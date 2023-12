Barb fait appel à MetaBroadcast et à Gracenote de Nielsen pour optimiser la mesure d'audience télé au Royaume-Uni

Les métadonnées de programme Gracenote et les identifiants de contenu fournis par la plateforme de données actives MetaBroadcast élargissent la couverture de Barb et accélèrent les rapports d'audience

LONDRES, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- MetaBroadcast, spécialiste britannique de la gestion des métadonnées, et Gracenote, une société du groupe Nielsen, annoncent aujourd'hui que Barb, service de mesure d'audience britannique, a renouvelé son contrat de trois ans pour exploiter son système combiné d'identification des contenus et d'attribution des genres à partir de janvier 2025.

MetaBroadcast utilisera désormais les métadonnées de programmation et les identifiants de contenu uniques de Gracenote, à la pointe du secteur, afin de réduire les délais d'identification, de validation, d'enrichissement et de classification par genre des programmes, ainsi que d'améliorer la couverture et la précision des identifiants des diffuseurs. L'inclusion de Gracenote permettra également à Barb de mieux dédupliquer les contenus et d'accélérer la production de rapports, qui passeront de sept à trois jours après la mise à disposition des programmes sur les chaînes télévisées ou les services de streaming.

« MetaBroadcast est ravi de continuer à soutenir Barb en tirant parti des capacités de gestion des métadonnées d'Atlas, notre plateforme de données actives basée sur le cloud, et en travaillant désormais avec le premier fournisseur mondial de métadonnées Gracenote pour améliorer la couverture et la classification des ID de contenu, a déclaré Jamie Mackinlay, PDG de MetaBroadcast. Nous reconnaissons l'importance de disposer de données précises, cohérentes et opportunes sur les programmes pour permettre à Barb de répondre aux besoins de ses clients en matière de mesure d'audience. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration. »

« En exploitant les identifiants de contenu uniques et les métadonnées de programme de Gracenote, les fournisseurs de mesures peuvent rapidement identifier et mieux comprendre ce que les téléspectateurs regardent sur différents services et plateformes, a expliqué Tim Cutting, directeur général des revenus chez Gracenote. Nous sommes impatients de travailler avec MetaBroadcast et de permettre à Barb d'atteindre de nouveaux niveaux de rapidité, de précision, de cohérence et d'exhaustivité dans la mesure de l'audience multi-écrans. »

La mesure d'audience de Barb repose sur un système de classe mondiale qui permet d'identifier et de classer les émissions linéaires traditionnelles, les émissions en différé et les émissions en continu. L'utilisation des meilleures données de Gracenote en tant que source principale du système garantira la cohérence des titres et des genres des programmes, la précision des liens entre les programmes et les épisodes et les liens avec les contenus linéaires et en streaming des diffuseurs sur toutes les plateformes.

À propos de MetaBroadcast

MetaBroadcast est le plus grand spécialiste des données qui facilite la gestion et la fourniture de métadonnées descriptives de haute intégrité permettant la découverte de contenu, l'engagement des téléspectateurs et les solutions de mesure de l'audience. Fondée en 2007, MetaBroadcast a son siège à Londres, au Royaume-Uni. La société a intégré des métadonnées provenant de plus de 150 sources différentes ; elle dessert plus de 70 diffuseurs et plus de 310 chaînes, et gère plus de 140 millions d'enregistrements de contenu et des milliards de transactions.

À propos de Gracenote

Gracenote est l'unité commerciale de données de contenu de Nielsen qui fournit des métadonnées de divertissement, des identifiants connectés et des offres connexes aux principaux créateurs, distributeurs et plateformes du monde. Gracenote offre des capacités avancées de navigation et de découverte de contenu, permettant aux utilisateurs de facilement se connecter aux émissions de télévision, aux films, à la musique, aux podcasts et aux sports qu'ils aiment, tout en fournissant des analyses de contenu puissantes qui simplifient les décisions commerciales complexes.

À propos de Barb

Barb est la référence du secteur pour connaître les habitudes de visionnage des téléspectateurs.

Notre approche hybride intègre des données de panel basées sur les personnes avec des données de visionnage en ligne sous forme de recensement. Notre méthodologie nous permet de mesurer l'ensemble des émissions identifiées sur toutes les plateformes de diffusion, de VOD et de partage vidéo, diffusées et consommées sur de multiples plateformes et appareils.