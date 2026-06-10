Aspectos destacados del Bank of America: Aumento de la demanda de soluciones de tesorería y divisas impulsadas por IA en Asia-Pacífico

Puntos clave

Más de 250 líderes de empresas e instituciones financieras se reúnen en Singapur, mientras el mercado de pagos de la región Asia-Pacífico alcanza aproximadamente 18 billones de dólares 1

Bank of America celebró sus eventos de la Treasury Leaders Summit (TLS) y el Foro de Instituciones Financieras (FI) en Singapur para debatir la función de las plataformas impulsadas por IA en los ámbitos de tesorería, operaciones y pagos

en Singapur para debatir la función de las plataformas impulsadas por IA en los ámbitos de tesorería, operaciones y pagos Ahora, en su 15.º aniversario, los eventos siguen reuniendo a clientes y agentes del mercado para abordar asuntos fundamentales del sector

SINGAPUR, 10 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El entorno operativo cada vez más complejo para operar y los flujos de capital, la elevada volatilidad de las tasas de cambio y los riesgos de liquidez en constante evolución están impulsando la demanda de soluciones de tesorería, operaciones y divisas impulsadas por IA entre las empresas de Asia-Pacífico, que buscan mejorar su resiliencia y rendimiento.

El equipo de la junta directiva de Bank of America en la Treasury Leadership Summit celebrada en Singapur el 20 de mayo

Esta fue una de las principales conclusiones de los eventos anuales más destacados de Bank of America para clientes, celebrados en Singapur, la TLS (20 de mayo) y el Foro FI (21 de mayo), que reunieron a más de 250 altos directivos de tesorería y de instituciones financieras procedentes de las principales empresas, bancos, gestoras de activos y aseguradoras a nivel mundial.

Bank of America, el segundo banco más grande del mundo por capitalización bursátil, lleva más de 15 años organizando los eventos de la TLS y el Foro FI, en los que reúne a clientes, agentes del mercado y responsables políticos para abordar las tendencias más urgentes que están marcando el futuro de los pagos, la liquidez y la banca transaccional.

Con un gasto anual en tecnología de más de 13,000 millones de dólares, Bank of America se mantiene a la vanguardia de la innovación, al ofrecer soluciones de primer nivel como CashPro® e Intelligent Receivables®. Estas plataformas ayudan a los clientes a obtener visibilidad en tiempo real de su tesorería, a optimizar la gestión de pagos y la liquidez, y a mejorar las capacidades de conciliación a gran escala.

La TLS y el Foro FI son organizados por Winnie Chen, directora de Soluciones de Pagos Globales (GPS) para Asia-Pacífico en Bank of America, junto con altos directivos a nivel mundial y regional, y destacaron la función de la entidad crediticia estadounidense como socio estratégico de confianza, al reunir a los clientes para intercambiar ideas, acelerar la innovación e impulsar resultados tangibles.

"En un entorno caracterizado por una volatilidad persistente y cambios estructurales, los clientes buscan conocimientos que vayan más allá de la teoría", afirmó Winnie Chen. "Se observa un claro giro hacia las capacidades impulsadas por datos de IA, que pueden ayudar a los clientes a reforzar su resiliencia, mejorar la toma de decisiones y obtener resultados cuantificables".

Los eventos se celebraron en un momento en el que el mercado de pagos de Asia-Pacífico alcanzó un valor estimado de 18 billones de dólares en transacciones, lo que destaca una importante oportunidad para optimizar las estrategias de tesorería, pagos y gestión de riesgos en un entorno cada vez más complejo.

"La plataforma mundial de Bank of America, junto con nuestras capacidades impulsadas por IA, nos sitúa en una posición privilegiada para ofrecer soluciones integrales que ayudan a los clientes a manejar la complejidad e impulsar su crecimiento", agregó Chen.

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Quién organiza los eventos de la TLS y el Foro FI?

Respuesta: el equipo de Soluciones de Pagos Globales (GPS) de Bank of America organiza la Treasury Leadership Summit (TLS) y el Foro de Instituciones Financieras (FI) en toda la región de Asia-Pacífico, y Singapur recibe sus ediciones más destacadas. El banco lleva más de 15 años organizando estos eventos, lo que refuerza su compromiso de larga data con la relación con los clientes y el liderazgo en el sector.

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de estos eventos?

Respuesta: los foros están pensados para reunir a altos directivos de empresas e instituciones financieras con el fin de intercambiar puntos de vista sobre cómo afrontar la complejidad del mercado. Estos foros ofrecen una plataforma para el diálogo entre pares centrada en reforzar la resiliencia, impulsar la innovación y obtener resultados tangibles en un contexto de condiciones macroeconómicas cambiantes, transformación tecnológica y expectativas de los clientes en constante evolución.

Pregunta: ¿En qué se diferencian las soluciones de pagos mundiales de Bank of America de las de sus competidores?

Respuesta: la división de Soluciones de Pagos Globales de Bank of America se diferencia por la combinación de su red mundial, su amplia experiencia en el sector y su inversión constante en innovación tecnológica. Con un gasto anual en tecnología de más de 13,000 millones de dólares, el banco ofrece plataformas impulsadas por IA, como CashPro® e Intelligent Receivables, que ofrecen a los clientes información en tiempo real, gestión integrada de liquidez y soluciones escalables. Esta tecnología permite a Bank of America ayudar a los clientes a gestionar la complejidad, mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento en todos los mercados.

Bank of America

Bank of America es una de las principales instituciones financieras del mundo, que presta servicio a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones con una amplia variedad de productos y servicios bancarios, de inversión, de gestión de activos y otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgos. La empresa ofrece una comodidad incomparable en Estados Unidos y presta servicio a casi 70 millones de clientes mediante aproximadamente 3,500 centros financieros minoristas, unos 15,000 cajeros automáticos y una banca digital galardonada con cerca de 59 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es líder mundial en gestión patrimonial, banca corporativa y de inversión, y negociación en una amplia variedad de clases de activos, y presta servicio a empresas, gobiernos, instituciones e individuos en todo el mundo. Como la entidad crediticia número uno para pequeñas empresas en Estados Unidos (FDIC), Bank of America ofrece un apoyo líder en el sector a aproximadamente 4 millones de pequeñas empresas mediante una variedad de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La empresa presta servicio a sus clientes mediante sus operaciones en todo Estados Unidos, sus territorios y más de 35 países. Las acciones del Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la Bolsa de Nueva York.

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1 Datos de Mordor Intelligence

FUENTE Bank of America Corporation