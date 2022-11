Basement Sports bringt 32.000 NFTs mit Weltmeisterschaftsspielern und -teams heraus

NEW YORK, 13. November 2022 /PRNewswire/ -- Basement Sports, ein Mixed-Reality-Gaming-Unternehmen, bringt am ersten Tag der Weltmeisterschaft 2022 32.000 einzigartige Länder- und Spieler-NFTs (je 1000 für jedes der 32 qualifizierten Teams) heraus. Das Minting kostet 25 US-Dollar pro Spieler und erfolgt über die Basement-Sports-App, in der die Nutzer diese einzigartigen Avatare auswählen können, um sie anschließend auf Social Media zu präsentieren und beim Fußballspielen in der App verwenden zu können. Spieler können bei der Nutzung von NFT-Teams auch Prämienpunkte namens „Kidcoin" sammeln.