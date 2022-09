OUVERTURE DE LA BATTERSEA POWER STATION LE VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

Les dernières touches ont été apportées aux emblématiques cheminées de la Battersea Power Station aujourd'hui, en vue de son ouverture publique le vendredi 14 octobre

La Battersea Power Station est sur le point de devenir la destination de commerce et de loisirs la plus excitante de Londres, avec l'ouverture de plus de 100 magasins, bars, restaurants, bureaux et sites de loisirs

LONDRES, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- La Battersea Power Station a annoncé aujourd'hui qu'elle ouvrira ses portes au public pour la première fois de son histoire à compter du vendredi 14 octobre 2022. Electric Boulevard, une nouvelle grande rue piétonne qui va de la Prospect Place de Frank Gehry et des Battersea Roof Gardens de Foster + Partners, au sud de la centrale, à la nouvelle station de métro Battersea Power Station Zone 1, ouvrira également le même jour.

Simon Murphy, PDG de la Battersea Power Station Development Company (BPSDC), a déclaré : « Il a fallu beaucoup de travail acharné, de la détermination et l'engagement continu des actionnaires malaisiens au cours des dix dernières années pour rendre sa gloire passée à la Battersea Power Station. Annoncer que nous ouvrirons le bâtiment au public pour la première fois de son histoire dans un peu plus d'un mois est un moment monumental pour ce projet. Nous sommes impatients d'accueillir nos premiers visiteurs et de montrer à la communauté locale, aux Londoniens et au reste du monde la beauté historique de ce monument classé Grade II*, qui a été transformé en la destination la plus unique de Londres pour le plaisir de tous. »

La Power Station est sous la garde des actionnaires actuels, Sime Darby Property, S P Setia et le Employees' Provident Fund (Fonds de prévoyance des employés, EPF) depuis 2012. Pendant ce temps, le monument classé Grade II* a été restauré avec soin pour retrouver sa gloire d'antan. En 2019, PNB et EPF sont devenus les détenteurs d'actifs commerciaux à long terme qui assureront l'avenir de ce site historique pour de nombreuses générations.

