Bay Materials erhält Patente zum Schutz von innovativem Clear-Aligner-Material Zendura™ FLX

FREMONT, Kalifornien, 5. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Bay Materials LLC, ein führender Anbieter von thermoformbaren Hochleistungskunststoffen für die kieferorthopädische Clear-Aligner-Therapie (CAT), gab heute bekannt, dass das US-amerikanische Patent- und Markenamt sein zweites Patent für Bays „Dual Shell Dental Appliance and Material Constructions"-Patentfamilie genehmigt und erteilt hat. Das neue Patent, US 10.870.263 B2, wurde im Dezember 2020 erteilt und enthält 34 Ansprüche für thermoformbare Platten und kieferorthopädische Geräte. Es ergänzt das im Februar 2020 erteilte Patent US 10.549.511 B2.

„Diese Patente schützen die Zendura™ FLX Aligner-Materialien von Bay Materials und bestätigen unseren innovativen Ansatz für fortschrittliche thermoformbare Materialien und kieferorthopädische Aligner", erklärte Ray Stewart PhD, General Manager und Gründer von Bay Materials. „Die Patente stärken unsere Wettbewerbsposition, schützen unsere F&E-Investitionen und verhindern, dass andere das Material kopieren. Die innovative und firmeneigene Dual-Shell-Konstruktion wurde entwickelt, um hervorragenden Patientenkomfort bei genügend Kraft zur Bewegung der Zähne während des Tragezyklus zu gewährleisten. Deshalb ist Zendura™ FLX bei den Alignerproduzenten unter unseren Kunden, die von unserem Geschäftszweig Zendura Dental bedient werden, sehr gefragt."

Bay Materials, ein Unternehmen der Straumann-Gruppe, liefert weltweit fortschrittliche thermoplastische Materialien für die zahnmedizinische und kieferorthopädische Industrie. Die Straumann-Group ist nicht nur ein weltweit führender Anbieter von Zahnersatzlösungen, sondern auch ein globaler Anbieter von Clear Aligner-Lösungen und -Materialien. Es handelt sich dabei um eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, die weltweit weiterhin schnell wächst.

Mit seiner langjährigen Expertise, seinem wertvollen geistigen Eigentum und seiner attraktiven Pipeline ist Bay Materials das Center of Excellence des Konzerns für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von kieferorthopädischen und dentalen Thermoplasten.

Informationen zu Bay Materials und der Straumann Group

Bay Materials wurde im Jahr 2000 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley entwickelt, produziert und vermarktet hochentwickelte thermoplastische Materialien für die kieferorthopädische und zahnmedizinische Industrie. Das Material der Marke Zendura wird weithin als bestes klares, thermoformbares Material für die Herstellung von kieferorthopädischen Alignern und Retainern für die Nachbehandlung angesehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zenduradental.com und www.baymaterials.com .

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 7'200 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

