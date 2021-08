Batteries à charge ultra-rapide: Echion Technologies lève 11 millions d'euros en Series A

Le cycle de financement de série A a été mené par CBMM - le premier fournisseur mondial de produits en niobium - et BGF - l'investisseur le plus actif et le plus dynamique du Royaume-Uni et de l'Irlande en matière de capitaux propres dans les entreprises de l'économie en croissance. L'université de Cambridge, Origin Capital et d'autres actionnaires existants ont également pris part à ce cycle.

Richard Pugh, investisseur chez BGF, qui rejoint le conseil d'administration d'Echion, déclare : « Echion offre d'énormes possibilités d'utiliser sa technologie de pointe en matière de chimie des batteries pour accélérer l'adoption des batteries dans toute une série d'applications. BGF est convaincue que les batteries joueront un rôle essentiel dans la transition énergétique, et a constaté que la technologie d'Echion apporte des avantages significatifs dans des domaines clés tels que la recharge rapide ou les applications de haute puissance. »

« Ce cycle de financement permettra à une équipe de gestion exceptionnelle de mener à bien la dernière étape de l'adoption commerciale, en travaillant en parallèle avec un éventail de parties prenantes de très grande qualité, par exemple les récents projets conjoints réalisés avec Johnson Matthey , et un certain nombre d'autres clients internationaux de premier plan. »

Ce financement porte à 230 millions de livres sterling l'investissement de BGF dans les entreprises engagées dans la réduction du carbone et la transition énergétique, et intervient peu après l'annonce de la création d'un Conseil consultatif pour une croissance propre présidé par la baronne Brown de Cambridge.

Les matériaux d'Echion ont été évalués avec succès par les principaux fabricants de cellules et de matériaux de batteries du monde entier, qui procèdent maintenant à des essais à plus grande échelle. Ce financement permettra à Echion de passer à une production de matériaux de plusieurs tonnes, démontrant ainsi une capacité de fabrication rentable et à haut rendement, et de satisfaire la demande croissante de matériaux pour les essais de pré-production.

Rodrigo Amado, responsable de la stratégie et des nouvelles entreprises chez CBMM, déclare : « Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de notre stratégie mondiale visant à accélérer la mise sur le marché de notre activité relative aux matériaux de batteries et à commercialiser une technologie innovante appliquée au niobium qui transformera véritablement la façon dont le monde bouge. Ensemble, CBMM et Echion avanceront vers une mobilité durable en proposant des batteries à recharge ultra-rapide, plus stables et plus durables. Nous sommes optimistes et espérons que ces nouveaux produits seront disponibles au cours de l'année prochaine. »

Les fonds serviront également à renforcer l'assistance à la clientèle, les opérations commerciales et de R&D.

Jean de La Verpilliere, PDG d'Echion, a déclaré : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'entamer la prochaine étape de notre voyage pour mettre sur le marché les produits d'oxyde de niobium mixte d'Echion. Nous disposons d'excellentes synergies au sein de notre base d'investisseurs, et nous continuerons à constituer une équipe de premier plan au niveau mondial pour offrir des performances exceptionnelles à nos clients. Nous sommes impatients de créer de la valeur pour nos partenaires et de contribuer à faire des batteries à recharge rapide une réalité. »

Echion est impatient de connaître l'avis d'autres fabricants de matériaux pour cellules ou batteries qui souhaitent également évaluer ses produits.

Chris Gibbs, responsable des investissements chez Cambridge Enterprise, a déclaré : « Après avoir soutenu Echion dès le début de sa démarche visant à commercialiser sa nouvelle technologie de batterie lithium-ion, Cambridge Enterprise est ravie de la voir achever ce important cycle de financement. Echion est désormais en très bonne position pour concrétiser la solide attractivité commerciale de l'équipe et avoir un impact significatif sur l'industrie. »

À propos d'Echion Technologies :

Echion est un leader mondial du développement de matériaux avancés pour batteries lithium-ion, dont les produits permettent aux fabricants de cellules de fournir des cellules de puissance rentables, à recharge rapide, à haute densité énergétique et à longue durée de vie pour un large éventail de marchés, notamment l'automobile, le transport, l'électronique grand public et les applications de stockage sur réseau.

Echion fournit aux fabricants de matériaux et de cellules de batteries des ensembles de propriété intellectuelle protégée, des options de personnalisation, un savoir-faire en matière de synthèse des matériaux et d'intégration des cellules, et ce pour différents marchés d'utilisateurs finaux.

Consulter le site : www.echiontech.com

À propos de CBMM :

Leader mondial dans la production et la commercialisation de produits en niobium, CBMM compte plus de 400 clients dans 40 pays. Basée au Brésil, avec des bureaux et des filiales en Chine, aux Pays-Bas, à Singapour, en Suisse et aux États-Unis, la société fournit des produits et des technologies aux secteurs des infrastructures, de la mobilité, de l'aérospatiale et de l'énergie. Fondée en 1955, à Araxá, dans l'État de Minas Gerais, CBMM dispose d'un programme technologique qui élargit les applications du niobium et contribue à la croissance et à la diversification de ce marché.

Consulter le site : www.cbmm.com/products

À propos de BGF :

BGF a été créée en 2011 et a investi plus de 2,5 milliards de livres dans plus de 400 entreprises, ce qui en fait l'investisseur en capital de croissance le plus actif du Royaume-Uni. BGF est un partenaire financier minoritaire, sans contrôle, qui a une vision patiente des investissements, fondée sur des objectifs à long terme partagés avec les équipes de gestion qu'il soutient. BGF investit dans des entreprises en croissance au Royaume-Uni et en Irlande grâce à son réseau de 16 bureaux. En 2018, le Canada a lancé son équivalent - le Fonds de croissance des entreprises du Canada - et en 2020, l'Australie a fait de même, tous deux basés sur l'approche et le modèle de financement de BGF.

Consulter le site : www.bgf.co.uk .

À propos de Cambridge Enterprise :

Cambridge Enterprise, qui fait partie de l'université de Cambridge, soutient les universitaires, chercheurs, membres du personnel et étudiants afin qu'ils mettent en œuvre le transfert des connaissances et que leurs recherches aient un impact.

Nous facilitons le transfert de connaissances en aidant les innovateurs, les experts et les entrepreneurs à exploiter les circuits commerciaux pour développer leurs idées et leur expertise au profit de la société, de l'économie, de l'université et d'eux-mêmes.

En assurant la liaison avec des organisations tant au niveau local qu'international, nous offrons des conseils d'expert et un soutien à la commercialisation et à l'entrepreneuriat social, notamment en promouvant les services de conseil universitaire, la protection, le développement et la mise sous licence des idées, la création de nouvelles sociétés et d'entreprises sociales, et les financements d'amorçage.

Consulter le site : www.enterprise.cam.ac.uk

