La plateforme de facturation électronique et le traqueur d'empreinte carbone de Basware aident ses clients à réduire de 80 % le montant de factures papier

Basware lance un programme de développement durable pour encourager une comptabilité financière tournée vers l'avenir

CHARLOTTE, Caroline du Nord et HELSINKI, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Basware , un leader mondial de l'automatisation de la comptabilité fournisseurs et du traitement des factures, a publié son premier Rapport sur le développement durable , dans lequel la société explique comment elle aide ses clients à réduire leur empreinte carbone et à adopter des pratiques durables.

Avec les nouveaux règlements prévus par les normes européennes d'information en matière de durabilité (ESRS) et la SEC aux États-Unis, les critères ESG sont devenus une priorité essentielle pour les équipes financières du monde entier. Une étude menée par Forrester a révélé que parmi les décideurs en matière de comptes fournisseurs (AP), 90 % d'entre eux dans l'UE et 74 % aux États-Unis considèrent l'amélioration de leurs critères ESG comme une priorité absolue au cours des deux prochaines années.

Les recherches montrent qu'une entreprise moyenne reçoit encore la moitié (50 %) de ses factures au format papier. La plateforme de facturation électronique automatisée et le portail en ligne de Basware aident ses clients à réduire de 80 % leur facturation sur papier, ce qui fait que moins de 10 % des factures sont au format papier. En éliminant le papier grâce à la facturation numérique, les entreprises réduisent leur empreinte carbone.

Le Tableau de bord de traitement des factures sans contact de Basware aide les clients à identifier et à supprimer les points de contact manuels dans le processus de facturation, ce qui leur permet d'économiser sur les ressources humaines requises ainsi que sur les émissions de CO2 associées aux processus manuels traditionnels.

Pour permettre aux clients de réduire davantage leurs émissions, Basware Analytics inclut un Tableau de bord résumant l'empreinte carbone des factures . Cet outil calcule les économies d'émissions de CO2, ainsi que la quantité d'eau et d'arbres économisés grâce à l'utilisation de factures électroniques plutôt que de factures papier.

Basware mène également ses propres initiatives de développement durable : 47 % des bureaux de l'entreprise utilisent actuellement des énergies renouvelables. Basware a lancé une série de programmes d'apprentissage et de développement pour le personnel, mis en œuvre un cadre complet pour les principes EDI et participé à des programmes caritatifs mondiaux.

Jane Broberg, directrice des ressources humaines chez Basware , s'est exprimée concernant le lancement de ce premier rapport sur le développement durable de l'entreprise :

« Les critères ESG sont une priorité absolue pour Basware. Notre premier rapport sur le développement durable nous tient responsables de nos stratégies ESG, et garantit que nous progressons vers des objectifs collectifs en matière de climat, de responsabilité sociale et de politiques de gouvernance. Nos actions ont un impact sur l'ensemble de l'industrie, et il est essentiel de faire preuve de transparence envers nos clients, nos partenaires et nos prospects. Alors que la réglementation fiscale s'intensifie, Basware s'engage à montrer l'exemple dans le domaine de la facturation électronique à travers le monde, en s'occupant de la conformité de ses clients à l'échelle mondiale et locale. »

Alors que les mandats de facturation électronique deviennent de plus en plus urgents, les pays du monde entier réalisent les avantages apportés par la facturation numérique, non seulement en termes de durabilité, mais aussi pour la prévention de la fraude et le respect des lois fiscales et commerciales.

En 2023, EcoVadis, un organisme de réglementation indépendant, a décerné à Basware la médaille d'argent pour ses efforts en matière de critères ESG, plaçant son système de gestion du développement durable parmi les 25 % les plus performants des entreprises évaluées. Basware a également été classée dans le top 38 % du secteur informatique et du développement de logiciels par le CDP (Carbon Disclosure Project).

Pour lire le rapport sur le développement durable dans son intégralité, veuillez consulter https://www.basware.com/en/resources/basware-sustainability-report

