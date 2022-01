Bayer firma parceria com Adroit Robotics para monitoramento digital de citrus

A parceria, que começou a ser construída em 2020, beneficiará os usuários do Impulso Bayer, programa de fidelidade e relacionamento da companhia. Produtores cadastrados no programa poderão trocar pontos pela tecnologia da Adroit por meio do marketplace Orbia.

Segundo Rodrigo Morais, líder da estratégia de frutas e vegetais para Latam da Bayer, a novidade está em linha com os pilares estratégicos e objetivos da Bayer de ampliar a variedade de soluções customizadas para seus clientes e ajudar a moldar o futuro da agricultura. "A inovação é um processo colaborativo e é por isso que temos fomentado e atuado por meio do modelo de inovação aberta com startups, hubs e outras entidades para firmar parcerias em busca de soluções inovadoras para desafios e problemas do agronegócio", afirma Morais.

O executivo ainda diz que transformação digital está no DNA da empresa e que a companhia possui o compromisso de levar diferentes soluções neste sentido para o produtor rural. "Por meio da parceria com a Adroit ampliamos nosso alcance aos produtores de frutas e vegetais e podemos auxiliá-los no aumento de produtividade com o uso da tecnologia", conclui.

A tecnologia LeafSense conta com sensores inteligentes compatíveis com qualquer maquinário agrícola, que continuamente escaneiam plantas e frutos, utilizando inteligência artificial e imagens de alta resolução para mapear a produtividade e saúde do pomar – tudo georreferenciado e disponibilizado ao produtor através de um dashboard de fácil manuseio.

"Com esta parceria, expandiremos ainda mais as soluções que entregamos aos nossos clientes, permitindo maior agilidade, produtividade, sustentabilidade e tomada de decisão mais assertiva. É um ganho expressivo para o citricultor e uma oportunidade de ele se tecnificar ainda mais", reforça Morais.

Desde 2020, a tecnologia foi testada em pilotos distribuídos por 14 propriedades de citrus com mais de 70 hectares cada, somando mais de 1 mil hectares e 4 milhões de árvores monitoradas. De acordo com Fabio Terracini, CEO da Adroit Robotics, o período foi importante para entender as dores do citricultor e, agora, a parceria com a Bayer vem para potencializar o alcance da tecnologia.

"Ao levar para o campo uma solução tecnológica nova e disruptiva em parceria com uma empresa tradicional como a Bayer, que possui profundo conhecimento do setor, pretendemos acelerar a disseminação do conhecimento e ajudar os produtores rurais a extrair o melhor dos seus pomares, alavancando seus ganhos de forma significativa", pontua Terracini.

O gerente agrícola do Grupo Vidotti, Fabrício Santos, teve a oportunidade de aplicar a tecnologia no dia a dia da empresa e conta que os benefícios têm sido notados desde o momento inicial. "Conheci a tecnologia a partir dos representantes da Bayer. Utilizamos o sistema para fazer o inventário, que nos ajuda a fazer o replantio de toda a propriedade apenas com os dados obtidos pela plataforma. Também estamos acompanhando os números das estimativas e evolução do diâmetro dos frutos, que nos ajudará no planejamento financeiro da propriedade", diz.

Entre as outras funcionalidades disponibilizadas pela LeafSense estão a possibilidade de acompanhar o período de maturação dos frutos, quantificar os que estão no solo e conferir se há falhas no pomar para fazer a reposição das árvores, além de apoiar na detecção de pragas e doenças logo no estágio inicial e em larga escala.

De acordo com Rodrigo Morais, da Bayer, a companhia busca soluções e parcerias que permitam uma produção maior por hectare e reduzam o impacto ambiental, possibilitando uma tomada de decisão mais inteligente e eficiente aos seus clientes. "Oferecemos soluções concebidas para atender às necessidades específicas das propriedades rurais, lavouras e solos dos agricultores. Por meio desta parceria com a Adroit, damos mais um passo para levar ainda mais inovação ao produtor rural. Teremos um produtor de vanguarda na tecnologia", finaliza o executivo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1735755/Imagem_Adroit.jpg

FONTE Bayer

SOURCE Bayer