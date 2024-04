Baswares E-Invoicing-Plattform und Carbon Footprint Tracker hilft Kunden, Papierrechnungen um 80% zu reduzieren

Basware veröffentlicht Nachhaltigkeitsagenda für zukunftssichere Finanzbuchhaltung

CHARLOTTE, N.C. und HELSINKI, 29. April 2024 /PRNewswire/ -- Basware, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und der Rechnungsverarbeitung, hat seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, in dem das Unternehmen darlegt, wie es seinen Kunden hilft, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und nachhaltige Praktiken zu übernehmen.

Mit den zu erwartenden neuen Vorschriften der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und der SEC in den USA sind ESG zu einer wichtigen Priorität für Finanzteams weltweit geworden. Eine Umfrage von https://www.basware.com/en/resources/forrester-study-the-total-economic-impact-tei-of-basware-ap-automation in Zusammenarbeit mit Forrester ergab, dass 90 % der Entscheidungsträger im Bereich Kreditorenbuchhaltung (AP) in der EU und 74 % in den USA die Verbesserung ihres ESG-Fußabdrucks in den nächsten zwei Jahren als oberste Priorität betrachten.

Untersuchungen zeigen, dass das durchschnittliche Unternehmen immer noch die Hälfte (50 %) seiner Rechnungen in Papierform erhält. Die automatisierte E-Invoicing-Plattform und das Online-Portal von Basware helfen den Kunden, ihre papierbasierte Rechnungsstellung um 80 % zu reduzieren, so dass weniger als 10 % der Rechnungen in Papierform erstellt werden. Durch die papierlose digitale Rechnungsstellung können Unternehmen ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren.

Baswares Dashboard für berührungslose Rechnungsverarbeitung hilft Kunden, manuelle Berührungspunkte im Rechnungsprozess zu identifizieren und zu beseitigen. Dadurch können sie die erforderlichen Personalressourcen und CO2-Emissionen einsparen, die mit herkömmlichen manuellen Prozessen verbunden sind.

Um Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Emissionen weiter zu reduzieren, enthält Basware Analytics ein Invoice Carbon Footprint Index Dashboard. Dieses Tool berechnet die Einsparungen an CO2-Emissionen sowie die Anzahl der Bäume und des Wassers, die durch die Umstellung auf elektronische Rechnungen anstelle von Papier eingespart werden.

Basware treibt auch seine eigenen Nachhaltigkeitsinitiativen voran: 47 % der Büros des Unternehmens nutzen derzeit erneuerbare Energien. Basware hat eine Reihe von Lern- und Entwicklungsprogrammen für Mitarbeiter eingeführt, ein umfassendes DEI-Rahmenwerk implementiert und sich an globalen Wohltätigkeitsprogrammen beteiligt.

Jane Broberg, Chief HR Officer bei Basware, kommentierte die Veröffentlichung von Baswares erstem Nachhaltigkeitsbericht:

"ESG hat bei Basware höchste Priorität. Mit unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht legen wir Rechenschaft über unsere ESG-Strategien ab und stellen sicher, dass wir Fortschritte bei der Erreichung unserer kollektiven Klimaziele, unserer Ziele im Bereich der sozialen Verantwortung und unserer Governance-Richtlinien machen. Unser Handeln wirkt sich auf die gesamte Branche aus, und es ist von entscheidender Bedeutung, unseren Kunden, Partnern und Interessenten gegenüber transparent zu sein. Angesichts der zunehmenden Regulierung im Bereich der Steuergesetze ist Basware bestrebt, eine führende Rolle im Bereich des globalen E-Invoicing einzunehmen und die Einhaltung der Vorschriften für seine Kunden sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene zu gewährleisten."

Da E-Invoicing-Mandate auch die Dringlichkeit erhöhen, erkennen Länder auf der ganzen Welt die Vorteile der digitalen Rechnungsstellung, nicht nur im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, sondern auch auf die Betrugsbekämpfung und die Einhaltung von Steuer- und Handelsgesetzen.

Im Jahr 2023 wurde Basware von der unabhängigen Aufsichtsbehörde EcoVadis mit der Silbermedaille für seine ESG-Bemühungen ausgezeichnet, womit sein Nachhaltigkeitsmanagementsystem zu den besten 25 % der bewerteten Unternehmen gehört. Basware wurde auch vom CDP (Carbon Disclosure Project) in die Top 38% des IT- und Softwareentwicklungssektors eingestuft.

Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie im Internet: https://www.basware.com/en/resources/basware-sustainability-report

