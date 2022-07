BARILLA GROUP, EIN RÜCKBLICK AUF ÜBER EIN JAHRZEHNT ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT

Siebzig Prozent der Hauptrohstoffe (Hartweizen, Weichweizen, Roggen, Basilikum, Tomaten, Kakao und pflanzliche Öle) werden jetzt auf nachhaltige Weise angebaut. Seit kurzem gibt es die Carta del Basilico (Basilikum-Charta"), die soziale und ökologische Nachhaltigkeit für eine wichtige Zutat in Barilla-Fertigsaucen und -Pesto garantiert.

Seit 2010 wurden die CO eq2 -Emissionen um 31% und der Wasserverbrauch um 18% gesenkt, beides pro Tonne Fertigprodukt. Vier Marken sind klimaneutral. 64% des Stroms stammt aus zertifizierten erneuerbaren Quellen; in Italien hat die Barilla-Gruppe 100% der Verpackungen als recycelbar konzipiert, weltweit sind es 99,7%.

Dies sind die Highlights des neuen Nachhaltigkeitsberichts der Barilla-Gruppe, der heute veröffentlicht wurde und die Ergebnisse des Unternehmens mit Sitz in Parma für das Wohlergehen der Menschen, der Umwelt und der Gemeinschaften darstellt.

Diesem Engagement liegt ein neuer Zweck zugrunde, der in wenigen Worten die Gründe für diese Art des Handelns zusammenfasst: „Die Freude am Essen für ein besseres Leben": ein Konzept, das über gutes Essen hinausgeht und sich auf das Glück und das ganzheitliche Wohlbefinden des Menschen bezieht, das vor allem mit dem „Geschmack" beginnt. Alle Marken der Barilla-Gruppe tragen zu dieser Reise bei, indem sie nicht nur Lebensmittel anbieten, sondern auch die Freude an gutem Essen, das mit ausgewählten Zutaten zubereitet wird.

Die Barilla-Gruppe hat außerdem ihr konkretes Engagement für die Sicherung des Zugangs zu Nahrungsmitteln, die Förderung der Eingliederung und die Unterstützung der lokalen Entwicklung bekräftigt: Im Jahr 2021 wurden insgesamt 12 Millionen Euro investiert und mehr als 2 700 Tonnen Produkte gespendet.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1866322/Barilla.jpg

SOURCE Barilla