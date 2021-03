BATTEN Girls, groupe de filles de pop japonaise, sort une vidéo sur la scène artistique traditionnelle qui utilise la technologie de capture de vidéos volumétriques

En raison de la COVID-19, les gens ne peuvent pas voyager et sont à la recherche de nouvelles expériences. En utilisant la technologie volumétrique de Canon, les gens peuvent profiter de l'expérience de la culture pop japonaise en ligne à partir de multiples points de vue dans le monde numérique.

Les personnes qui ont regardé la vidéo originale d'OiSa depuis octobre 2020 ont aimé l'essence du folklore japonais et elle a été bien accueillie dans le monde entier. Cette fois, BATTEN Records crée ce monde et cette performance en utilisant la technologie volumétrique de Canon. BATTEN Records crée également des sous-titres en anglais, en espagnol et en chinois (simplifié et traditionnel) sur YouTube pour que les fans du monde entier puissent profiter pleinement du divertissement japonais. Pour le tournage de cette vidéo, il a été difficile de capter les mouvements des cheveux, des vêtements et les mouvements subtils de la chorégraphie, mais les images des coulisses seront également publiées avec la vidéo.

OiSa Volumetric Video ver.

https://youtu.be/Fw9PNMvzbSU

https://www.youtube.com/watch?v=0QhYOaYlXnQ

https://www.youtube.com/watch?v=m3w2Lw--G0s

La vidéo volumétrique est une technologie qui consiste à créer un espace en 3D à partir de captures d'images. Le processus n'implique pas le montage de données d'images provenant de plusieurs caméras, au lieu de cela, un espace 3D entier est formaté sous forme de données, ce qui permet de générer des vidéos à partir de n'importe quelle position ou angle dans cet espace. En utilisant plus de 100 caméras 4K spécialisées et la technologie originale de Canon, il crée des données 3D de haute qualité en simultané avec la capture d'image.

Site officiel de BATTEN Girls https://but-show.com/

Facebook officiel des BATTEN Girls (anglais)

https://www.facebook.com/battengirlsen-101446061330624

