Barbara Palvin in der neuen SilkContour™-Sportbekleidung von LILYSILK

NEW YORK, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen zu einem spektakulären und nachhaltigen Lebensstil inspirieren möchte, wurde am 15. April in einem Instagram-Post des ungarischen Models und der Schauspielerin Barbara Palvin vorgestellt, in dem sie Modelle aus der neuen Sportbekleidungskollektion „SilkContour™" der Marke trug. Der Auftritt verschafft SilkContour™, der neuen Materialinnovation von LILYSILK, die am 18. März auf den Markt gebracht wurde, neue Aufmerksamkeit.

Barbara Palvin Wears LILYSILK’s New SilkContour™ Activewear

In dem Beitrag präsentiert sich Palvin in zwei SilkContour™-Outfits, die die Ausgewogenheit der Kollektion zwischen Komfort, Bewegungsfreiheit und raffiniertem Design widerspiegeln. In einem Look trägt sie den SilkContour™ Air-Touch-BH und die SilkContour™ Drape-Flow-Hose in Kaffeebohnenbraun. Im anderen trägt sie den SilkContour™ Streamline-BH und SilkContour™ Streamline-Leggings in Schwarz. Gemeinsam präsentieren die Looks SilkContour™ als natürliche Erweiterung der LILYSILK-Designsprache im Bereich der Sportbekleidung.

SilkContour™ wurde am 18. März eingeführt und ist die neue Sportbekleidungslinie von LILYSILK, die weichen Tragekomfort, Bewegungsfreiheit und eine geschmeidige, körpernah sitzende Passform bietet. Ganz im Sinne von Palvins eigenen Worten „Ich liebe den Komfort von SilkContour" vereint die Linie ein leichtes, flexibles Tragegefühl mit einem eleganten Alltagslook.

Palvins Auftritt in SilkContour™ baut zudem auf ihrer bestehenden Verbindung zur Marke auf. Im August 2025 trug sie während der Filmfestspiele von Venedig einen kompletten LILYSILK-Look. Im November 2025 war sie während der Paris Fashion Week erneut in LILYSILK zu sehen. Im Februar 2026 teilte Palvin zudem einen Instagram-Post, auf dem sie das LILYSILK Silk Charmeuse Nadelstreifenhemd trug. Zusammen spiegeln diese Momente die anhaltende Präsenz von LILYSILK bei verschiedenen Anlässen und in unterschiedlichen Stilrichtungen wider.

„Wir könnten nicht begeisterter sein, Barbara Palvin in SilkContour™ zu sehen", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „Barbara ist seit langem eine starke Stimme für Body Positivity. Ihre natürlichen Kurven und ihre nicht dem Standard entsprechenden Laufstegmaße haben dazu beigetragen, das heutige Schönheitsbild zu erweitern. Dieser Geist passt perfekt zu SilkContour™, das darauf ausgelegt ist, die natürlichen Linien des Körpers ohne Kompression nachzuzeichnen. Wir schätzen die Art und Weise, wie sie dem Look Selbstbewusstsein und Leichtigkeit verleiht."

Mit SilkContour™ baut LILYSILK sein Angebot in den Bereichen Mode, Wohnen und Lifestyle weiter aus und bringt gleichzeitig seine charakteristische Expertise im Bereich Naturfasern in eine neue Kategorie ein. Die Linie bietet eine weichere und edlere Interpretation von Sportbekleidung für Verbraucher, die Komfort, Vielseitigkeit und einen zurückhaltenden Stil suchen.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von LILYSILK unter www.lilysilk.com, und folgen Sie @lilysilk auf Instagram und @Lilysilk auf Facebook.

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