Baseus annonce une nouvelle gamme d'accessoires pour iPhone et d'accessoires technologiques, dont des chargeurs sans fil, des caméras de sécurité, des batteries externes, et bien d'autres choses encore

Baseus étant une entreprise qui conçoit des produits pratiques, fiables et basés sur les utilisateurs, ces nouveautés ont été pensées pour faciliter la vie quotidienne et la rendre plus efficace.

NEW YORK, 21 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Baseus, un leader mondial de l'électronique grand public et des accessoires mobiles, a organisé un lancement exclusif à New York afin de présenter ses dernières innovations : la série PicoGo, la série Nomos et la série Security Camera. Ces nouveautés, qui comprennent des chargeurs sans fil, des écouteurs et des systèmes de sécurité domestique, sont conçues pour répondre aux besoins du consommateur de tous les jours. Shiyou He, PDG de Baseus, a souligné l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions technologiques pratiques et conviviales.

Baseus New Products Launch Event

Lors de l'événement, Jacky Fang, directeur de l'exploitation, a présenté les valeurs fondamentales de Baseus : « Pratique, fiable, basé sur l'utilisateur ». Il a attribué la croissance rapide de la marque à son solide portefeuille de produits et à la reconnaissance de la marque, en soulignant les progrès significatifs réalisés en Amérique du Nord, notamment les nouveaux partenariats et l'expansion des activités de détail. Vadim, de la chaîne YouTube Max Tech, a expliqué comment la philosophie de Baseus, axée sur l'utilisateur, avait guidé le développement de plusieurs nouveaux produits au cours du second semestre de l'année. Ces lancements viennent consolider la mission de Baseus, qui consiste à améliorer la vie numérique des utilisateurs grâce à des solutions innovantes et pratiques.

Les points forts des nouveaux produits sont les suivants :

Série Baseus PicoGo : l'alimentation électrique de poche à emporter

• Chargeur rapide 45W Baseus PicoGo – 29,99$

Le chargeur rapide Baseus PicoGo 45W permet une charge PD 3.0 à pleine vitesse pour l'iPhone 16, améliorant ainsi l'efficacité. Avec une taille réduite de 54,2 %, il utilise la technologie graphène certifiée par le TÜV Rheinland pour un fonctionnement plus sûr et plus froid, et dispose d'un port USB-C pour une large compatibilité, idéale pour les voyages.

• Batterie externe 10 000mAh 45W Baseus PicoGo – 39,99$

La batterie externe 45W Baseus PicoGo offre une capacité de 10 000 mAh et une charge rapide de 45 W, ce qui est parfait pour les derniers iPhones. Son design 2 en 1 ultrafin permet une charge avec ou sans fil, offre une compatibilité universelle et un affichage numérique intelligent pour une alimentation efficace où que vous soyez.

• Batterie externe magnétique avec support rotatif 5 000mAh 20W – 39,99$

Profitez du meilleur des deux mondes avec une batterie externe magnétique qui offre des capacités de charge avec et sans fil. Cet appareil est doté d'une capacité impressionnante de 5 000mAh et est certifié Qi2 pour offrir une puissance de charge ultra-rapide de 20W.

Série Baseus Nomos : la puissance combinée, la simplicité redéfinie

• Chargeur de bureau Nomos Qi2 5 en 1 140W – 129,99$

Un design 5 en 1 doté d'un écran numérique intelligent et d'une répartition intelligente de l'énergie. Il s'agit du premier chargeur de bureau avec charge sans fil Qi2 et câble USB-C rétractable de 100W, qui vous permet de charger jusqu'à 5 appareils simultanément tout en gardant votre espace libre de tout encombrement.

• Station de charge Qi2 8 en 1 Baseus Nomos – 89,99$

La station de charge Qi2 8 en 1 67W (US) Baseus Nomos est la plus fine au monde avec seulement 0,67 pouce. Elle permet une charge rapide filaire de 67W et une charge sans fil Qi2 de 15W de jusqu'à 8 appareils, ce qui est parfait pour les espaces de travail multi-appareils, les voyages et l'économie d'espace.

• Batterie externe magnétique Qi2 3 en 1 Baseus Nomos – 69,99$

La batterie externe 3 en 1 Baseus Nomos Qi2 permet de recharger jusqu'à trois appareils à la fois avec ou sans fil. D'une capacité de 10 000mAh, elle permet une charge rapide filaire de 45W et une charge sans fil Qi2 de 15W. Compacte et fine, avec un affichage numérique, elle est parfaite pour les voyages et l'usage quotidien.

Série Baseus Security Camera : cette caméra extérieure solaire de pointe est dotée d'un système de poursuite à énergie solaire et d'alertes haut de gamme, d'un mode double caméra, d'une vision nocturne en couleur, et de bien d'autres fonctions encore.

La S1 Pro, lauréate du prix Technology Innovation Awards 2024 de Future Publishing, maintient votre caméra chargée pour une surveillance domestique ininterrompue, même en l'absence de lumière du soleil. Sa batterie de 13 500mAh lui permet de fonctionner jusqu'à 270 jours. La caméra pivote jusqu'à 80°, exploitant l'énergie solaire pour une alimentation quasi-continue.

Pour la sécurité, le système est doté d'un système de cryptage AES+RSA (certifié par le TÜV Rheinland).

La station d'accueil Baseus H1 comprend 16 Go d'espace de stockage eMMC pouvant contenir jusqu'à trois mois d'images, avec une extension optionnelle de 16 To via un disque dur externe (vendu séparément).

Ces produits sont disponibles à l'achat aux États-Unis sur Amazon, sur Baseus.com et chez Target (certains produits). Pour en savoir plus et pour passer en revue toutes les nouveautés de Baseus, rendez-vous sur : www.baseus.com

À propos de Baseus

Fondée en 2011, Baseus est née de l'attention portée aux utilisateurs. L'entreprise incarne son slogan : Pratique. Fiable. Basé sur l'utilisateur. Avec 300 millions d'utilisateurs et plus de 6 milliards de services, Baseus fournit 100 millions de produits par an, alliant qualité et innovation pour améliorer la satisfaction des utilisateurs.

Contact avec les médias :

Équipe de RP de Baseus

Téléphone : +1 (213) 512-7063

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510693/Baseus_New_Products_Launch_Event.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2098707/Logo.jpg