供無縫銜接的解決方案，協助客戶應對複雜挑戰並釋放增長潛力。」

常見問題

問題：財資領袖峰會及金融機構論壇活動由誰主辦？

答案：Bank of America 的全球支付解決方案 (GPS) 團隊在亞太區主辦財資領袖峰會及金融機構論壇，而新加坡則為其旗艦活動的舉辦地。 Bank of America 舉辦這些活動已逾 15 年，進一步彰顯其長期致力於客戶互動及領導業界發展的承諾。

問題：這些活動的目的是什麼？

答案：這些論壇旨在匯聚企業及金融機構的高級管理層，共同就應對複雜的市場環境交流觀點。 論壇提供同業對話平台，重點探討如何在不斷演變的宏觀經濟環境、科技轉型及客戶期望改變之下，加強韌性、推動創新及創造實質成果。

問題：Bank of America 的全球支付解決方案與同業相比有何獨特優勢？

答案：Bank of America 的全球支付解決方案業務憑藉其環球網絡、深厚的行業專業知識，以及持續投入科技創新而建立獨特優勢，從同業中脫穎而出。 憑藉每年超過 130 億美元的科技投入，該銀行提供 CashPro® 及 Intelligent Receivables® 等人工智能賦能平台，為客戶帶來實時洞察、整合流動性管理及可靈活擴展的解決方案。 Bank of America 可從而協助客戶應對複雜挑戰、提升營運效率，並推動跨市場增長。

Bank of America

Bank of America 是全球領先的金融機構，為個人客戶、中小企業及大型企業提供全面的銀行、投資、資產管理，以及其他金融與風險管理產品及服務。 公司在美國提供無可比擬的便捷服務，擁有約 3,500 間零售金融中心、約 15,000 部自動櫃員機 (ATM)，以及屢獲殊榮、約有 5,900 萬名已認證數碼用戶的數碼銀行服務，服務近 7,000 萬名客戶。 Bank of America 於財富管理、企業與投資銀行業務，以及橫跨多種資產類別的交易領域中皆佔據全球領導地位，為世界各地企業、政府、機構及個人客戶提供服務。 作為美國排名第一的小型企業貸款機構 (FDIC)，Bank of America 透過一系列創新且易於使用的網上產品及服務，為約 400 萬個小企業家庭提供業界領先的支援。 公司透過在美國、美國領地及超過 35 個國家的業務營運，為客戶提供服務。 Bank of America Corporation 的股票 (NYSE: BAC) 在紐約證券交易所掛牌上市。

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