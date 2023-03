Bayer lança Academia de Jovens Líderes em parceria com Acergs durante a Expodireto Cotrijal

O programa tem como objetivo incentivar a participação de jovens talentos gaúchos do setor cerealista

SÃO PAULO, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Bayer uniu-se à Associação das Empresas Cerealistas do Estado do Rio Grande do Sul (Acergs) para lançar a 1ª edição da Academia de Jovens Líderes Acergs, que busca capacitar uma nova geração para assumir cargos de gestão e liderança no seguimento cerealista sul-rio-grandense. O lançamento da iniciativa, com a aula inaugural do programa, foi realizado no dia 07 de março, na sede da Sementes ROOS, durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-toque (RS), uma das maiores feiras do agronegócio em todo o país.

Participantes da 1ª edição da Academia de Jovens Líderes Acergs

Com essa ação, a Bayer espera estimular os jovens a idealizar soluções que enderecem questões relevantes do setor, desenvolvendo a capacidade de gestão de projetos, além de reforçar a importância da atuação dessa geração nas fazendas nas empresas cerealistas do estado. A academia proporciona o desenvolvimento de competências essenciais para tirar ideias do papel e para a tomada de decisões no campo, preparando-os para situações reais do negócio e treinando um olhar voltado a inovação e sustentabilidade no setor

O programa, com duração de 3 meses, terá a participação de cerca de 15 jovens com potencial de se tornarem futuras lideranças do agronegócio, engajados nas ações da Acergs no estado do Rio Grande do Sul e contará com uma programação de aulas com especialistas e mentoria para o desenvolvimento de um projeto ágil que proponha soluções para apoiar a inovação no o setor cerealista do Rio Grande do Sul. Durante a Academia, os jovens serão estimulados a pensar em soluções inovadoras e sustentáveis na gestão de empresas cerealistas.

"A iniciativa tem o propósito de incentivar a atuação de jovens no agronegócio, capacitando-os sobre temas de inovação e sustentabilidade, abrindo espaço para uma nova geração ativamente focada no futuro e nas boas práticas agrícolas. Acreditamos que a escolha da Expodireto Cotrijal, um importante polo de discussão da inovação no agronegócio, como palco para o lançamento, incentive ainda mais esses novos talentos a seguirem carreira no setor", comenta Fernando Prudente, Diretor de Negócios de Soja e algodão da Bayer. André Souza, CEO da Futuro SA, consultoria especializada em Transformação Cultural, também esteve presente durante o lançamento, e palestrou sobre preparação para a liderança.

"Estamos muito esperançosos e confiantes com esta academia de Jovens Líderes da Acergs. Temos certeza que nossa entidade terá uma nova força a partir da formação destes líderes por este time de pessoas excelentes que a Bayer nos disponibilizou, estamos contentes pela oportunidade que estão estendendo às cerealistas", afirma Roges Pagnussat, presidente da Acergs.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030573/Academia_de_Jovens_L_deres.jpg

FONTE Bayer

