Basement Sports met en circulation 32 000 NFT de joueurs et d'équipes de la Coupe du monde

« Il n'y a jamais eu de fan-club de football comme celui-ci, avec des options de jeu où votre personnage prend vie », a déclaré le fondateur de Basement Sports, Arman Rousta. « En frappant leurs propres NFT de joueurs, les fans de foot du monde entier obtiendront un accès exclusif à des fonctionnalités de jeu, aux récompenses Kidcoin, aux marchandises sportives et aux expériences VIP à la fois virtuelles et réelles. »

Toutes les informations sur la façon d'obtenir ces avatars NFT se trouvent sur le site Web - https://www.basementsports.com/nft/ . Les fans peuvent choisir une seule équipe comme le Brésil ou la France, des groupes complets de quatre équipes comme dans le cadre de la Coupe du monde, ou l'ensemble des 32 pays. Les propriétaires de NFT peuvent « échanger », vendre ou acheter des skins via l'appli ou sur la place de marché NFT OpenSea.

L'esprit créatif derrière ce projet de NFT est Mustafa Farhad, directeur de la création chez Blueliner, une agence numérique internationale. « Nous voulions créer des avatars de joueurs auxquels les jeunes fans de football du monde entier puissent s'identifier immédiatement et, à travers eux, partager ce mélange d'excitation, de passion, de gloire et de peines communes qu'est la Coupe du monde. »

Sur le plan technique, une équipe d'ingénieurs dirigée par le directeur technique de Blueliner, Kaiyes Ansary, a construit l'application Basement Sports et maintenant le système NFT, qui comprend l'intégration des paiements Kidcoin . « Il s'agit d'un projet croisé unique, qui apporte des éléments de crypto-monnaie du Web3 dans une interface grand public, en utilisant des plateformes web et des applications avec lesquelles les enfants et les parents ont l'habitude de s'engager. Nous avons choisi le réseau Polygon pour construire l'architecture NFT en raison de sa vitesse et de sa fiabilité, puisqu'il s'agit d'une couche au-dessus du réseau Ethereum, fiable et sécurisé. »

Le coup d'envoi de la Coupe du monde étant prévu pour la semaine prochaine, l'équipe de Basement Sports prévoit plusieurs soirées spéciales dans le monde entier ainsi que des concours quotidiens, dont les gagnants seront récompensés par des NFT et d'autres prix. Chaque groupe de la Coupe du monde a un ambassadeur et une équipe, qui peuvent être suivis sur leurs canaux officiels Twitter et Instagram .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1944516/NFT_Drop_Promo.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944515/Basement_Sports_NFT.jpg

SOURCE Basement Sports