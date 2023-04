BasaltCoin: De toekomst van investeringen in Greentech en Blockchain

SAN JOSE, Californië, 6 april 2023 /PRNewswire/ -- BasaltCoin ( https://www.basaltcoin.com ), de revolutionaire nieuwe cryptocurrency, werd op 26 maart 2023 met succes gelanceerd. Het wil de wereld veranderen door intellectuele eigendom in groene technologie en blockchain te commercialiseren, uitvinders en investeerders met elkaar in contact te brengen en de gemeenschap te helpen hun inkomen te verhogen.

Basalt - Changes Start Here

Investeerders hebben een geweldige kans om deel te nemen aan de BASALTCOIN- voorverkoop , nu de token nog steeds geprijsd is op 0,05 USD. De eerste ronde van de voorverkoop begon op 26 maart 2023 en duurt tot 10 mei 2023, waarbij de prijs gelijk blijft. De tweede ronde van de voorverkoop begint op 20 mei 2023 en duurt tot 10 juni 2023, waarbij de prijs wordt verhoogd tot 0,07 USD.

Het BASALTCOIN-team volgt een strikt stappenplan, en de openbare verkoop op DEX is gepland tussen eind Q3 of begin Q4 van dit jaar, met een startprijs van 0,1 USD, wat al twee keer meer is dan de prijs van de eerste voorverkoopronde. Deze notering zal samenvallen met de lancering van de gedecentraliseerde portefeuille BASALTCOIN die een gebruiksvriendelijke interface zal hebben en een reeks functies waaronder staking, farming, robotic trading en arbitrage auto-trading. Onze portefeuille zal ook unieke verschillen vertonen met bestaande portefeuilles.

De gedecentraliseerde portefeuille zal worden aangesloten op de harde portefeuille BASALTCOIN en de eigen DEX L4 van het bedrijf, wat volledige decentralisatie en veiligheid van de fondsen van klanten mogelijk maakt. Wanneer klanten handelsinstrumenten op de beurs gebruiken, blijven hun fondsen in hun portefeuille. Verwacht wordt dat deze integratie de prijs van de token verder zal doen stijgen. "We waren van plan om de portefeuille tegelijk met de notering op DEX te presenteren om de prijs van de token te helpen stimuleren," zei BasaltCoin-oprichter Alexander Vitkovskiy.

Bovendien biedt BASALTCOIN een partnerverwijzingsprogramma met een beloning van 2,5% voor elke verwijzing, en deelnemers die KYC voltooien worden beloond met 50 BASALT-munten. BasaltCoin is een token dat verbonden is met reële activa en combineert twee groeiende trends: DAO en Greentech.

"Ons eerste groene project voor de recycling van basalt heeft aanzienlijke belangstelling gewekt bij investeerders. Het project wordt momenteel besproken voor investeringen in Saudi-Arabië. Het geproduceerde materiaal kan worden gebruikt bij de bouw van een innovatieve "Line"-projectstad, aldus CEO Thomas Hill.

Door te investeren in BASALTCOIN zullen beleggers niet alleen deel uitmaken van de Greentech-revolutie die erop gericht is de wereld te veranderen en de mensheid te verbeteren, maar zullen ze ook vooroplopen in de digitale en reële assetsfeer, die elk jaar exponentieel groeit. Doe vandaag mee aan de BasaltCoin Presale en stel uw aandeel in de toekomst van greentech en blockchain veilig. Mis deze kans niet om te investeren in een groenere toekomst met BasaltCoin. Veranderingen beginnen hier! Bezoek nu onze officiële website voor meer informatie over BasaltCoin en Basa Ecosystem.

BasaltCoin - veranderingen beginnen hier .

