Barbados wird Gastgeber der IDB Invest Sustainability Week 2026 sein, deren Schwerpunkt auf der Mobilisierung privater Investitionen liegt.

BRIDGETOWN, Barbados, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- IDB Invest gab heute bekannt, dass die Sustainability Week 2026 (SW26) vom 26. bis 28. Mai 2026 in Bridgetown, Barbados, stattfinden wird. Die Veranstaltung, die zum ersten Mal in der Karibik stattfindet, ist die wichtigste Plattform von IDB Invest zur Mobilisierung privater Investitionen für resiliente Projekte in Lateinamerika und der Karibik.

Die IDB Invest Sustainability Week 2026 wird Investoren, Unternehmen und Projektsponsoren zusammenbringen, um investitionsreife Gelegenheiten und praktische Finanzierungslösungen zu erörtern. Durch die Zusammenführung von Kapitalgebern und Unternehmern unterstützt das Forum die Entwicklung und Finanzierung von Projekten in Bereichen wie Resilienz, Infrastruktur, naturbasierte Lösungen und Schaffung von Arbeitsplätzen.

„Multilaterale Entwicklungsbanken spielen eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung von privatem Kapital in großem Umfang", erklärte Ilan Goldfajn, President der IDB Group. „Durch IDB Invest+ und unser Geschäftsmodell „Originate to Share" beabsichtigen wir, mehr Kapital zu mobilisieren und die Umsetzung zu beschleunigen – indem wir Pipelines aufbauen, Risiken teilen und Investoren mit Projekten zusammenbringen, die bereit sind, umgesetzt zu werden. Die erstmalige Ausrichtung der Nachhaltigkeitswoche in der Karibik unterstreicht die wachsende Bedeutung der Region für private Investitionen."

„Angesichts des Rekordinteresses der Investoren an nachhaltigen Anlagen bietet die Sustainability Week 2026 eine einzigartige Gelegenheit, Kapital mit wirkungsvollen Projekten in Lateinamerika und der Karibik zusammenzubringen", erklärte James P. Scriven, CEO von IDB Invest. „Diese Veranstaltung ist im Kern geschäftsorientiert und bietet eine hochkarätige Plattform, auf der Nachhaltigkeitslösungen in rentable Chancen umgewandelt werden, die Ergebnisse für unsere Wirtschaft, unsere Gemeinden und unsere Umwelt liefern."

Die Ausrichtung des Forums in Barbados unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Karibik als Standort für private Investitionen, insbesondere in widerstandsfähige Infrastruktur.

Die Veranstaltung hat internationale Anerkennung erhalten und wurde 2023 und 2025 für ihr nachhaltiges und innovatives Design mit dem Eventex Award ausgezeichnet. Die jüngste Ausgabe, die in Manaus, Brasilien, stattfand, versammelte mehr als 900 Teilnehmer vor Ort, 14.500 Online-Teilnehmer und 46 Partnerorganisationen aus der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr und melden Sie sich an: www.idbinvest.org/en/sustainability/sustainability-week-2026

Medienkontakt: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg