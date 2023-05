Bayer e Abag anunciam abertura das inscrições para o Prêmio Mulheres do Agro na Agrishow

O anúncio foi realizado durante o evento e contou com a presença de produtoras rurais vencedoras de edições anteriores da premiação

SÃO PAULO, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- As inscrições para a sexta edição do Prêmio Mulheres do Agro, iniciativa idealizada pela Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), estão oficialmente abertas. O evento de abertura aconteceu nesta quarta-feira, 3, durante a Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. O prêmio se destina às mulheres que estão à frente da gestão de pequenas, médias ou grandes propriedades agrícolas. Produtoras interessadas e que se encaixam nos critérios podem se inscrever no site da premiação até o dia 15 de agosto.

A edição deste ano dá ênfase ao escopo da premiação, que reconhece boas práticas agropecuárias baseadas nos pilares ESG (econômico, social e ambiental). "Ações como o uso racional de recursos naturais, aumento da eficiência da produção com gestão inovadora, projetos que permitam o desenvolvimento social da comunidade ou de colaboradores da propriedade, bem-estar animal e valorização do capital humano são alguns exemplos buscados nos cases desse ano", explica Isabela Fagundes, Especialista em Comunicação Corporativa da Divisão Agrícola da Bayer.

O objetivo em ampliar o tema é alcançar cada vez mais mulheres que atuam diretamente no dia a dia de uma fazenda, para que seja possível auxiliá-las a reconhecerem seu protagonismo, importância e colaboração para o setor. Desde a primeira edição, a premiação recebeu mais de 900 inscrições e reconheceu 45 agropecuaristas de diferentes regiões do país. "Por meio desta mudança acreditamos que será possível mostrar que, o pouco que estas mulheres fazem no dia a dia em suas propriedades, já pode ser suficiente para ser sustentável, inovador e impactar a sociedade ao seu entorno de alguma forma", completa Fagundes.

O setor agropecuário ainda tem muito a alcançar na questão de equidade de gênero, apesar de pesquisas indicarem um avanço recente no tema, de acordo Gislaine Balbinot, diretora executiva da Abag. Diante deste cenário, ela afirma que o Prêmio Mulheres do Agro "cumpre o papel de evidenciar as histórias e conquistas de tantas mulheres que são protagonistas no setor". Ainda segundo ela, com um tema embasado nos pilares ESG, será possível reconhecer ainda mais como as produtoras rurais são verdadeiros exemplos em práticas que vão além das ambientais.

Para além de receber inscrições, o Prêmio Mulheres do Agro continua, em 2023, com o recebimento de indicações. A iniciativa disponibiliza de um espaço no site onde é possível qualquer pessoa entrar e indicar uma mulher que tenha potencial para se inscrever na premiação. É necessário fornecer apenas informações básicas como nome, e-mail e telefone da produtora rural. Em seguida, a Bayer e a Abag entrarão em contato com as indicadas para comunicá-las sobre a premiação, incentivá-las a seguir com a inscrição e, caso haja interesse, as auxiliarão no andamento do processo. Somente em 2023, as empresas já receberam 30 indicações por meio do formulário.

Novidades 2023

Além da maior abrangência no tema, empresas, associações e institutos se unem à Bayer e à Abag com o objetivo de alcançar um número ainda maior de mulheres. Ao todo, o projeto terá o apoio de sete novas entidades parceiras, que se juntam ao Transamérica, apoiador do projeto nos últimos anos: Embrapa Nacional, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas (Andav), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sistema OCB, Faculdade de Tecnologia (Fatec) Pompeia, Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia.

"Por meio destas parcerias podemos, além de ganhar ainda mais a capilaridade para o projeto, transformar, de fato, o setor. Apesar de, juntas, a Bayer e a Abag já terem alcançado um número relevante de mulheres, entendemos que, após cinco edições, estava na hora de unir forças com mais empresas que possuem o mesmo propósito: reconhecer e incentivar o trabalho das mulheres que estão à frente da gestão de suas propriedades no campo", conta Isabela Fagundes.

Este ano a premiação também conta com um reforço no time de embaixadores internos: 21 colaboradores da Bayer, incluindo homens, que estão no dia a dia no campo com agricultoras, se propuseram entrar na missão para incentivá-las a realizarem suas inscrições.

A premiação abrange as três primeiras colocações de cada categoria (pequena, média e grande propriedade), o que significa um total de nove finalistas. Desde 2018, o Prêmio reconheceu 45 mulheres por suas boas práticas agrícolas, com destaque em inovação e sustentabilidade. As vencedoras serão reveladas durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que será realizado entre 25 e 26 de outubro de 2023, em São Paulo.

Sobre o Prêmio Mulheres do Agro

O Prêmio Mulheres do Agro é uma iniciativa idealizada, em 2018, pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e pela Bayer, para valorizar a importância do trabalho realizado pelas produtoras rurais, incentivando cada vez mais a gestão inovadora de mulheres no setor. O prêmio tem como tema Gestão Inovadora e reconhece empreendedoras rurais de pequenas, médias e grandes propriedades que seguem boas práticas agropecuárias e gestão sustentável com foco nos pilares econômico, social e ambiental como: uso racional de recursos naturais, aumento da eficiência da produção com gestão inovadora, projetos que permitam o desenvolvimento social da comunidade ou colaboradores da propriedade, bem-estar animal e valorização do capital humano.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas áreas de ciências da vida de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade em todo o mundo.

Sobre a ABAG

A Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) trabalha para o fortalecimento e o equilíbrio nas cadeias produtivas do agronegócio, com o objetivo de valorizar e disseminar o papel estratégico do setor para o desenvolvimento sustentável do Brasil e para a segurança alimentar e energética do planeta. Fundada em 1993, a entidade tem a certeza da vocação do Brasil para o agronegócio, por isso empenha seus esforços para contribuir para que o País alcance a liderança global na oferta de produtos agroindustriais, aliando preservação ambiental, desenvolvimento social, produtividade, rentabilidade e competitividade. A ABAG conta atualmente com 80 associados. Mais informações: www.abag.com.br.

Declarações prospectivas

