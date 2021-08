Echion Technologies, Cambridge, no Reino Unido, tem o prazer de anunciar a conclusão de uma rodada de financiamento de Série A de 10 milhões de libras

A rodada de financiamento de Série A foi liderada pela CBMM, uma provedora líder mundial de produtos de nióbio e pela BGF, a investidora de capital social mais ativa e dinâmica do Reino Unido e da Irlanda em empresas de economia em crescimento, com a Universidade de Cambridge, a Origin Capital e outros acionistas existentes participantes.

Richard Pugh, investidor da BGF, que faz parte do Conselho da Echion, disse: "A Echion tem um enorme potencial para utilizar a sua tecnologia de ponta em química de baterias para acelerar a adoção de baterias em uma variedade de aplicações. A BGF está convencida de que as baterias desempenharão um papel fundamental na transição energética, e identificou que a tecnologia da Echion aporta importantes benefícios em áreas-chave, como aplicações de carga rápida ou de alta potência."

"Esta rodada de financiamento apoiará uma equipe de gestão excepcional para completar o impulso final para a adoção comercial, trabalhando em paralelo com uma gama de partes interessadas de qualidade muito elevada, por exemplo , projetos conjuntos recentes com Johnson Matthey e vários outros clientes internacionais de alto perfil."

Isso aumenta para 230 milhões de libras o investimento da BGF em empresas dedicadas à redução de carbono e à transição energética, e acontece logo após o anúncio de um Conselho Consultivo de Crescimento Limpo presidido pela Baroness Brown of Cambridge.

Os materiais da Echion foram avaliados com sucesso pelos principais fabricantes de células de bateria e materiais de bateria em todo o mundo, que agora estão avançando para realizar testes em maior escala. Esse financiamento permitirá que a Echion evolua para a produção de materiais em nível de várias toneladas, demonstrando alto rendimento e capacidade de manufatura econômica, assim como a capacidade de atender à crescente demanda por material para testes de pré-produção.

Rodrigo Amado, diretor de estratégia e novos empreendimentos da CBMM, afirmou: "Esta parceria faz parte de nossa estratégia global para acelerar o tempo de comercialização de nossa frente comercial de materiais de bateria e oferecer ao mercado uma tecnologia inovadora aplicada com nióbio que realmente transformará a forma como o mundo se move. Juntas, a CBMM e a Echion avançarão em direção à mobilidade sustentável, ao oferecer baterias de carga ultrarrápida que têm uma maior estabilidade e uma vida útil mais longa. Somos otimistas e acreditamos que esses novos produtos estarão disponíveis no próximo ano."

Os fundos também serão utilizados para fortalecer o atendimento ao cliente, as operações comerciais e de P&D.

O CEO da Echion, Jean de La Verpilliere, disse: "Estamos imensamente entusiasmados em começar a próxima etapa de nossa jornada para lançar os produtos de óxido de nióbio misturado da Echion ao mercado. Temos excelentes sinergias dentro de nossa base de investidores e continuaremos construindo uma equipe líder mundial para oferecer um rendimento excepcional aos nossos clientes. Esperamos criar valor para nossos parceiros e contribuir para tornar realidade as baterias de carga ultrarrápida."

A Echion está interessada em ouvir os outros fabricantes de materiais para pilhas ou bateria que também desejam avaliar os seus produtos.

Chris Gibbs, gerente de investimentos da Cambridge Enterprise, declarou: "Depois de ter apoiado a Echion desde o início de sua jornada para comercializar sua nova tecnologia de bateria de íons de lítio, a Cambridge Enterprise tem o prazer de vê-la concluir esta importante rodada de financiamento. A Echion encontra-se agora em uma posição muito sólida para cumprir com a forte tração comercial da equipe e causar um impacto significativo no setor."

Sobre a Echion Technologies:

A Echion é uma desenvolvedora líder mundial de materiais avançados para baterias de íons de lítio, cujos produtos permitem que os fabricantes de células ofereçam células de energia rentáveis de carga rápida, de alta densidade de energia e de longa duração para uma ampla gama de mercados, incluindo os de automação, transporte, eletrônica de consumo premium e aplicações de armazenamento em rede.

A Echion fornece aos fabricantes de materiais e células de bateria pacotes de propriedade intelectual protegida, opções de personalização, síntese de materiais e know-how de integração de células para diferentes mercados de usuários finais.

Veja: www.echiontech.com

Sobre a CBMM:

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio, a CBMM tem mais de 400 clientes em 40 países. Com sede no Brasil, escritórios e subsidiárias na China, Holanda, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a empresa fornece produtos e tecnologia para os setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Fundada em 1955 em Araxá, Minas Gerais, a CBMM conta com um programa de tecnologia que amplia as aplicações de nióbio e contribui para o crescimento e diversificação deste mercado.

Consulte: www.cbmm.com/products

Sobre a BGF:

A BGF foi criada em 2011 e investiu mais de 2,5 bilhões de libras em mais de 400 empresas, o que faz dela a investidora de capital de crescimento mais ativo do Reino Unido. A BGF é uma sócia minoritária, sem controle acionário, com uma visão sobre investimentos, com base em objetivos de longo prazo compartilhados com as equipes de gestão às quais respalda. A BGF investe em empresas em crescimento no Reino Unido e Irlanda por meio de sua rede de 16 escritórios. Em 2018, o escritório do Canadá lançou o seu equivalente, o Canadian Business Growth Fund e, em 2020, o da Austrália fez o mesmo, ambos com base na abordagem e no modelo de financiamento da BGF.

Acesse: www.bgf.co.uk.

Sobre a Cambridge Enterprise:

Como parte da Universidade de Cambridge, a Cambridge Enterprise apoia acadêmicos, pesquisadores, funcionários e estudantes na obtenção da transferência de conhecimentos e no impacto na pesquisa.

Facilitamos a transferência de conhecimentos ajudando inovadores, especialistas e empreendedores a usar vias comerciais para desenvolver suas ideias e expertise em benefício da sociedade, da economia, deles mesmos e da Universidade.

Trabalhando em conexão com organizações locais e globais, oferecemos consultoria e suporte especializado em comercialização e empreendimentos sociais, incluindo a ajuda com serviços de consultoria acadêmica; proteção, desenvolvimento e licenciamento de ideias; criação de novas empresas e empreendimentos sociais e capital semente.

Consulte: www.enterprise.cam.ac.uk

Contato:

Ben Ting, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1600336/Echion_Technologies_co_founders.jpg

FONTE Echion Technologies

Related Links

http://www.echiontech.com

.



SOURCE Echion Technologies