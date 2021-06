Baris Ertan, leader du secteur, rejoint Baringa pour accélérer la croissance des pratiques de l'Amérique du Nord dans le domaine de l'énergie et du négoce international des matières premières

HOUSTON, 2 juin 2021 /PRNewswire/ -- Baringa Partners a embauché un vétéran de l'industrie, Baris Ertan, pour stimuler la croissance du commerce mondial de l'énergie et des matières premières et pour renforcer sa présence globale dans le secteur de l'énergie et des services publics en Amérique du Nord. Ertan rejoint une entreprise nord-américaine en pleine expansion pour Baringa, qui est poussée par des changements commerciaux importants et de nouvelles opportunités d'investissement massives dans de multiples secteurs.

« La transition vers l'énergie propre est bien engagée dans une grande partie du monde, avec des trillions de dollars de nouveaux investissements nécessaires », a déclaré David Hatcher, responsable de l'énergie et des ressources chez Baringa. « Le commerce et l'optimisation sont au cœur de la valorisation de ces nouveaux actifs et modèles d'entreprise qui alimenteront durablement l'avenir, tout en assurant une transition responsable avec le passé. Nous ne pouvions pas demander à un meilleur leader que Baris de rejoindre notre équipe pour nous aider à nous pencher sur cette opportunité véritablement mondiale. »

L'accent mis par Baringa sur l'Amérique du Nord et sa présence sur le marché de Houston permettront d'étendre la présence physique de la société dans les principaux centres mondiaux de négociation de l'énergie et des matières premières, qui comprennent déjà Londres, Singapour et New York.

« Nos clients dans les secteurs de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, des matières premières physiques, du gaz naturel liquéfié (GNL) et du commerce de produits environnementaux développent des activités qui reposent sur l'échelle internationale et l'interconnexion des marchés mondiaux », explique Nick Tallantyre, responsable du commerce mondial chez Baringa. « L'ajout de Baris à notre équipe de Houston nous donne une crédibilité immédiate pour aborder les initiatives mondiales les plus importantes de nos clients dans toutes les grandes zones géographiques. »

Au cours de l'année écoulée, Baringa a remporté des récompenses notables sur les marchés de l'énergie, notamment les médailles d'or du Financial Times pour les marchés de l'énergie, des services publics et de l'environnement, ainsi que pour le conseil au secteur du pétrole et du gaz. L'entreprise a été récompensée par le prix de l'innovation de l'année en matière de risque climatique mondial d'Energy Risk et par le prix de la société de conseil de l'année pour l'Asie.

« Je suis ravi de rejoindre une équipe qui a la marque et le secteur d'activité de Baringa », a déclaré Ertan. « Par le passé, j'ai eu l'occasion de diriger de grandes équipes de consultants qui ont obtenu beaucoup de succès et récolté des éloges constants dans le secteur, mais je suis enthousiaste à l'idée de construire quelque chose de vraiment unique à Baringa, mesuré par les succès de nos clients et les opportunités de croissance pour nos collaborateurs. »

Ertan rejoint Baringa dans un contexte de croissance rapide des offres destinées au marché nord-américain. Depuis 2020, Baringa a lancé de multiples offres qui viendront compléter l'accent mis par Ertan sur le commerce et la gestion des risques, notamment : 1) un modèle de risque financier climatique leader sur le marché, 2) des services de transactions et de fondamentaux du marché à long terme pour les marchés de l'électricité et du gaz dans tous les ISO/RTO d'Amérique du Nord, et 3) des services de transformation des réseaux électriques pour permettre un déploiement fiable des énergies renouvelables et des ressources énergétiques distribuées (RED).

Baringa Partners est un cabinet indépendant de conseil en affaires et en technologie. Nous aidons les entreprises à fonctionner plus efficacement, à s'adapter aux changements sectoriels et à atteindre de nouveaux marchés. Nous utilisons nos connaissances du secteur, nos idées et notre pragmatisme pour aider chaque client à améliorer son activité. La collaboration est au cœur de notre stratégie et de notre culture, ce qui nous permet d'attirer les plus brillants et les meilleurs. Et c'est pourquoi les clients aiment travailler avec nous.

Baringa a été lancé en 2000 et compte aujourd'hui plus de 900 membres du personnel et 92 associés dans les domaines suivants : énergie et ressources, services financiers, produits et services, et gouvernement et secteur public. Ces pratiques sont soutenues par des équipes intersectorielles axées sur la clientèle et le numérique ; la finance, le risque et la conformité ; l'excellence du personnel ; la chaîne d'approvisionnement et les achats ; les données, l'analytique et l'IA ; l'automatisation intelligente et l'excellence des opérations ; et la transformation technologique. Nous opérons au niveau mondial et avons des bureaux au Royaume-Uni, en Europe, en Australie, aux États-Unis et en Asie.

Baringa Partners a été élu meilleur cabinet de conseil en gestion par le Financial Times' UK Leading Management Consultants 2021 dans les catégories Énergie, Services publics et environnement, et Pétrole et gaz. Nous figurons dans le Top 10 depuis 14 ans dans la catégorie des petites, moyennes et grandes entreprises de la liste UK Best Workplaces™ de Great Place to Work®. Nous faisons partie du Top 50 des employeurs pour les femmes et sommes reconnus par le Best Employers for Race.

