Bayer lança hub de experiências com conteúdo personalizado para agricultores

Intitulado de Área Logada, o Hub faz parte da estratégia da companhia em oferecer soluções mais customizadas para o produtor rural

SÃO PAULO, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Acreditando no potencial de levar conteúdos e conectar clientes e parceiros de forma integrada e personalizada, a Bayer, multinacional de saúde e nutrição, lançou a Área Logada, um Hub de Experiências dentro do site Agro Bayer Brasil. A iniciativa faz parte de uma estratégia maior da empresa em desenvolver soluções customizadas para o produtor rural e é mais um passo em direção ao processo de transformação digital do agronegócio, agregando outros serviços da companhia, como o Espaço Bayer, que oferece uma experiência imersiva de navegação e consultorias prestadas por empresas parceiras, e o Impulso Bayer, programa de relacionamento da empresa.

"Nos últimos anos, trabalhamos fortemente na digitalização da nossa relação com os clientes e parceiros, por isso, o desenvolvimento da Área Logada é considerado mais um passo rumo a este caminho. Nossa prioridade é estar cada vez mais próximo dos agricultores, para que possamos entender suas dores e entregar soluções que gerem cada vez mais valor aos produtores rurais de todas as regiões do país", afirma Vinicius Faião, diretor de experiência do cliente da divisão agrícola da Bayer.

Na Área Logada, o agricultor conseguirá visualizar cotações de mercado em tempo real, podendo personalizá-las de acordo com a cultura de escolha, ler os destaques de mídia, ter acesso a boletins diários sobre o clima da sua região, consultar informações sobre o Impulso Bayer e receber conteúdos customizados de acordo com suas necessidades (cultura, região do Brasil e editoriais).

De acordo com Mariana Linhares, gerente de ativação de programas de fidelidade da Bayer, com soluções personalizadas, pensadas na necessidade de cada produtor, será possível obter ferramentas capazes de permitir que eles gerenciem seus negócios de forma mais precisa e com informações de ponta na palma da mão. "Antes da elaboração Área Logada, umas das principais dores que entendemos com os produtores é que eles não tinham um ambiente no qual podiam ter acesso direto a tudo o que a Bayer oferece para eles. Com isso, nosso objetivo foi trazer essa experiência personalizada com foco no cliente e conectada à sua jornada, do plantio à colheita", diz Linhares.

Foco em experiência personalizada conforme a jornada do agricultor.

A preocupação da Bayer em dispor de serviços personalizados para produtores rurais não vem de hoje. Em outubro de 2019, por exemplo, a empresa iniciou seu modelo digital para apoiar agricultores durante toda a sua jornada no manejo da lavoura. Duas delas são o Impulso Bayer e a Orbia, plataforma que combina marketplace de fidelidade, commodities e insumos. Segundo Vinicius Faião, "todas as iniciativas do programa têm como objetivo promover o diálogo, a imersão sobre as novas tecnologias e discutir temas importantes para o agronegócio, como sustentabilidade, inovação e transformação digital".

O Impulso Bayer hoje já conta com mais de 200 mil usuários cadastrados, 340 distribuidores parceiros e, anualmente, mais de 131 mil resgates de benefícios são realizados. As opções vão desde smartphones a insumos agrícolas, novos implementos para a propriedade e viagens. "Assim que o produtor rural realiza seu cadastro, ele já adquire uma estrela e pode ter acesso a benefícios correspondentes a essa categoria", completa o executivo.

Uma vez inscrito no Impulso Bayer, o agricultor já consegue acessar a Área Logada e acessar todas as experiências, personalizando os conteúdos que gostaria de receber.

FONTE Bayer

SOURCE Bayer