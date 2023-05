Barbra Streisand erhält den Genesis-Preis zum 10-jährigen Jubiläum

Mit dem "Jüdischen Nobel" werden sechs Jahrzehnte von Streisands Beiträgen zu Film und Musik und ihr Engagement für die Verbesserung der Welt gefeiert

NEW YORK, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Genesis Prize Foundation (GPF) hat die ikonische Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin, Autorin und Aktivistin Barbra Streisand als Preisträgerin des Genesis-Preises zum 10-jährigen Jubiläum bekannt gegeben.

Der jährlich mit 1 Million Dollar dotierte Genesis-Preis, der vom TIME Magazine als "jüdischer Nobelpreis" bezeichnet wird, ehrt außergewöhnliche Persönlichkeiten für ihre herausragenden beruflichen Leistungen, ihre Beiträge zur Menschheit und ihr Engagement für jüdische Werte.

Seit der Einführung des Preises im Jahr 2013 hat Frau Streisand Zehntausende von Nominierungen und Stimmen für den Genesis-Preis erhalten. In Anerkennung der überwältigenden Unterstützung und Bewunderung durch die jüdische Weltbevölkerung in den letzten zehn Jahren haben die Juroren des Auswahl- und des Preiskomitees Frau Streisand einstimmig für den Genesis-Preis zum 10-jährigen Jubiläum vorgeschlagen.

Frau Streisand wird im Oktober 2023 im Rahmen einer besonderen Zeremonie in Los Angeles geehrt werden. Die Zeremonie findet genau zehn Jahre nach der Bekanntgabe von Michael R. Bloomberg, dem108. Bürgermeister von New York City und Gründer von Bloomberg LP und Bloomberg Philanthropies, als erster Preisträger des Genesis-Preises statt.

Der Gründer und Vorsitzende der Genesis Prize Foundation, Stan Polovets, sagte: "Es ist eine große Ehre für unsere Stiftung, Barbra Streisand zu ehren - eine der weltweit beliebtesten und am meisten bewunderten Künstlerinnen. In den letzten sechs Jahrzehnten hat Barbra nicht nur ihr Publikum auf der ganzen Welt mit ihren erstaunlichen Talenten begeistert, sondern auch ihre Zeit, ihre Ressourcen und ihre Leidenschaft zahlreichen wichtigen Anliegen gewidmet und sich überall dort zu Wort gemeldet, wo sie Ungerechtigkeit sah. Ihr Verantwortungsgefühl für die Heilung der Welt erwächst aus ihren jüdischen Werten und ihrer jüdischen Identität, die Barbra seit Beginn ihrer außergewöhnlichen Karriere mit Stolz zur Schau stellt. Barbras innovative Philanthropie hat in vielen Bereichen wie Gesundheit, Umwelt und Gleichberechtigung der Geschlechter große Wirkung gezeigt. Wir freuen uns darauf, eng mit Barbra und ihrer Stiftung zusammenzuarbeiten, um diese Wirkung in Zukunft noch zu verstärken."

In Anlehnung an die von Michael R. Bloomberg eingeführte 10-jährige Tradition hat Frau Streisand die Genesis Prize Foundation gebeten, ihre Preisgelder gemeinnützigen Organisationen zukommen zu lassen, die in vier Bereichen tätig sind: Umweltschutz, Förderung der Gesundheit von Frauen, Bekämpfung von Desinformation in den Medien und Hilfe für die Menschen in der Ukraine.

Michael R. Bloomberg sagte: "Barbra Streisands leidenschaftliches Engagement für Tikkun Olam macht sie zu einer unglaublich verdienten Empfängerin des Genesis-Preises. Von ihrer bahnbrechenden Führungsrolle im Bereich der Frauengesundheit über ihre langjährige Unterstützung für strengere Waffensicherheitsgesetze bis hin zu ihrer unschätzbaren Partnerschaft bei der Wiederbelebung von Lower Manhattan durch das demnächst zu eröffnende Performing Arts Center im World Trade Center hat Barbra einen enormen Einfluss auf ihre Heimatstadt New York und weit darüber hinaus ausgeübt. Sie hat mit ihrer Stimme - auf und abseits der Bühne und der Leinwand - Generationen inspiriert, und ich freue mich, dass ich mich den Glückwünschen ihrer Fans weltweit anschließen kann."

Als Aktivistin und Philanthropin hat Barbra Streisand Millionen Dollar gespendet - und gesammelt -, um einige der dringendsten Probleme unserer Zeit in den USA und auf der ganzen Welt anzugehen. Frau Streisand und ihre gleichnamige Stiftung haben in den letzten 37 Jahren mehr als 2.000 gemeinnützige Organisationen und Projekte mit umfangreichen Mitteln unterstützt.

Vor kurzem übernahm Frau Streisand die Rolle der Botschafterin für United 24, eine Organisation, die humanitäre Hilfe für die Ukraine leistet. Die Genesis Prize Foundation hat zu Ehren von Frau Streisand Anfang des Jahres einen Beitrag zu United 24 geleistet zusammen mit Zuschüssen für viele andere jüdische Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Linderung des Leids des ukrainischen Volkes einsetzen.

Als Preisträgerin des10 -jährigen Jubiläums folgt Frau Streisand auf Dr. Albert Bourla, Vorsitzender und CEO von Pfizer, der für seine Führungsqualitäten, seine Entschlossenheit und seine Bereitschaft, große Risiken einzugehen, um einen sicheren und wirksamen COVID-19-Impfstoff in Rekordzeit zu entwickeln, geehrt wurde.

"Ich freue mich, die Fackel des Genesis-Preises an die unvergleichliche Barbra Streisand weiterzugeben - die Verkörperung des jüdischen Talents, die die Herzen von Millionen Menschen berührt hat und deren leidenschaftlicher Aktivismus und Philanthropie die Welt zu einem besseren Ort gemacht hat", sagte Bourla. "Ich heisse Barbra in der Familie der Genesis-Preisträger willkommen und wünsche ihr viel Erfolg bei den philanthropischen Projekten, die ihr zu Ehren durchgeführt werden."

Die First Lady Israels, Michal Herzog, sagte: "Barbra Streisand ist nicht nur mein idol, eine wunderbare Sängerin und Schauspielerin, sondern auch eine Vorreiterin im Showgeschäft und in der Filmindustrie - eine inspiration für Frauen auf der ganzen Welt. Sie ist eine wahre Freundin Israels, eine vorbildliche Führungspersönlichkeit im Bereich der Juden- und Menschenrechte - die Definition einer tapferen Frau!"

Barbra Streisand sagte: "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung mit dem speziellen Genesis-Preis zum 10-jährigen Jubiläum und über die Zusammenarbeit mit der Genesis Prize Foundation zur Unterstützung von Organisationen, die sich für die Verbesserung der Gesellschaft und unserer gemeinsamen Menschlichkeit einsetzen. Ich bin sehr stolz auf mein jüdisches Erbe und war schon immer von der jüdischen Tradition des Tikkun Olam, der Wiederherstellung der Welt, bewegt. Ich hoffe, dass ich andere in ihrem eigenen Engagement für eine bessere Welt unterstützen und inspirieren kann."

