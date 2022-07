LE GROUPE BARILLA : BILAN DE PLUS D'UNE DÉCENNIE D'ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ

PARME, Italie , 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Barilla a confirmé son engagement à faire en sorte que chacun ait accès à une alimentation de qualité et durable en améliorant constamment le profil nutritionnel de ses produits. Depuis 2010, 488 produits ont vu leur profil nutritionnel reformulé et 55 nouveaux produits ont été introduits en 2021 pour élargir la gamme et répondre aux exigences des consommateurs.