Bankinter rejoint la structure du capital de Bit2Me à l'issue d'un tour de table de 30 millions d'euros

Grâce à cet accord, les deux entités exploreront les synergies technologiques et les possibilités de partage des connaissances. La banque renforce son engagement en faveur de l'innovation technologique par ses investissements en capital-risque.



Bit2Me est prêt à accélérer ses plans d'expansion dans l'UE grâce à ses partenaires stratégiques et à la licence réglementaire européenne qu'il vient d'obtenir.

MADRID, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Bankinter a conclu un accord d'investissement avec Bit2Me, la principale société d'actifs numériques sur le marché hispanophone. Selon les termes de l'accord, la banque acquiert une participation dans le capital de la société, rejoignant ainsi le tour de table de 30 millions d'euros annoncé en août dernier.

L'objectif premier de cet investissement est d'explorer et de réaliser des synergies technologiques et fondées sur la connaissance. De plus, Bankinter se positionne comme un partenaire technologique national dans le développement de solutions utilisant la technologie du grand livre distribué (DLT).

Pour Bankinter, cette opération reflète l'engagement continu de l'entité en faveur de l'innovation technologique et de la création de synergies avec des startups spécialisées dans la fintech comme Bit2Me. Cette stratégie permet à la banque d'anticiper les tendances futures du paysage financier.

Cet accord d'investissement, associé à l'obtention par Bit2Me de la licence réglementaire européenne le 29 juillet, et au soutien de partenaires stratégiques tels que Telefónica, Inveready, Investcorp, Tether et BBVA, permettra à la fintech espagnole d'accélérer ses plans d'expansion dans toute l'Union européenne. Elle renforcera également sa présence en Argentine et dans d'autres pays d'Amérique latine, consolidant ainsi sa position d'acteur clé de l'écosystème des crypto-monnaies en Europe et dans le monde hispanophone. La structure du capital de Bit2Me comprend également une participation d'Unicaja et de Cecabank.

Pablo Casadío, directeur financier de Bit2Me, a déclaré : « Cette alliance confirme que le secteur bancaire peut profiter de notre savoir-faire industriel avancé pour améliorer son offre. Au lieu d'être en concurrence, nous intégrons nos forces. L'Espagne et l'Europe ont un contexte unique, et grâce à notre solidité technologique et réglementaire, Bit2Me est le partenaire idéal pour les entités financières qui veulent profiter de cet environnement, en offrant à leurs clients un accès à l'écosystème crypto avec un max de sécurité et de garanties. »

À propos de Bankinter

Bankinter est la cinquième banque espagnole par la taille et la plus résistante parmi les entités cotées de la zone euro, comme le reconnaît l'Autorité bancaire européenne. C'est un acteur majeur du secteur bancaire européen, présent en Espagne, en Irlande, au Portugal et au Luxembourg. Elle se différencie par sa rentabilité, son efficacité et la qualité de ses actifs, ainsi que par une forte spécialisation dans la banque de détail et la banque d'entreprise, et une présence significative dans la banque privée. Tout au long de ses 60 ans d'histoire, la banque s'est distinguée en tant que pionnière de la numérisation, en proposant des solutions innovantes à ses clients dans tous les segments. Elle a été la première à lancer des services bancaires mobiles, le premier courtier numérique et le premier robo-advisor d'une banque en Espagne, entre autres étapes importantes.

À propos de Bit2Me

Bit2Me est la première société de crypto-actifs en Espagne, enregistrée auprès de la CNMV en tant que fournisseur de services de crypto-actifs (CASP). L'entreprise construit des infrastructures cryptographiques depuis plus de 10 ans et détient de nombreuses certifications en matière de cybersécurité et de conformité réglementaire, notamment : ISO 27001 (gestion de la sécurité de l'information) ; ISO 22301 (gestion de la continuité des activités) ; ISO 37001 (lutte contre la corruption et éthique d'entreprise) ; ISO 37301 (systèmes de gestion de la conformité) ; UNE 19601 (gestion de la conformité pénale) ; et la certification CSA STAR de niveau 1.

Bit2Me a été reconnue comme l'une des plateformes d'échange les plus fiables et a été désignée « Meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies » en Italie et au Portugal par Rankia.

L'entreprise s'engage également dans l'éducation et l'adoption des crypto-monnaies par le biais de Bit2Me Academy, la plus grande plateforme éducative sur les crypto-monnaies en langue espagnole, qui propose plus de 450 articles gratuits et des cours certifiés.

Clause de non-responsabilité

Informations importantes concernant les crypto-actifs. Cette communication marketing n'a pas été examinée ou approuvée par une autorité compétente de l'Union européenne. Bit2Me agit en tant que fournisseur autorisé de services de crypto-actifs. Il est important de noter que les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs établis dans l'UE. Les taux de change sont très volatils et il existe un risque de perte totale de l'investissement. Vous trouverez de plus amples informations sur les risques à l'adresse suivante : bit2me.com/legal/riesgos

