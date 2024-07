Bank of Kigali Plc s'associe à Veefin Solutions pour être à l'avant-garde de l'innovation des prêts numériques en Afrique

KIGALI, Rwanda, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Bank of Kigali Plc, l'une des banques les plus importantes et les plus transformatrices d'Afrique, et la plus grande banque commerciale du Rwanda, s'est associée à Veefin Solutions, un chef de file mondial des solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF) et de banque en tant que service (BaaS). Ce partenariat vise à promouvoir la transformation numérique à grande échelle dans les segments des entreprises, des PME, de l'agroalimentaire et de la vente au détail. Grâce à cette collaboration, Bank of Kigali deviendra la première institution financière du pays à offrir à ses clients une expérience entièrement numérique et hyper-personnalisée.

From left to right: Ullas Puntambekar, Head of Global Partnerships, Veefin Solutions; Bonaventure Urimube, Chief Credit Officer, Bank of Kigali; Diane Karusisi, Chief Executive Officer, Bank of Kigali

Veefin fournira à Bank of Kigali sa suite phare de solutions complètes SCF et de prêt numérique. Il s'agit notamment d'un module d'auto-intégration disponible sur tous les canaux, d'une souscription numérique automatisée des prêts via la solution LOS (Loan Origination Solution), et d'une gestion efficace des transactions via la solution LMS (Loan Management Solution), complétée par un système avancé de recouvrement des créances.

Le mot de la direction

Diane Karusisi, CEO, Bank of Kigali , déclare : « Il s'agit d'une nouvelle étape dans le parcours de numérisation de la banque. Le partenariat avec Veefin nous aidera à optimiser l'efficacité et la transparence de nos processus de prêt. Nos clients pourront faire une demande pour tout type de produit de crédit en utilisant les canaux numériques de BK et bénéficieront de délais d'exécution raccourcis. »

Raja Debnath, directeur général, Veefin Solutions, déclare : « La décision deBank of Kigali de s'associer aux solutions avancées SCF et prêt numérique de Veefin souligne son engagement en faveur de l'innovation. L'Afrique, et en particulier le Rwanda, est à l'épicentre de l'adaptation et de l'innovation technologiques. De nombreuses banques de la région ont manifesté un vif intérêt pour la mise en œuvre de la solution de Veefin, ce qui reflète une tendance plus large à l'adoption de technologies financières de pointe pour optimiser l'efficacité. Notre partenariat avec la Bank of Kigali établira de nouvelles références sur le continent que d'autres bailleurs de fonds suivront. »

À propos de Bank of Kigali Plc

Créée en 1966, Bank of Kigali est le principal établissement financier du Rwanda. Grâce à sa large gamme de services bancaires destinés aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME), aux agro-industries et aux entreprises, la banque a joué un rôle essentiel dans la promotion de la résilience économique, de l'innovation et du développement communautaire.

À propos de Veefin Solutions Limited :

Veefin Solutions Limited (Veefin) est un chef de file mondial du financement numérique de la chaîne d'approvisionnement. Cotée au BSE SME, la société repense le financement de la chaîne d'approvisionnement et le prêt numérique grâce à ses solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement et de prêt en marque blanche. Créée en 2020, Veefin a son siège à Bombay et dispose de bureaux à Dhaka (Bangladesh), Ahmedabad et Dubaï. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.

