BANKEX™ stellt erste Anwendung für Anlagen-Tokenisierung auf institutioneller Ebene vor

NEW YORK, 17. Mai 2018 /PRNewswire/ -- Die BKX Corp., die ihre Geschäfte unter dem Namen BANKEX™ abwickelt, hat die erste Anlageklasse auf Grundlage von Blockchain-Technik aufgelegt, die auch Finanzierungsstandards für institutionelle Anleger erfüllt. Diese „smarten Assets", die speziell für die Film- und Unterhaltungsindustrie entwickelt wurden, sollen bei Finanztransaktionen für bessere Liquidität, Effizienz und Transparenz sorgen. Dabei sollen für institutionelle Anleger, Hedgefonds und Pensionsfonds neue Investitionsmöglichkeiten erschlossen werden.

Durch die Tokenisierung von real existierenden Produktionsanlagen und unter Verwendung der unternehmenseigenen Proof-of-Asset-Protocol-Technologie von BANKEX werden „smarte Assets" auf MovieCoin ausgegeben. Hierbei handelt es sich um eine Plattform, die vom Hollywood-Investor und Filmproduzenten Christopher Woodrow geleitet wird und die es Investoren aus aller Welt ermöglicht, sich über den Erwerb von kryptographischen Token an der Finanzierung von Spielfilmen zu beteiligen. MovieCoin will innerhalb der nächsten drei Jahre 1 Milliarde US-Dollar für die Finanzierung der Film- und Unterhaltungsbranche aufbringen.

Zur Aufzeichnung der Transaktionen auf der MovieCoin-Plattform kommt Blockchain-Technologie zum Einsatz, die die Rechteverwaltung in einem digitalen Kassenbuch, in das jeder eingezahlte und eingesammelte Dollar eingetragen wird, nachverfolgen kann. Diese Technologie soll für faire und transparente Rechnungslegungsstandards für Filmstudios, Investoren, Produzenten, Filmschaffende und andere Interessenvertreter sorgen. Zu den für institutionelle Anleger wichtigsten Bestandteilen der MovieCoin-Plattform gehören:

- Überprüfung der Identität gemäß dem Prinzip „Know your Customer" (KYC; Kenne deinen

Kunden)

- Tokenisierungsengine für die Erzeugung digitaler Assets

- Nachverfolgbarkeit von Schutzrechten zum Zweck einer verlässlichen Speicherung der

digitalen Anlagen

- Besseres Liquiditäts- und Cash-Flow-Management

- Echtzeitprüfung und transparente Buchführung

- Implementierung des Ethereum-Plasma-Protokolls für schnelle und kostengünstige

Transaktionen

Die MovieCoin-Plattform ist das erste einer ganzen Reihe von Tokenisierungsprojekten, die BANKEX™ derzeit gemeinsam mit anderen Unternehmen aufbaut. Zu den anderen Projekten gehören beispielsweise Token, die sich auf Immobilien, Konsumgüter, Schutzrechte oder auch anderen, real existierenden Anlagevermögen stützen.

„BANKEX™ ging es zu keinem Zeitpunkt um die Zerstörung bestehender Institutionen, sondern vielmehr um die Weiterentwicklung von Finanzdienstleistungen. Mithilfe der Blockchain-Technik und Innovationen, die im Zentrum unserer Geschäfte stehen, sehen wir unsere Zukunft in der Zusammenarbeit mit Branchenführern, die in ihrem jeweiligen Betätigungsfeld bereit sind und auch die Fähigkeit besitzen, das Anlagenmanagement und die Kapitalmärkte zu revolutionieren. Das Team von MovieCoin steht exemplarisch für das Niveau an Glaubwürdigkeit, an dem wir uns bei der Auswahl unserer Geschäftspartner orientieren", sagte Igor Khmel, Gründer und CEO von BANKEX™.

Informationen zu BKX Corp .

BANKEX ist ein führendes Bank-as-a-Service- und Finanztechnologieunternehmen, das das Proof-of-Asset-Protokoll, eine Art Liquiditätsprotokoll, einsetzt, um Asset-Besitzern die Umwandlung und den Verkauf ihrer Anlagen als digitale Produkte zu ermöglichen. Mithilfe von standardisierten Fintech-Lösungen will BANKEX die Lücke zwischen dem aufstrebenden Blockchain-Sektor und dem traditionellen Finanzwesen mit sauberen IT-Lösungen schließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bankex.com.

BKX Corp. betreibt seine Geschäfte seit 2016 unter dem Namen BANKEX™. Die Eintragung im Handelsregister steht noch aus.

Informationen zu MovieCoin

MovieCoin ist eine auf der Blockchain-Technologie basierende Finanzierungsplattform der nächsten Generation für die Unterhaltungsindustrie. Das Unternehmen bietet Investoren eine beispiellose Möglichkeit, sich direkt an der Finanzierung von Hollywood-Filmen und -Fernsehshows zu beteiligen. Die Investoren erhalten völlige Transparenz darüber, wo ihr Geld ausgegeben wird und wie sich ihre Investitionen entwickeln. MovieCoin wird die Anlegerrendite beschleunigen, die Liquidität erhöhen und veraltete Buchhaltungs- und Zahlungsprozesse, die in der Vergangenheit Investitionen verhindert und die Rendite negativ beeinflusst haben, eliminieren. Das Unternehmen wird von einem sehr erfahrenen Team versierter Branchenexperten geleitet, die über umfassende Kompetenz in den Bereichen Investmentbanking, Portfoliomanagement, Gesellschafts- und Medienrecht sowie Filmfinanzierung, Produktion und Vertrieb verfügen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.movie.io.

