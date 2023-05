Bayer inaugura loja própria para agricultores de Rio Verde-GO

Loja Agro Bayer é piloto da companhia para ampliar sua oferta de soluções no terceiro maior polo do agronegócio

SÃO PAULO, 19 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Bayer terá no Brasil projeto piloto de loja física no município de Rio Verde (GO). A Loja Agro Bayer é parte da estratégia de distribuição da divisão agrícola da empresa e funcionará como um novo canal para garantir que agricultores da região tenham acesso às soluções de sementes e biotecnologia, proteção de cultivos e ferramentas digitais.

Esta é a primeira e única loja física da marca no mundo. O espaço de 700 m² foi inaugurado oficialmente no dia 18 de maio em evento para convidados, clientes e agricultores da região. "A Bayer está presente no Brasil há 126 anos e reforçamos nossa estratégia de foco no agricultor, buscando constantemente a proximidade com ele para garantir que todos os agricultores brasileiros tenham acesso às nossas soluções, propiciando mais produtividade e rentabilidade aos produtores rurais", explica o diretor de marketing da Bayer no Brasil, Tiago Santos.

A loja funcionará como um catalizador junto aos parceiros atuais da região, fortalecendo a geração de demanda, presença no campo, gerando mais proximidade e conexão com o agricultor, segundo o diretor. "Estamos vivendo uma grande transformação no mercado. Os agricultores estão cada vez mais exigentes e nos últimos anos vivenciamos uma transformação acelerada no acesso ao mercado com a entrada de novos players buscando sua consolidação", diz Santos. "Em algumas regiões este processo foi mais acelerado, causando rupturas na reciprocidade de parcerias consolidadas entre distribuidores e a Bayer".

De acordo com o direto de marketing, a loja própria funcionará como um grande laboratório, possibilitando estabelecer ainda mais proximidade com os agricultores. "Aprenderemos mais sobre a realidade de nossos parceiros no varejo, modelando assim novas soluções para o agricultor e rede de parceiros estratégicos, incluindo distribuidores e cooperativas", enfatizou Santos.

Conceito focado no cliente

A Loja Agro Bayer irá oferecer atendimento exclusivo aos agricultores e uma série de experiências desenhadas para o momento específico de cada um deles, além de funcionar como um centro para troca e aprendizados entre produtores e os demais elos da cadeia, como parceiros comerciais e prestadores de serviço. Além disso, a loja contará com uma equipe de especialistas treinados para oferecer orientações e suporte técnico aos agricultores, ajudando-os a maximizar seus resultados.

Em vez de receber recomendações pontuais de produtos, clientes que visitarem a loja terão um plano completo para sua safra, além de acesso a iniciativas que complementam a proposta do portfólio Bayer, como o programa de relacionamento Impulso Bayer, o marketplace Orbia e o contato com especialistas e startups do setor.

Para que o conceito da loja esteja pautado na valorização das interações humanas, a tecnologia será uma importante aliada. Um painel interativo, por exemplo, possibilitará aos clientes conhecer os produtos e serviços mais adequados à sua propriedade. Agricultores serão guiados por uma jornada para atender sua necessidade, mapeada desde o momento em que entram na loja, com recomendações de acordo com a safra e cultura, informações sobre as soluções Bayer e seus benefícios, além de um planejamento completo para a safra.

O espaço contará ainda com áreas para treinamentos, reuniões e eventos.

A Loja Agro Bayer em Rio Verde funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h. Horários de abertura estão sujeitos a mudança de acordo com a demanda em determinados momentos da safra.

Serviço

Loja Agro Bayer

Endereço – Av. Pauzanes, 1700 - Rio Verde - GO

Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 17h30, e sábados, das 8h às 12h.

