Bayer leva inovação e novas soluções para a região Centro-Oeste na AgroBrasília

Esta será a primeira edição da feira com programação presencial desde o início da pandemia —discussões e atividades também serão transmitidas online pelo organizador. O evento permitirá que a Bayer compartilhe com os agricultores todos os avanços em soluções do plantio à colheita, como biotecnologias inéditas para milho e soja, novidades em proteção de cultivos e inovações digitais, desenvolvidas para contribuir para uma agricultura mais produtiva e sustentável.

"Mesmo em um cenário repleto de incertezas devido à COVID-19 e a questões conjunturais, continuamos investindo cerca de € 2 bilhões por ano globalmente em pesquisa e desenvolvimento para seguir entregando inovação, atendendo às necessidades das propriedades rurais, lavouras e solos de nossos clientes", diz Fábio Prata, diretor de portfólio de proteção de cultivos da Bayer para a América Latina. "Na AgroBrasília, teremos a oportunidade de mostrar de perto como estamos trazendo inovações que permitam produzir mais por hectare e reduzam o impacto ambiental, auxiliando o agricultor em uma tomada de decisão mais inteligente e eficiente no campo", ressalta.

Os visitantes da AgroBrasília 2022 poderão conferir todas essas inovações no Espaço Bayer, que ganha uma versão física na feira após ser lançado em 2021 no mundo virtual, com o objetivo de oferecer uma experiência imersiva e totalmente customizada a partir das necessidades e peculiaridades de cada produtor. No evento, será possível participar de ativações que abordam produtos e serviços, através de experiências únicas e inovadoras para expandir o conhecimento dos visitantes sobre o portfólio Bayer.

"Temos como prioridade nutrir uma relação cada vez mais próxima de nossos clientes para que possamos entender as dores do produtor rural e entregar soluções que gerem valor", afirma o diretor da Bayer. "Nos últimos anos trabalhamos fortemente a digitalização desse relacionamento com os agricultores, inclusive fortalecendo nosso programa de fidelidade, Impulso Bayer, bem representado em nosso espaço". Além de explorar estes benefícios, os produtores terão a oportunidade de conhecer mais sobre experiências exclusivas e ter acesso a serviços resgatáveis através de seus pontos, que podem ser acumulados com a compra de soluções de qualquer uma das marcas expostas.

Além disso, os visitantes poderão experimentar de perto as funcionalidades da Climate FieldView™, plataforma de agricultura digital da Bayer que já mapeia mais de 22 milhões de hectares no Brasil. Além de obter mais informações e assistir a demonstrações, clientes poderão testar, adquirir e retirar produtos e soluções na loja física da empresa FieldView™ Shop com condições especiais.

São soluções como o FieldView™ que permitem viabilizar novos modelos de negócio a serem lançados no mercado nos próximos anos. Um deles, é o Bayer Valora, uma iniciativa inovadora de risco compartilhado, ainda em fase pré-comercial, que fornece recomendações de densidade populacional de milho customizadas aos produtores. Por meio de dados e prescrições da plataforma da Climate FieldView™, agricultores participantes no programa passarão a receber recomendações sobre a população ideal de milho em cada talhão, buscando um ganho real de produtividade em relação ao manejo que já é adotado na propriedade. Se o resultado ficar abaixo do projetado pela companhia, o produtor recebe de volta o valor da quantidade adicional de sementes investida para implementar a recomendação Bayer, tendo assim seu risco compartilhado com a empresa.

O uso de dados também é responsável por apoiar modelos já conhecidos pelos agricultores e que vêm ganhando força, como a iniciativa Carbono Bayer. Desenvolvida de forma colaborativa com produtores rurais e parceiros, o projeto oferece vantagens para os agricultores brasileiros dispostos a ampliar sua produtividade e a aumentar o sequestro de carbono no solo a partir da adoção de práticas agronômicas sustentáveis.

Mais opções para o produtor

Os visitantes da AgroBrasília poderão ver algumas inovações recentes da Bayer para a região e conseguirão tirar dúvidas com especialistas sobre funcionalidades e aplicações. Para a soja, a Bayer lançou na safra 2021/2022 a mais avançada biotecnologia do mercado, a Plataforma Intacta2 Xtend®, que propicia um novo salto para a produtividade brasileira. Durante a feira, os produtores terão a oportunidade de conhecer os benefícios da plataforma, conferir todas as variedades adaptadas para cada região do país, e saber mais sobre os diferentes pilares que compõem a plataforma i2x.

Segundo o gerente técnico de soja da Bayer, Matheus Palhano, a previsão é chegar na safra 2022/2023 com o dobro de variedades de i2x disponíveis hoje no mercado, muitas delas de marcas já consagradas na região Centro-Oeste como Monsoy e Agroeste. "Desejamos que os produtores tenham a melhor plataforma para levar a produtividade na soja a um novo patamar, e é por isso que sairemos das atuais 30 variedades adaptadas para as 5 macrorregiões do país para pelo menos 60 variedades na safra que se inicia em setembro deste ano", afirma.

Para o milho, o produtor poderá observar a nova biotecnologia VTPRO4® através de híbridos de marcas como Agroceres, Agroeste e Dekalb. Além de contribuir ainda mais para o controle das principais lagartas que afetam a cultura desde a parte radicular até as folhas e a espiga, a recém-lançada biotecnologia VTPRO4® apresenta altas produtividades com variedades adaptadas para todo o país.

Na área de proteção de cultivos, a Bayer apresentará a mais nova opção para o manejo pré-emergente de plantas daninhas no milho para a safra 2022. Trata-se de Adengo®, que trará ao produtor uma alternativa com amplo espectro de controle e dois modos de ação (Isoxaflutole e Thiencarbazone), atuando tanto em folhas largas quanto em folhas estreitas. A solução apresenta formulação estável e duradoura, podendo ser utilizado com ou sem a formação de palhada, conferindo a eficácia do manejo de dessecação.

Outra solução de destaque é o fungicida Fox® Xpro, que combate as principais doenças da soja, milho, algodão, cereais de inverno, girassol e feijão. Composto por três ingredientes ativos, e uma formulação inovadora, Fox® Xpro protege a lavoura de doenças como ferrugem asiática, mofo branco e manchas foliares. Isso se resume em mais produtividade, já que em três anos de estudos, Fox Xpro entregou 3 sacas a mais por hectare na média contra os principais concorrentes.

Já para os insetos de difícil controle, como os percevejos, a Bayer irá apresentar aos produtores o inseticida Curbix 200 SC®️, que atua no controle desses insetos de duas formas: através de ingestão e, principalmente, por contato, proporcionando alto efeito de choque e período prolongado de controle.

