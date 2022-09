BATTERSEA POWER STATION SERÁ ABERTA NA SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2022

Hoje foram feitos os retoques finais nas chaminés icônicas da Battersea Power Station, que se prepara para ser aberta ao público na sexta-feira, 14 de outubro

A Battersea Power Station está pronta para se tornar o destino de compras e lazer mais interessante de Londres, com a abertura dos primeiros dos mais de cem estabelecimentos que incluem lojas, bares, restaurantes, espaços de escritório e locais de lazer

LONDRES, 1º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Battersea Power Station anunciou hoje que abrirá suas portas ao público pela primeira vez na história a partir de sexta-feira, 14 de outubro de 2022. A Electric Boulevard, uma nova rua pedonal que vai do sul da Power Station, entre o Prospect Place de Frank Gehry e os Battersea Roof Gardens da Foster + Partners, até a nova estação Battersea Power Station da Zona 1 do metrô, também será aberta no mesmo dia.

Finishing touches being added to Battersea Power Station’s iconic chimneys in preparation for the public opening on 14th October 2022.



Simon Murphy, CEO da Battersea Power Station Development Company (BPSDC), disse: "Foi necessário muito trabalho árduo, determinação e compromisso contínuo dos acionistas da Malásia, nos últimos dez anos, para trazer a Battersea Power Station de volta a sua antiga glória. O anúncio de que abriremos o edifício ao público pela primeira vez na história em pouco mais de um mês é um momento monumental para o projeto. Mal podemos esperar para dar as boas-vindas aos primeiros visitantes e mostrar à comunidade local, aos londrinos e ao resto do mundo a beleza histórica do edifício listado como Grade II*, que se transformou no destino mais singular de Londres, para que todos possam aproveitar."

A Power Station está sob a custódia dos atuais acionistas, Sime Darby Property, S P Setia e o Employees' Provident Fund (EPF), desde 2012, e, durante esse período, o edifício listado como Grade II* foi cuidadosamente restaurado para resgatar sua antiga glória. Em 2019, a PNB e a EPF tornaram-se os titulares dos ativos comerciais de longo prazo, garantindo o futuro do monumento por muitas gerações.

