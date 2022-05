Bayer e Abag anunciam abertura de inscrições para o Prêmio Mulheres do Agro 2022

O quinto ano da premiação é marcado pela retomada dos encontros presenciais e novas embaixadoras. Inscrições ficam abertas até19 de agosto

SÃO PAULO, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A partir desta segunda-feira,16, estão abertas as inscrições para a quinta edição do Prêmio Mulheres do Agro, que valoriza práticas de gestão inovadoras e sustentáveis de produtoras rurais e pecuaristas brasileiras. A iniciativa, idealizada pela Bayer, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), é destinada às mulheres que se destacam à frente da gestão de propriedades agrícolas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e tem o objetivo de reconhecer e dar voz à atuação feminina no agronegócio. As produtoras que tiverem interesse podem se inscrever até o dia 19 de agosto pelo site da premiação.

Desde que o Prêmio Mulheres do Agro foi criado, em 2018, aproximadamente 700 mulheres se inscreveram na iniciativa, que reconheceu o trabalho de 36 agricultoras e pecuaristas de várias regiões do Brasil. "Há cinco anos, histórias de impacto e força, com foco em sustentabilidade e inovação, tomaram conta do meio rural e deram visibilidade ao papel feminino no agro. É possível notar uma alta no interesse das produtoras rurais em serem reconhecidas e em valorizar seu protagonismo no setor: entre a primeira edição e a de 2021, houve uma alta de 83% no número de mulheres inscritas. Nesta edição, que retoma o formato de premiação presencial, teremos mais uma oportunidade de amplificar este trabalho liderado pelas produtoras rurais", reforça Isabela Fagundes, Especialista de Comunicação Corporativa da Bayer Brasil.

Para a edição deste ano, o Prêmio Mulheres do Agro traz uma novidade: o formulário de indicação. Além da página de inscrições, a iniciativa disponibiliza um espaço que permite que qualquer pessoa entre no site e indique uma mulher que tenha um potencial para se inscrever na premiação. Será necessário apenas fornecer informações básicas no momento da indicação, como nome, e-mail e telefone da produtora rural. A Bayer e a Abag entrarão em contato com as indicadas para comunicá-las sobre a premiação, incentivá-las a seguir com a inscrição e, caso haja interesse, as auxiliarão no andamento do processo.

"Esta foi uma alternativa que encontramos para expandir nossa rede. O potencial das mulheres no agronegócio é gigante e elas fazem a diferença no setor, mas muitas vezes não reconhecem isso", conta Isabela Fagundes. "Temos diversos relatos de vencedoras das edições anteriores contando que se não fosse pelo apoio de amigas, elas não teriam reconhecido o impacto das práticas inovadoras e sustentáveis implementadas nas suas propriedades e se inscrito no prêmio. Com este formulário temos a capacidade de atingir mais mulheres. Com esta união, estamos ganhando força a cada ano", conclui.

Márcia Kafensztok, da cidade de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, venceu em primeiro lugar na categoria pequena propriedade em 2021. Segundo ela, um dos principais motivos que a levou adiante com a inscrição, foi justamente o incentivo de uma amiga de longa data que relatou ver em sua história um grande potencial para este prêmio que, a cada ano, vem se tornando referência em ações de incentivo à participação e liderança feminina no setor.

À frente da Primar Aquacultura, primeira fazenda de aquacultura orgânica certificada do Brasil, ela trabalha com cultivo de camarões e ostras nativas – e é a única em todo o nordeste. "Minha amiga recebeu o material de divulgação e me encaminhou pedindo para que eu desse uma olhada. Foi por conta desse estímulo que olhei para a minha história com mais confiança e segui em frente. Iniciativas como o Prêmio Mulheres do Agro são importantes para que possamos compartilhar o que fazemos em nossas produções e desde que venci, tem sido uma jornada e tanto", conta Marcia.

O tema da premiação é gestão inovadora e reconhecerá iniciativas para boas práticas agropecuárias e gestão sustentável, com foco nos pilares econômico, social e ambiental como: uso racional de recursos naturais, aumento da eficiência da produção com gestão inovadora, projetos que permitam o desenvolvimento social da comunidade ou de colaboradores da propriedade, bem-estar animal e valorização do capital humano. Serão premiadas as candidatas que ficarem nas três primeiras colocações de cada categoria (pequena, média e grande propriedade), o que significa um total de nove finalistas.

Para se inscreve ou indicar uma produtora rural, basta acessar o site: www.premiomulheresdoagro.com.br até o dia 19 de agosto. As vencedoras serão reveladas durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que será realizado entre 26 e 27 de outubro, em São Paulo.

Embaixadoras Prêmio Mulheres do Agro 2022

Em 2022, o Prêmio ganhou reforço de mais um grupo de embaixadoras: 6 mulheres que se destacam por suas trajetórias e representam o público feminino no agronegócio em diferentes aspectos. Sônia Bonato, Dulce Ciochetta e Luciana Dalmagro, venceram edições passadas do prêmio nas categorias pequena e grande propriedade, e continuarão levando à outras mulheres as suas vivências na agropecuária. Integrando este time, a iniciativa contará também com a idealizadora da Rede UMA (União das Mulheres do Agronegócio), Cristiane Steinmetz, a produtora rural Fernanda Falcão e a agrônoma Ticiane Figueiredo.

"As nossas embaixadoras representam exatamente o que nós queríamos ao criar este projeto: valorizar mulheres, gestoras e que dão um exemplo de agricultura sustentável em suas propriedades. Não tenho dúvida que, ao longo do ano, estas trajetórias vão inspirar outras produtoras a se inscreverem no prêmio e contarem as suas histórias", finaliza Gislaine Balbinot, gerente de Comunicação da Abag.

Sobre o Prêmio Mulheres do Agro

O Prêmio Mulheres do Agro é uma iniciativa idealizada, em 2018, pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e pela Bayer, para valorizar a importância do trabalho realizado pelas produtoras rurais, incentivando cada vez mais a gestão inovadora de mulheres no setor. O prêmio tem como tema Gestão Inovadora e reconhece empreendedoras rurais de pequenas, médias e grandes propriedades que seguem boas práticas agropecuárias e gestão sustentável com foco nos pilares econômico, social e ambiental como: uso racional de recursos naturais, aumento da eficiência da produção com gestão inovadora, projetos que permitam o desenvolvimento social da comunidade ou colaboradores da propriedade, bem-estar animal e valorização do capital humano.

