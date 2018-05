BANKEX™ présente le premier cas de tokénisation d'actifs de type institutionnels

NEW YORK, 17 mai 2018 /PRNewswire/ -- BKX Corp. (opérant sous le nom de BANKEX™) a lancé la première catégorie d'actifs basée sur la chaîne de blocs supportant les normes financières de type institutionnelles. Développés pour l'industrie du cinéma et du divertissement, ces « actifs intelligents » amélioreront la liquidité, l'efficacité et la transparence des transactions financières, ouvrant ainsi des opportunités d'investissement aux financiers institutionnels, dont les banques, les fonds spéculatifs et les caisses de retraite.

En tokénisant des actifs réels de l'industrie et en utilisant la technologie brevetée Proof-of-Asset Protocol (protocole de preuve de possession des avoirs) de BANKEX, les actifs intelligents seront distribués sur MovieCoin. Il s'agit d'une plateforme dirigée par le financier et producteur hollywoodien Christopher Woodrow qui offre aux investisseurs internationaux l'opportunité de participer au financement de films majeurs par le biais de l'acquisition de jetons cryptographiques. MovieCoin compte investir 1 milliard de dollars pour le financement de films et de divertissements sur les trois prochaines années.

Les transactions effectuées sur la plateforme MovieCoin seront enregistrées en utilisant la technologie de la chaîne de blocs, qui suivra la gestion des droits sur un grand livre numérique gardant la trace de chaque dollar dépensé et collecté. Cette technologie apportera des normes comptables justes et transparentes pour les studios de cinéma, les financiers, les producteurs, les artistes et les autres parties intéressées. Les éléments constitutifs essentiels de type institutionnels de la plateforme MovieCoin comprennent :

- Une vérification de l'identité conforme à la norme KYC

- Un moteur de tokénisation pour la création d'actifs numériques

- Un traçage de possession pour un stockage efficace des ressources numériques

- Une gestion de la liquidité et des mouvements de trésorerie améliorée

- Audit en temps réel et tenue de la comptabilité transparente

- Une mise en œuvre du protocole Plasma d'Ethereum pour des transactions rapides et à

bas coûts

La plateforme MovieCoin est la première parmi de nombreux projets de tokénisation que BANKEX™ développe en coopération avec des entreprises partenaires. Parmi les autres projets en développement, on trouve des jetons garantis par l'immobilier, les marchandises, les droits de conservation de titres, ainsi que d'autres actifs réels.

« BANKEX™ ne s'est jamais attachée aux perturbations des services financiers, mais plutôt à leur évolution. Avec la chaîne de blocs et l'innovation au centre de notre entreprise, notre futur repose en coopération avec des acteurs majeurs de l'industrie qui sont prêts et capables de révolutionner la gestion d'actifs et les marchés des capitaux dans leurs secteurs respectifs. L'équipe MovieCoin illustre le niveau de crédibilité que nous recherchons chez nos partenaires commerciaux », a déclaré Igor Khmel, fondateur et PDG de BANKEX™.

À propos de BKX Corp.

BKX Corp. est une société majeure de technologie financière et d'entreprise prônant le concept de « bank-as-a-service » (l'institution financière en tant que service) qui a recours au Proof-of-Asset Protocol (protocole de preuve de possession des avoirs) pour permettre aux propriétaires d'actifs de convertir et de vendre leurs actifs sous la forme de produits numériques. À l'aide de solutions de technologie financière normalisées, BKX Corp. souhaite combler le fossé entre le secteur émergeant de la chaîne de blocs et le secteur financier traditionnel, tout particulièrement au moyen de solutions de technologie de l'information élaborées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bankex.com.

BKX Corp. Opère sous le nom de BANKEX™ depuis l'année 2016. L'immatriculation est en cours.

À propos de MovieCoin

MovieCoin est une plateforme de financement de prochaine génération pour l'industrie du divertissement s'appuyant sur la technologie de la chaîne de blocs. La société propose aux investisseurs une opportunité sans précédent de participer directement au financement de films et de programmes de télévision hollywoodiens en bénéficiant d'une transparence totale quant à l'usage de leur argent et au rendement de leur investissement. MovieCoin accélérera l'obtention de résultats à partir du capital investi, améliorera la liquidité et éliminera les processus de comptabilité et de paiement désuets qui, par le passé, ont découragé les investisseurs et ont eu un effet néfaste sur le rendement. L'Entreprise est dirigée par une équipe hautement expérimentée de professionnels accomplis de l'industrie ayant une vaste expertise dans les domaines des services bancaires d'investissement, de la gestion de portefeuilles, du droit des sociétés, du droit du divertissement de même que du financement, de la production et de la distribution cinématographiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.movie.io.

