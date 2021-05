Bast Fibre Technologies conclut un financement par actions de série A de 8,5 millions de dollars canadiens afin d'entamer la phase de fabrication et de commercialisation de sa croissance

« Grâce à ce financement, nous pouvons achever l'étape finale de la construction de notre site de production européen, poursuivre les investissements dans notre chaîne d'approvisionnement en matières premières et entamer la commercialisation à grande échelle », a déclaré Noel Hall, PDG de l'entreprise. « Depuis notre dernier financement il y a 12 mois, nous avons maintenant un grand nombre de clients qui utilisent nos fibres libériennes naturelles sur des lignes de production commerciales, il est donc essentiel que nous investissions dans la capacité de production pour répondre à la forte demande du marché. »

« L'équipe de direction de Bast Fibre Technologies possède un niveau d'expérience inégalé sur les marchés des fibres naturelles et des tissus non tissés" », a déclaré Mina Mishrikey, associé senior de Merida Capital Holdings. « La gamme de produits non tissés de la société peut être adoptée immédiatement par les consommateurs et cet investissement ESG complète les mesures stratégiques que nous prenons dans le cadre plus large des fibres de chanvre. »

Le mouvement mondial en faveur de la législation sur le plastique continue de perturber l'industrie du non-tissé, de nombreuses marques mondiales s'engageant à éliminer le plastique de leurs produits d'ici 2030. Le débat actuel sur la classification ou non des fibres cellulosiques artificielles en tant que plastique suscite également un grand intérêt pour les fibres libériennes.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons procédé à de nombreux essais de fibres avec nos clients et il est passionnant de voir cette transition vers des ventes commerciales », a déclaré Jim Posa, président de BFT. « Dans le seul segment des produits à usage unique, près de 6 millions de tonnes de fibres plastiques sont utilisées chaque année et nous jouerons un rôle clé dans la réduction de la dépendance traditionnelle de l'industrie des produits non tissés à l'égard des matières synthétiques. »

À PROPOS DE BAST FIBRE TECHNOLOGIES INC. - www.bastfibretech.com

Bast Fibre Technologies Inc. (BFT) est une entreprise d'ingénierie des fibres de technologies propres qui fabrique des fibres naturelles spécialisées pour des applications dans l'industrie des matériaux non tissés. Utilisant la technologie avancée de fibres et de tissus protégée par la propriété intellectuelle, BFT transforme des fibres libériennes brutes provenant de plantes de chanvre, de lin et de jute pour répondre aux normes rigoureuses exigées par les clients du secteur des matériaux non-tissés. Avec la transition inévitable vers l'abandon des matières synthétiques, les fibres BFT revêtiront une importance vitale pour la fabrication de produits non tissés véritablement durables, notamment les lingettes, les couches et les produits d'hygiène personnelle entièrement compostables.

Larisa Harrison, responsable de l'administration et du développement durable de l'entreprise, Bast Fibre Technologies, [email protected] , Direct : +1 (778) 600-1501

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1514685/Bast_Fiber_Technologies_Inc__Bast_Fibre_Technologies_completes_C.jpg

SOURCE Bast Fiber Technologies Inc.