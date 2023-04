BasaltCoin: Die Zukunft von Greentech und Blockchain Investment

SAN JOSE CITY, Kalifornien, 5. April 2023 /PRNewswire/ -- BasaltCoin (https://www.basaltcoin.com), die revolutionäre neue Kryptowährung, wurde erfolgreich am 26. März 2023 auf dem Markt eingeführt. Sie zielt darauf ab, die Welt zu verändern, indem sie geistiges Eigentum in grüner Technologie und Blockchain kommerzialisiert, Erfinder und Investoren verbindet und der Gemeinschaft dabei hilft, ihr Einkommen zu steigern.

Basalt - Changes Start Here

Investoren haben die großartige Gelegenheit, sich jetzt am BASALTCOIN-Vorverkauf zu beteiligen, solange der Token noch bei 0,05 USD liegt. Die erste Runde des Vorverkaufs begann am 26. März 2023 und dauert bis zum 10. Mai 2023, wobei der Preis gleich bleibt. Die zweite Runde des Vorverkaufs beginnt am 20. Mai 2023 und dauert bis zum 10. Juni 2023. Der Preis steigt dabei auf 0,07 USD.

Das BASALTCOIN-Team folgt einer strengen Roadmap und die Notierung des öffentlichen Verkaufs auf DEX ist zwischen Ende Q3 und Anfang Q4 in diesem Jahr geplant, mit einem Startpreis von 0,1 USD, was bereits eine doppelte Steigerung gegenüber dem Preis der ersten Vorverkaufsrunde darstellt. Diese Liste wird mit der Einführung der dezentralisierten Geldbörse BASALTCOIN zusammenfallen, die über eine benutzerfreundliche Schnittstelle und eine Reihe von Funktionen verfügen wird, darunter Staking, Landwirtschaft, Roboterhandel und automatisiertes Arbitrage-Trading. Unsere Wallet wird auch einzigartige Unterschiede zu bestehenden Geldbörsen haben.

Die dezentralisierte Wallet wird mit dem BASALTCOIN-Hardwallet und dem unternehmenseigenen DEX L4 verbunden sein, was eine vollständige Dezentralisierung und Sicherheit für die Gelder der Kunden ermöglicht. Wenn Kunden Trading-Tools an der Börse verwenden, bleibt ihr Geld in ihrer Wallet. Es wird erwartet, dass diese Integration den Token-Preis weiter erhöhen wird. „Wir haben geplant, die Wallet zur gleichen Zeit wie die Notierung an der DEX zu präsentieren, um den Preis des Tokens anzukurbeln", erklärte BasaltCoin-Gründer Alexander Vitkovskiy.

Darüber hinaus bietet BASALTCOIN ein Partnerempfehlungsprogramm mit einer 2,5 %-Prämie für jede Empfehlung an, und Teilnehmer, die KYC abschließen, werden mit 50 BASALT Coins belohnt. BasaltCoin ist ein Token, der mit realen Vermögenswerten verbunden ist und zwei wachsende Trends kombiniert: DAO und Greentech.

„Unser erstes grünes Projekt zum Recycling von Basalt hat ein erhebliches Interesse bei den Investoren geweckt. Das Projekt wird derzeit für Investitionen in Saudi-Arabien diskutiert. Das produzierte Material kann für den Bau einer innovativen Projektstadt „Line" verwendet werden", so CEO Thomas Hill.

Durch Investitionen in BASALTCOIN werden Investoren nicht nur Teil der Greentech-Revolution sein, die darauf abzielt, die Welt zu verändern und die Menschheit zu verbessern, sondern auch an der Spitze der digitalen und realen Vermögenswerte stehen, die jedes Jahr exponentiell wächst. Treten Sie noch heute der BasaltCoin Presale bei und sichern Sie sich Ihre Beteiligung an der Zukunft von Greentech und Blockchain. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, mit BasaltCoin in eine grünere Zukunft zu investieren. Wandel beginnt hier! Um mehr über BasaltCoin und Basa Ecosystem zu erfahren, besuchen Sie jetzt unsere offizielle Website.

BasaltCoin – Wandel beginnt hier.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2048070/BasaltCoin_Basalt___Changes_Start_Here.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2040238/BasaltCoin_Logo.jpg

SOURCE BasaltCoin