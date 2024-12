Bata renforce sa vision créative mondiale avec une nomination à un poste de leadership stratégique

LAUSANNE, Suisse, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Bata, leader mondial de la chaussure et de la mode, a le plaisir d'annoncer la nomination de Miguel Esquide au poste de Chief Design Officer - Bata (Directeur de la création - Bata).

Cet ajout clé témoigne de l'engagement de Bata en faveur de l'innovation et de la créativité dans le cadre de sa quête permanente d'un public moderne dans le monde entier.

L'expérience de Miguel, qui s'étend sur deux décennies au sein de marques renommées, sera essentielle pour guider la direction créative de Bata et renforcer l'identité de la marque.

Miguel a notamment cofondé la marque de luxe 1CONCEPT - connue pour son esthétique audacieuse présentée dans Vogue et célébrée par des icônes culturelles telles que Miley Cyrus et Rosalía - et a dirigé la conception et la stratégie de chaussures chez INDITEX pour de grandes marques telles que Lefties, Zara et Pull&Bear. Sa capacité à créer des collections qui trouvent un écho auprès des consommateurs et à mener des campagnes percutantes s'aligne parfaitement sur la vision de Bata, qui consiste à créer des chaussures élégantes et accessibles à tous.

En tant que Chief Design Officer - Bata, Miguel supervisera la marque Bata et ses filiales, notamment Bata RedLabel et Bata Comfit. Basé à Padoue, en Italie, il dirigera une équipe de designers talentueux, mêlant l'héritage de Bata à des éléments de design contemporains, afin de maintenir l'attractivité et la pertinence de la marque pour les consommateurs contemporains.

« Chez Bata, nous renforçons notre engagement en faveur de l'innovation en matière de design en nommant un Chief Design Officer au sein de notre équipe de direction », a déclaré Sandeep Kataria, PDG de Bata. « Cette étape importante reflète notre vision consistant à mettre le design au cœur de l'évolution de notre marque - en préparant le terrain pour des collections audacieuses et séduisantes qui incarnent le dévouement de la marque à l'artisanat et au style ».

« Miguel a prouvé sa capacité à rendre le design à la fois distinctif et puissant sur le plan commercial. Son approche moderne sera essentielle pour continuer à élever la marque Bata et inspirer des liens plus profonds avec les consommateurs du monde entier. »

À propos de Bata

Fondé en 1894, Bata est un leader mondial de la chaussure connu pour ses chaussures de haute qualité, élégantes et confortables pour hommes, femmes et enfants, avec une présence dans plus de 56 pays à travers le monde.

