La Barbade s'apprête à accueillir la semaine de la durabilité 2026 d'IDB Invest consacrée à la mobilisation de l'investissement privé

BRIDGETOWN, la Barbade, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- IDB Invest a annoncé aujourd'hui que la Semaine de la durabilité 2026 (SW26) se déroulera du 26 au 28 mai 2026 à Bridgetown, la Barbade. Organisé pour la première fois dans les Caraïbes, l'événement est la principale plateforme d'IDB Invest pour mobiliser l'investissement privé pour des projets résilients à travers l'Amérique latine et les Caraïbes.

La semaine de la durabilité 2026 d'IDB Invest réunira les investisseurs, les entreprises et les promoteurs de projets afin d'envisager des opportunités prêtes à l'investissement et des solutions de financement concrètes. En réunissant les fournisseurs de capitaux et les entrepreneurs, le forum soutient le développement et le financement de projets dans des domaines tels que la résilience, les infrastructures, les solutions basées sur la nature et la création d'emplois.

« Les banques multilatérales de développement jouent un rôle essentiel dans la mobilisation de capitaux privés à grande échelle », a déclaré Ilan Goldfajn, président du groupe d'IDB. « Grâce à IDB Invest+ et notre modèle d'entreprise "Originate to Share", nous voulons mobiliser plus de capitaux et accélérer l'exécution en mettant en place des pipelines, en partageant les risques et en connectant les investisseurs avec des projets qui sont prêts à être lancé. L'organisation de la Semaine du développement durable dans les Caraïbes pour la première fois souligne l'importance croissante de la région pour l'investissement privé. »

« L'engouement des investisseurs pour les actifs durables atteint des niveaux records et la Semaine de la durabilité 2026 représente une occasion unique de mettre en relation les capitaux avec des projets à fort impact en Amérique latine et dans les Caraïbes », a déclaré James P. Scriven, PDG d'IDB Invest. « Cet événement est essentiellement destiné aux entreprises et offre une plateforme de haut niveau dans laquelle les solutions de développement durable sont transformées en opportunités bancaires qui produisent des résultats pour nos économies, nos communautés et notre environnement. »

L'organisation du forum à la Barbade souligne le rôle croissant des Caraïbes en tant que destination pour les investissements privés, en particulier en matière d'infrastructures résilientes.

L'événement a reçu une reconnaissance internationale et a remporté les prix Eventex en 2023 et 2025 pour sa conception durable et innovante. La dernière édition, qui s'est tenue à Manaus, au Brésil, a réuni plus de 900 participants en personne, 14 500 participants en ligne et 46 organisations partenaires du monde entier.

