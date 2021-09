Bayer lança portal para divulgação de conteúdos científicos da divisão agrícola

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Bayer anuncia o lançamento de um novo site para a divulgação de assuntos científicos de sua divisão agrícola, disponível em português e espanhol. A plataforma foi criada para facilitar o acesso ao conhecimento científico nos países latino-americanos e reúne conteúdos nas áreas de biotecnologia, melhoramento, proteção de cultivos, sustentabilidade e inovação, além de promover um diálogo aberto e baseado em ciência com a iniciativa de transparência na pesquisa, que remove barreiras ao acesso a informações detalhadas sobre a segurança dos produtos Bayer.

A plataforma disponibilizará notas sobre temas gerais do setor agrícola, documentos explicativos, vídeos e conteúdos técnicos que detalham as principais soluções disponíveis para o campo e propõem discussões sobre tecnologia, inovação e boas práticas para uma agricultura sustentável.

Além disso, os visitantes poderão consultar publicações científicas em inglês produzidas por especialistas da Bayer nos últimos dez anos. Desde 2000, a companhia registrou 13 mil publicações científicas, 7.300 artigos publicados por profissionais da divisão agrícola e mais de 250 trabalhos com parceiros da América Latina.

"A Bayer acredita que a colaboração seja um dos caminhos para superar diversos desafios, como o enfrentamento das mudanças climáticas e a garantia da segurança alimentar para uma população crescente. Essa iniciativa partiu do desejo de compartilharmos o conhecimento científico da Bayer por meio da divulgação do trabalho de nossos especialistas. Com isso, esperamos promover um diálogo transparente junto à sociedade", explica Gustavo Gross Belchior, gerente de Assuntos Científicos Regulatórios da Bayer no Brasil.

Um dos destaques do site é o estande virtual, que promove a simulação de um ambiente físico na companhia para conectar os usuários a especialistas e permitir que conversem sobre as áreas de pesquisa da Bayer, visitem o auditório, participem de conferências ou leiam publicações na biblioteca científica. O recurso também apoiará a realização de eventos online.

"Desde a sua fundação e desde a chegada da Bayer no Brasil, há 125 anos, investimos constantemente em P&D. Como fruto desta jornada, temos muito a compartilhar. No site será mais fácil encontrar informações qualificadas e referenciar trabalhos científicos em diferentes áreas que são fundamentais para construir o futuro da agricultura", completa Gabriela Gandelini, analista de Assuntos Científicos Regulatórios e responsável pela página no Brasil.

Para visitar o site, basta acessar:

https://dev-asuntos-cientificos-bayer.pantheonsite.io/pt/assuntos-cientificos-bayer/

